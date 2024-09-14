путін може посилити диверсії у відповідь на британські ракети в росії – Bloomberg

За даними анонімних джерел видання, погрози кремля на адресу країн НАТО через Україну щодо можливого використання ракет західного виробництва для ураження військових об'єктів в росії, швидше за все, набудуть форми посилення диверсій.

російський диктатор владімір путін може відреагувати на дозвіл партнерів України на далекобійні удари по росії. Це можуть бути диверсії з боку кремля.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними анонімних джерел видання, погрози кремля на адресу країн НАТО через Україну щодо можливого використання ракет західного виробництва для ураження військових об'єктів в росії, швидше за все, набудуть форми посилення диверсій, кібернетичних та інших гібридних атак, заявили американські і європейські чиновники.

Водночас ще одне анонімне джерело видання зауважило, що росія також може відповісти прямим або непрямим нападом на американські війська в інших регіонах, наприклад, на Близькому Сході.

Нагадаємо, що попри те, що вже тривалий час Україна отримує далекобійні ракети від Британії, США та Франції. Використання цієї зброї для ударів по території росії досі під забороною.

Президент США Джо Байден і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час зустрічі віч-на-віч у Білому домі в п’ятницю обговорили прохання України про підтримку використання ракет великої дальності у війні проти росії.

Як повідомляє видання The Guardian, Сполучені Штати і Велика Британія надали Києву дозвіл на удари далекобійними ракетами по об'єктах у тилу росії, але не оголосили про це офіційно.