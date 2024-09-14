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ПОЛІТИКА

Байден і Стармер обговорили прохання України щодо ракет великої дальності, але рішення не прийняли

14 вересня 2024, 08:57
Байден і Стармер обговорили прохання України щодо ракет великої дальності, але рішення не прийняли
Дозвіл можуть обговорити на засіданні ООН цього місяця.

Президент США Джо Байден і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час зустрічі віч-на-віч у Білому домі в п’ятницю обговорили прохання України про підтримку використання ракет великої дальності у війні проти росії.

Лідери не домовилися про надання дозволу Києву бити ракетами Storm Shadow по військових цілях у рф.

Про це пише Politico

Відповідаючи на запитання журналістів, що він думає про слова путіна про те, що такий акт поставить країни НАТО "у стан війни з росією", президент США сказав: "Я не дуже багато думаю про владіміра путіна".

Виступаючи після зустрічі, Стармер сказав, що остаточного рішення щодо ракет Storm Shadow не прийнято, і натякнув, що наступні кроки можуть відбутися на засіданні Генеральної Асамблеї ООН пізніше цього місяця. "Очевидно, що ми повернемося до цього питання на ГА ООН через кілька днів з більш широким колом людей", – сказав він.

Стармер наполягав на тому, що «ця зустріч не була присвячена конкретним силам і засобам», але додав: "Ми зайняли сильну позицію". Він заперечив, що його увага на "наступні кілька тижнів і місяців" зосереджена на забезпеченні тактики щодо України перед президентськими виборами в США і потенційною перемогою Дональда Трампа, який назвав путіна "генієм".

Офіційні особи по обидва боки Атлантики неодноразово підкреслювали, що на п'ятничній зустрічі не буде жодного рішення щодо ракет Storm Shadow. Радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі сказав: "Я б не очікував сьогодні оголошення про можливість нанесення ударів по росії на великій відстані. Наша політика щодо цього не зазнала жодних змін".

Як повідомляє видання The Guardian, Сполучені Штати і Велика Британія надали Києву дозвіл на удари далекобійними ракетами по об'єктах у тилу росії, але не оголосили про це офіційно.

Видання з посиланням на власні джерела зазначило, що Лондон і Вашингтон вирішили дозволити Україні використовувати ракети дальнього радіусу дії, але ще не готові оголосити про це.

"Розгортання ракет, додають західні чиновники, має бути частиною ширшого плану, спрямованого на припинення повномасштабної війни", - пише видання.

Джо Байденвійна в Україніудари по рфКір Стармер

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