Посол України закликала організаторів кінофестивалю в Канаді відмінити показ пропагандистського фільму росіян

Йдеться про стрічку "росіяни на війні", яка викликала скандал після показу у Венеції.

Посол України в Канаді Юлія Ковалів закликала організаторів фестивалю TIFF (Toronto International Film Festival) у Канада відмінити показ стрічки "росіяни на війні".

Про це Ковалів написала на своїй сторінці у соцмережі Х (Twitter).

Вона заявила, що українська сторона глибоко розчарована рішенням TIFF "показати російський пропагандистський фільм у програмі цього року".

"З місією TIFF "Змінити те, як люди бачать світ через кіно", ми розглядаємо це як спробу відбілити воєнні злочини, які вчинили російські солдати в Україні", - заявила посол.

Ковалів нагадала, що стрічку зняла ексрежисерка-документалістка з Russia Today Анастасія Трофімова, яка "навмисно спотворює реалії війни росії проти України".

"Ми вважаємо безвідповідальним використання TIFF, одного з найавторитетніших кіномайданчиків у світі, для поширення російської пропаганди. Ми закликаємо фестиваль скасувати показ цього фільму", - наголосила посол України в Канаді.