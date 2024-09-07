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Посол України закликала організаторів кінофестивалю в Канаді відмінити показ пропагандистського фільму росіян

07 вересня 2024, 18:55
Посол України закликала організаторів кінофестивалю в Канаді відмінити показ пропагандистського фільму росіян
Фото: Facebook/Yuliya Kovaliv
Йдеться про стрічку "росіяни на війні", яка викликала скандал після показу у Венеції.
Посол України в Канаді Юлія Ковалів закликала організаторів фестивалю TIFF (Toronto International Film Festival) у Канада відмінити показ стрічки "росіяни на війні".
 
Про це Ковалів написала на своїй сторінці у соцмережі Х (Twitter).
 
Вона заявила, що українська сторона глибоко розчарована рішенням TIFF "показати російський пропагандистський фільм у програмі цього року".
 
"З місією TIFF "Змінити те, як люди бачать світ через кіно", ми розглядаємо це як спробу відбілити воєнні злочини, які вчинили російські солдати в Україні", - заявила посол.
 
Ковалів нагадала, що стрічку зняла ексрежисерка-документалістка з Russia Today Анастасія Трофімова, яка "навмисно спотворює реалії війни росії проти України".
 
"Ми вважаємо безвідповідальним використання TIFF, одного з найавторитетніших кіномайданчиків у світі, для поширення російської пропаганди. Ми закликаємо фестиваль скасувати показ цього фільму", - наголосила посол України в Канаді.
Канадафільмвійна в Україніросія окупанти

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