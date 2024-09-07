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Міністр оборони Нідерландів пояснив, чому НАТО не збиватиме російські дрони над заходом України

07 вересня 2024, 20:55
Міністр оборони Нідерландів пояснив, чому НАТО не збиватиме російські дрони над заходом України
У НАТО вважають, що це "ескалація".
Міністр оборони Нідерландів Лубен Брекельманс вважає, що збиття країнами-сусідками України російських ракет і дронів може бути не "найефективнішим способом розв'язання проблеми". Міністр назвав це "обмеженими перевагами".
 
Про це він сказав у інтервʼю Радіо Свободі.
 
Брекельсман сказав, що встановлення систем протиповітряної оборони поблизу західного кордону України покриє "відносно невелику територію". Тому це означало б, що іншим країнам потрібно піднімати в небо літаки.
 
"Тоді, звичайно, виникне ризик прямого зіткнення між ВПС НАТО та росією", – сказав міністр. 
 
А оцієї "ескалації", за його словами, хочуть уникнути союзники по НАТО. 
 
"Думаю, це також на користь Україні, що ми намагаємося її не допустити. Треба завжди шукати креативні шляхи допомоги Україні. Але ми також у кожному випадку маємо зважувати, чи вигоди переважають ризики. Поки що різниці немає. Таке схвалене рішення", – сказав він. 
Нідерландивійна в Україніросія окупанти

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