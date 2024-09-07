Під час ракетної атаки на Україну до білорусі залетіли вісім дронів, один майже дістався Литви
07 вересня 2024, 17:53
Впродовж усієї ночі в небі над білоруссю працювали винищувачі та гелікоптери військово-повітряних сил.
У ніч проти суботи, 7 вересня, під час атаки по Україні до білорусі залетіли щонайменше вісім російських дронів. Один із них опинився за 70 км від кордону з Литвою.
Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".
"За ніч з 6 на 7 вересня на територію білорусі залетіли не менше 7 дронів-камікадзе типу «Шахед» і, ймовірно, вперше зайшов також один розвідувальний російський БПЛА типу Supercam", – ідеться у повідомленні.
Крім того, за даними моніторингової групи, один з "Шахедів" залетів і до Брестської області, продовживши рух на північ.
"Даний "Шахед" зайшов у Гродненську область (вперше за весь моніторинг) і долетів до самих Кореличів і Новогрудка, тримаючи курс у напрямку кордону з Литвою. Даний "Шахед" міг пролетіти над білоруссю на північ близько 200 км, що з ним трапилося далі – невідомо", – уточнює «Гаюн».
Також відомо, що протягом усієї ночі в небі над білоруссю працювали винищувачі та гелікоптери військово-повітряних сил.
"Усього винищувачі ВПС РБ злітали з аеродрому Барановичі 4 рази, а гелікоптери з Мачулищів піднімалися двічі. Авіація була помічена не тільки на півдні країни, але також і на самій півночі – в районі Островця та Вілейки", – додали представники монітрингової групи.