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Під час ракетної атаки на Україну до білорусі залетіли вісім дронів, один майже дістався Литви

07 вересня 2024, 17:53
Під час ракетної атаки на Україну до білорусі залетіли вісім дронів, один майже дістався Литви
Впродовж усієї ночі в небі над білоруссю працювали винищувачі та гелікоптери військово-повітряних сил.

У ніч проти суботи, 7 вересня, під час атаки по Україні до білорусі залетіли щонайменше вісім російських дронів. Один із них опинився за 70 км від кордону з Литвою.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

"За ніч з 6 на 7 вересня на територію білорусі залетіли не менше 7 дронів-камікадзе типу «Шахед» і, ймовірно, вперше зайшов також один розвідувальний російський БПЛА типу Supercam", – ідеться у повідомленні.
 
Крім того, за даними моніторингової групи, один з "Шахедів" залетів і до Брестської області, продовживши рух на північ.
 
"Даний "Шахед" зайшов у Гродненську область (вперше за весь моніторинг) і долетів до самих Кореличів і Новогрудка, тримаючи курс у напрямку кордону з Литвою. Даний "Шахед" міг пролетіти над білоруссю на північ близько 200 км, що з ним трапилося далі – невідомо", – уточнює «Гаюн».
 
Також відомо, що протягом усієї ночі в небі над білоруссю працювали винищувачі та гелікоптери військово-повітряних сил.
 
"Усього винищувачі ВПС РБ злітали з аеродрому Барановичі 4 рази, а гелікоптери з Мачулищів піднімалися двічі. Авіація була помічена не тільки на півдні країни, але також і на самій півночі – в районі Островця та Вілейки", – додали представники монітрингової групи.

 

Білорусьшахедивійна в Україніросія окупанти

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