Під час ракетної атаки на Україну до білорусі залетіли вісім дронів, один майже дістався Литви

Впродовж усієї ночі в небі над білоруссю працювали винищувачі та гелікоптери військово-повітряних сил.

У ніч проти суботи, 7 вересня, під час атаки по Україні до білорусі залетіли щонайменше вісім російських дронів. Один із них опинився за 70 км від кордону з Литвою.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

"За ніч з 6 на 7 вересня на територію білорусі залетіли не менше 7 дронів-камікадзе типу «Шахед» і, ймовірно, вперше зайшов також один розвідувальний російський БПЛА типу Supercam", – ідеться у повідомленні.

Крім того, за даними моніторингової групи, один з "Шахедів" залетів і до Брестської області, продовживши рух на північ.