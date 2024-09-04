Як двоє українських пілотів-асів пролобіювали F-16. Вони не побачать, чи допоможуть ці літаки захистити Україну – WSJ

Видання Wall Street Journal опублікувало репортаж про двох українських пілотів Андрія Пільщикова і Олексія Меся – "Привидів Києва", які активно лобіювали надання Україні американських винищувачів F-16. ЗМІ розповідає історію цих хлопців та їхню долю: загибель на тлі російської агресії та нерішучості адміністрації Байдена з наданням Україні необхідного озброєння.

Загибель пілота і втрата критично важливого літака минулого тижня підкреслюють ставки в українській кампанії за західну зброю, пише американська Wall Street Journal.

WSJ нагадує, що на зустрічі з американськими сенаторами в червні 2022 року двоє найвідоміших українських військових пілотів виступали з промовою про винищувачі F-16, коли один із сенаторів висловився, щоб розвіяти їхні сподівання.

"Я сказав їм, що це буде важко", – сказав пізніше сенатор Ліндсі Грем. Але, як зауважує видання, він був вражений пристрастю і харизмою двох пілотів і пообіцяв допомогти переконати адміністрацію Байдена дати зелене світло винищувачам.

Пілоти Андрій Пільщиков і Олексій Месь – колишні однокурсники, найбільш відомі за позивними "Джус" і "Мунфіш", не здалися. Обидва загинули. Джус загинув у серпні минулого року у віці 30 років під час нещасного випадку на тренуванні. Мунфіш загинув минулого тижня у віці 30 років, пілотуючи один із літаків, за отримання яких він так наполегливо боровся.

WSJ наголошує, що загибель пілотів посилює ставки в дебатах про те, як Захід повинен озброювати Україну. На той час, коли країна отримала F-16, багато найкращих українських пілотів, таких як Джус, вже були мертві. Інший досвідчений пілот, Мунфіш, загинув після місяців напруженої підготовки до переходу зі старих українських літаків на високотехнологічні F-16. В одній із перших місій, в якій Україна застосувала нову зброю, вона вже втратила один із шести літаків, отриманих від союзників США, і одного з небагатьох пілотів, навчених керувати ним. Обставини катастрофи досі не з'ясовані.

Партнери Києва на чолі зі США, зауважує WSJ, надають Україні дедалі складнішу зброю у все більших обсягах. Але це обладнання часто надходило після довгих місяців дебатів, коли західні союзники спочатку чинили опір закликам надати більш сучасне озброєння, а потім погоджувалися на це лише за кілька місяців. Внаслідок цього українським військовим залишилося менше часу на інтеграцію складного і потужного озброєння, в результаті чого Військово-повітряні сили, які вже працюють на межі своїх можливостей, змушені боротися з невеликою кількістю високотехнологічних машин, кинутих прямо у повномасштабну війну.

Американські офіційні особи кажуть, що поступовий підхід спрямований на те, щоб забезпечити Україну необхідним озброєнням, не провокуючи при цьому ескалацію у відносинах з росією. Критики, за словами WSJ, кажуть, що це коштувало Україні можливості завдати серйозних ударів по російській армії і дало росії час, щоб упередити і протидіяти наступним крокам України.

Тим часом Україна втратила багато своїх найкращих і найяскравіших, тих, хто першими взяли до рук зброю проти російських загарбників. Серед них – "Найкращі пілоти України", покоління пілотів, які виросли в незалежній від москви країні і були готові воювати за неї, маючи будь-яке спорядження, наголошує американське видання.

Привиди Києва. Як Джус та Мунфіш брали участь в обороні столиці

WSJ ділиться історіями про хлопців. Бажання Джуса та Мунфіша пілотувати військові літаки зростало якраз тоді, коли після розпаду Радянського Союзу здатність України піднімати їх у небо різко зменшилася. З юних років Мунфіш, який народився в маленькому західному містечку Шепетівка, хотів піти в армію слідом за батьком. Старанний і нетерплячий, він виграв студентський конкурс, щоб відвідати Київ і зустрітися з Леонідом Каденюком, першим космонавтом, який побував у космосі з незалежної України. Ця перемога зміцнила його мрію про польоти.

Джус, який народився у східному місті Харків, робив моделі літаків і пізніше розповідав друзям, що з п'яти років хотів бути пілотом. У підлітковому віці він став завзятим спостерігачем за літаками, блукаючи харківськими аеродромами з фотоапаратом.

Джус вступив до Харківського університету повітряних сил, який названо на честь радянського аса Другої світової війни уродженця України Івана Кожедуба. Його однокурсники – пілоти-початківці з усієї країни – часто приходили до квартири неподалік, де він жив з мамою. Серед них був і Мунфіш, тихий і серйозний хлопчик, згадує мама Джуса, Лілія Авер'янова. За її словами, в той час як інші бешкетували, косплеїли пілотні фільми, Мунфіш зазвичай тримався сам по собі.

Вони стали нерозлучними, і за словами WSJ, часто виношуючи плани про те, як покращити військово-повітряні сили.

Як зауважує американське видання, в цьому питанні було чим зайнятися. Військово-повітряні сили, до яких вони приєдналися після закінчення навчання у 2016 році, були спустошені корупцією та бідністю, що послідували за розпадом Радянського Союзу. Коли Україна здобула незалежність, вона мала сотні бойових літаків, від винищувачів до стратегічних бомбардувальників. Бомбардувальники були утилізовані в рамках фінансованої США програми роззброєння колишніх радянських республік, а роки хронічного недофінансування призвели до того, що значна частина решти військової техніки України прийшла в непридатність. Напередодні війни Україна мала лише кілька десятків бойових літаків, майже не модернізованих з радянських часів.

Вторгнення росії в Україну 2014 року дало можливість пілотам вчитися у США та їхніх союзників. Зі зростанням занепокоєння намірами москви західні країни посилили співпрацю з Україною, проводячи спільні повітряні навчання та обмінюючись порадами.

Як зазначає WSJ, обидва пілоти наполегливо працювали над покращенням своєї англійської мови. Джус допоміг спланувати навчання в Україні з Повітряною національною гвардією Каліфорнії у 2018 році, де він отримав свій позивний за те, що завжди замовляв сік замість алкогольних напоїв на їхніх вечірках в ангарі. (Походження позивного "Мунфіш" залишається невідомим). Джус почав стилізувати себе під американських пілотів, яких він бачив у фільмах, вивчаючи їхні зачіски та одяг.

Джус і Мунфіш відзначилися своїми талантами, коли наступного року під час програми обміну в Каліфорнії вперше сіли за штурвал винищувача F-15, розповів полковник у відставці Роберт Свертфагер, пілот-винищувач Військово-повітряних сил Національної гвардії Каліфорнії. Під час польотів американські пілоти передавали управління своїм українським друзям, дозволяючи Джусу і Мунфішу керувати американськими літаками із заднього сидіння.

Але з кожним днем вони все більше розчаровувалися у стані власних ВПС: як і вся українська армія, вони були роздутими і нефункціональними.

Коли 2021 року закінчився контракт Джуса, він звільнився. У відкритому листі він поскаржився на бюрократію, погані умови праці та відсутність політики інтеграції стандартів НАТО. Його зарплата була еквівалентна лише 800 доларам на місяць. Через кілька місяців – 24 лютого 2022 року, росія вторглася в Україну. Джус негайно повернувся до Військово-повітряних сил, але спочатку йому не дозволяли літати, оскільки його підготовка була недостатньою. Коли російські війська наступали на Київ, він допомагав організувати оборону аеродромів.

Мунфіш, який жив у Києві з дружиною та маленькою донькою, швидко піднявся в небо, щоб захистити країну.

Незабаром до нього приєднався Джус. 12 березня він опублікував в Instagram фотографію хмар під крилом літака. "Знову в строю", – йшлося у підписі.

Бойові літаки росії значно переважали українські і були кращими майже в усіх відношеннях. Літаючи на застарілих російських МіГ-29, українські пілоти, незважаючи ні на що, намагалися утримувати ворожі літаки на відстані.

У соціальних мережах почали поширюватися відео з винищувачами, а також чутки про пілота, який самотужки збив кілька російських літаків. Так народився міф про "Привид Києва". Насправді ж їх було багато, серед них Мунфіш та Джус.

Top guns. Як допомогали американці

Заперечуючи повне панування росії в небі, українські пілоти розуміли, що цього буде недостатньо, пише WSJ. Джус і Мунфіш давно виступали за модернізацію радянського флоту України. Тепер це було питанням виживання. Один з їхніх однокурсників, капітан Олександр Корпан, загинув під час виконання бойового завдання менш ніж за тиждень після початку війни.

У хаосі війни з'явилася можливість просувати зміни, які раніше були заблоковані. Авер'янова сказала своєму синові Джусу: "Якщо ти хочеш зробити щось надзвичайне, зараз саме час".

Двоє пілотів поклали свою першу надію на допомогу на американську громадськість. "З цією крихіткою я не ефективний. Я не ефективний проти російських винищувачів", – сказав Джус в інтерв'ю CNN, стоячи біля літака в респіраторі, аби приховати своє обличчя. Він закликав до нових ракет і радарів.

Мунфіш, на той час командир ескадрильї, сказав в одному інтерв'ю, що в Україні більше підготовлених пілотів, ніж літаків, якими можна керувати. В іншому він порівняв модернізацію F-16 з переходом від звичайного мобільного телефону до iPhone.

Американський письменник і військовий історик Адам Макос, який зв'язався з Джусом у перші дні вторгнення, запропонував пілотам відвідати США, щоб особисто заявити про свою правоту. "Ми повинні показати американському народу, що ви такі самі, як і ми", – сказав він Джусу.

Вони прибули до Вашингтона в червні 2022 року для зустрічей з американськими законодавцями та інтерв'ю для ЗМІ. Їм знадобився час, щоб звикнути до роботи з політичними меседжами, оскільки вони більше звикли вникати в технічні деталі.

"Перед своїм першим телеінтерв'ю вони жартували, що радше сядуть у винищувач і полетять до російського кордону", – згадує Тетяна Шевчук, українська активістка, яка супроводжувала їх під час візиту. Актор Шон Пенн супроводжував пілотів на інтерв'ю для CNN, де підтримав їхню кампанію за технології, що не поступаються російським.

Після зустрічі з пілотами шість сенаторів написали листа міністру оборони Ллойду Остіну та голові Об'єднаного комітету начальників штабів Марку Міллі, закликавши їх надати Україні системи протиповітряної оборони, ракетні установки, гелікоптери та бронетехніку. "Наша допомога має бути рішучою, а не поступовою", – йдеться у листі.

Коли вони були у Вашингтоні, один з їхніх однокурсників, пілот Су-25 Олександр Кукурба, попросив їх запросити ракети ZUNI для озброєння його літака. Кукурба був збитий через кілька тижнів. США врешті-решт схвалили відправку ракет.

Гра в очікування. Ті, хто залишився, мають подвоїти пресінг адміністрації Байдена

Після їхнього візиту до США, минув майже рік, а винищувачі F-16 так і не прибули, констатує WSJ. За словами видання, президент Байден був стурбований тим, що росія сприйме будь-яке рішення про їх відправку як ескалацію. Високопоставлені американські військові побоювалися, що підготовка українських пілотів і технічного персоналу на цих літаках займе занадто багато часу, і що вони матимуть обмежену користь на полі бою.

F-16 не будуть срібною кулею, визнав Джус в інтерв'ю в травні 2023 року. Але вони додадуть додатковий рівень до протиповітряної оборони країни. "Кожна місія може стати останньою", – сказав він в інтерв'ю блогерці Меланії Подоляк на YouTube.

Джус і Подоляк почали зустрічатися, хоча й тримали свої стосунки в таємниці. Поки вони чекали на рішення щодо літака, втрати зростали. Один із найкращих друзів Джуса, пілот Владислав Савельєв, був збитий російською зенітною ракетою під час виконання бойового завдання в червні.

"Коли адміністрація Байдена нарешті дала зелене світло союзникам на передачу Києву куплених у США літаків, відчуття перемоги було приглушене, – сказала Подоляк. – Насправді ціна настільки висока, а час настільки довгий, що в кінці дня ви просто говорите: "Добре, чудово, давайте продовжимо". Вона додала, що від отримання дозволу до того, щоб сісти в нього на українській землі, було ще далеко.

Мета наблизилася, коли в серпні 2023 року було оголошено, що Данія та Нідерланди нададуть Україні військові літаки. Президент України Володимир Зеленський відзначив цю подію, піднявшись у кабіну F-16 у Данії 20 серпня.

Макос привітав Джуса в тексті. "Ніхто цього не знає.., але ми це зробили", – написав він. "Так, чорт забирай!" – відповів Джус. Він був одним із восьми українських пілотів, які відповідали мовним вимогам і могли негайно приступити до тренувань.

Через п'ять днів Джус піднявся в повітря на навчально-тренувальному літаку L-39 чеського виробництва в Житомирській області – далеко від лінії фронту з росією. Під час виконання маневру його літак зіткнувся з іншим літаком, в результаті чого він і ще двоє пілотів загинули. Джус перебував у другій кабіні літака і не керував ним, повідомили у Військово-повітряних силах.

Піаніно з позивним "Джус" було підпалено на церемонії на злітно-посадковій смузі аеродрому за традицією американських пілотів. За словами Свертфагера, Мунфіш не мав часу переживати цю втрату: він перетворив втрату Джуса на обов'язок самому нести його смолоскип.

Незабаром тренування на F-16 розпочалися в Данії та в Арізоні. "У кабіні літака ти відчуваєш себе так, ніби одягаєш рукавичку і ростеш разом із цим літаком", – сказав Мунфіш в інтерв'ю одному з українських телеканалів у вересні минулого року.

За його словами, освоєння нових комп'ютерів, датчиків та авіоніки було непростим завданням: "Тому що ми всі в Україні використовуємо технології з минулого тисячоліття, а тут літак значно модернізований". Незважаючи на це, Мунфіш був упевнений, що пілоти впораються за шість-вісім місяців. На відміну від новоспечених американських пілотів F-16, українські льотчики не витрачатимуть додатковий час на польоти в країні зі своїм підрозділом після навчання. Вони відточуватимуть свої навички в бою.

На полі бою успіхи України погіршувалися. Контрнаступ на півдні країни провалився, і росія почала набирати сили проти виснажених українських військ. У США політичний глухий кут у Конгресі затримав вкрай необхідні поставки боєприпасів. російські наступальні дії були підтримані масованим бомбардуванням з літаків, які перебували поза межами досяжності українських літаків.

Прибуття першого з 80 обіцяних F-16 цього літа підняло бойовий дух. "Ти розумієш, це може бути справою мого життя", – сказав Месь своїй дружині.

Мунфіш був одним із небагатьох шістьох українських пілотів, готових літати на цих шести літаках. Після повернення з Данії він провів кілька днів вдома, але був неспокійним.

"Він казав мені, що не може всидіти на місці, бо всі чекають, коли вони вилетять, а він сидить тут і нічого не робить", – розповіла його дружина.

Мунфіш написав матері Джуса в річницю його смерті. Він сказав, що сумує за другом. "Сподіваюся, ми його не підведемо", – написав він.

Наступного ранку, 26 серпня, він піднявся в небо на F-16, коли росія розпочала те, що Київ пізніше назвав найбільшим обстрілом під час війни.

На пресконференції 27 серпня Зеленський вперше заявив, що F-16 допомогли перехопити ракети і безпілотники.

Через два дні газета The Wall Street Journal повідомила, що під час штурму розбився один із нових українських винищувачів F-16. Незабаром ВПС підтвердили, що один літак розбився, в результаті чого загинув пілот Мунфіш.

Україна розслідує обставини катастрофи. Через кілька днів Зеленський звільнив командувача ВПС України, хоча міністр оборони заявив, що це не пов'язано з катастрофою.

Мунфіш похований у Шепетівці, його могила переповнена квітами та вінками серед рядів інших солдатів, які загинули на війні.

У США були промови сенаторів, зокрема Грема, який обмінювався повідомленнями з пілотами після їхнього візиту до Вашингтону і знову зустрівся з ними під час однієї з його поїздок до України. Як один із найпалкіших прихильників надання Україні зброї, Грем працює над розширенням програми підготовки пілотів F-16 і навіть закликав дозволити відставним пілотам F-16 США і НАТО воювати в Україні.

"Найкраще, що ми можемо зробити в пам'ять про цих хлопців, які загинули, – це подвоїти зусилля і переконатися, що їхня смерть не була марною", – наголосив сенатор Грем.

Джерело: Wall Street Journal