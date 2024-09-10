Червоні лінії кандидатів у президенти США. На що звернути увагу під час дебатів Трампа і Гарріс – Wall Street Journal

Американська ділова газета Wall Street Journal виклала свій погляд на те, що і як казатимуть кандидати у президенти США на дебатах, які відбудуться рано-вранці за київським часом. В цьому аналізі відсутня будь-яка згадка про Україну чи війну росії проти України. Тож залишається сподіватися, що ця тема все ж виникне на дебатах і переконає виборців голосувати за того кандидата, який готовий окрім інтересів американців, ще й підтримувати Україну, союзників та захищати демократію у світі.

Кожен кандидат намагатиметься переконати національну аудиторію в тому, що інший – неправильна відповідь на проблеми країни, пише американська Wall Street Journal.

Віцепрезидентка Камала Гарріс та колишній президент Дональд Трамп матимуть схожі цілі під час президентських дебатів у вівторок ввечері: вивести опонента з рівноваги та визначити себе як найкращого кандидата, здатного принести зміни в країну.

Чи може Трамп залишатися в темі? Йому радять стримуватися, але це вже буде інший Трамп

До того, як президент Байден вийшов з перегонів, зазначає WSJ, радники Трампа зазвичай задовольнялися тим, що "нехай Трамп буде Трампом". Але тепер, коли Гарріс стала кандидатом від Демократичної партії, вони активізували зусилля, щоб тримати Трампа дисциплінованим і дотримуватися теми, сподіваючись, що він не відштовхне частину критично важливих виборців, які ще не визначилися, що необхідно для його перемоги в листопаді. Його передвиборча команда закликала його дотримуватися політики під час дебатів і уникати особистих нападок, які можуть мати зворотні наслідки для опонента, яка є кольоровою жінкою.

Радники Трампа на дебатах – представник Флориди Метт Ґаєц і колишня представниця Гаваїв Тулсі Ґаббард, повідомили журналістам у понеділок, що Трамп особливо зосередився на економічних показниках адміністрації Байдена-Гарріс і прикордонній політиці, а також підкреслить деякі непослідовності Гарріс в питаннях, зокрема, щодо гідророзриву пластів. Вони сказали, що йому не потрібно вдаватися до особистих нападок, коли політичні дебати говорять самі за себе.

Як пише WSJ, колишня головна опонентка Трампа від Республіканської партії Ніккі Гейлі заявила в понеділок, що Трамп і його соратник Джей Ді Венс повинні змінити те, як вони говорять про жінок. "Не потрібно називати Камалу тупою. Вона зайшла так далеко, знаєте, не випадково", – сказала Хейлі в інтерв'ю Fox & Friends. "Вона прокурор. Вам не потрібно говорити про інтелект, чи зовнішність, чи щось інше. Просто зосередьтеся на політиці. Коли ви називаєте навіть жінку-демократку тупою, жінки-республіканці теж стають на її захист", – підкреслила вона.

Так само, як Трамп вказував на моменти під час перших дебатів, коли Байдену бракувало послідовності, 59-річна Гарріс має можливість у вівторок критикувати 78-річного Трампа, коли той говорить щось, за чим важко стежити, або відхиляється від питання.

Чи зможе Гарріс відокремити себе від Байдена? Вона вже почала це робити

Гарріс намагається позиціонувати себе як кандидата на зміну, оскільки Трамп намагався прив'язати її до діяльності Байдена, часто звинувачуючи її в тому, що він вважає недоліками адміністрації. Хоча вона є чинною віцепрезиденткою, останнім часом Гарріс намагається риторично і по суті відокремити себе від Байдена, який залишається непопулярним.

Оскільки її кампанія висуває політичні пропозиції, зазначає WSJ, Гарріс описала своє бачення під гаслом: "Новий шлях вперед". А в нещодавньому інтерв'ю CNN вона протиставила свій порядок денний своєму баченню минулого десятиліття.

"Я говорю про епоху, яка розпочалася близько десяти років тому, коли існувало припущення, яке я вважаю хибним, що мірилом сили лідера є те, кого ти переміг, замість того, щоб більшість американців вважали, що справжнім мірилом сили лідера є те, кого ти спроможен подолати", – сказала вона в інтерв'ю.

Гарріс також повинна встановити певну дистанцію між собою і нинішньою адміністрацією в питаннях конкретної політики. Минулого тижня вона зробила один крок у цьому напрямку, запропонувавши менш різке підвищення вищої ставки податку на приріст капіталу, ніж те, що Байден виклав у своєму бюджетному проєкті на початку цього року.

Чи заповнить хтось із них прогалини у своїх політичних планах? Що конкретно пропонуватимуть сторони виборцям

Як зауважує WSJ, і Трамп, і Гарріс говорили про свій широкий порядок денний для країни, але мало говорили про конкретні політичні пропозиції.

Радники Гарріс вирішили окреслити кілька пропозицій, зосереджених на зниженні витрат для середнього класу, замість того, щоб випускати довгі білі книги, в яких викладено всеосяжне бачення другого терміну. Її кампанія вважає, що важливіше встановити зв'язок з виборцями щодо бачення, а не пропонувати дріб'язкові деталі, які можуть дати більше поживи для нападок. Це робить малоймовірним, що під час дебатів вона потрапить у халепу – хоча опитування показують, що деякі виборці кажуть, що вони все ще недостатньо знають про її позиції, щоб мати тверду думку.

Команда Трампа зі свого боку заявила, що він зосередиться на тому, що він вважає провальною економічною, прикордонною та національною політикою адміністрації Байдена-Гарріс, якщо його знову оберуть на посаду президента, хоча іноді він ставив великі політичні цілі, не пояснюючи, як він їх досягне. У його передвиборчій кампанії заявили, що Трамп також намагатиметься продемонструвати, що Гарріс є "радикальною марксисткою", яка становить загрозу економічному процвітанню Америки.

Чи матимуть значення вимкнені мікрофони? Поки що це на користь Трампа

За словами WSJ, ці дебати відбудуться після довгих суперечок щодо того, чи повинні вони відбутися, на якому телеканалі, і чи повинна кампанія Гарріс дотримуватися правил проведення дебатів, узгоджених Байденом, коли він ще був номінантом.

Ці дебати відбуватимуться за тими ж правилами, що й перші президентські дебати, тобто мікрофон кандидата буде вимкнений, поки не настане його черга говорити. Кампанія Гарріс наполегливо намагалася скасувати це правило, тоді як кампанія Трампа, яка колись критикувала це правило, виступала за його збереження.

За словами тих, хто був знайомий з підходами кампанії Гарріс, вони вважали, що увімкнені мікрофони відкривають можливість для Трампа сказати щось, що може зашкодити його перспективам. Вони також вважали, що вона могла б більше проявити себе як прокурор, якби у неї був войовничий опонент.

Хоча сам Трамп в один момент сказав, що йому байдуже, чи вимкнені мікрофони, його кампанія вважала, що правило вимкнених мікрофонів добре спрацювало проти Байдена і допоможе йому тримати свої відповіді більш структурованими.

На які питання намагатиметься спрямувати дебати кожен з кандидатів? Перспективи проти проблем

Гарріс зосередила свої промови та рекламу на економічному порядку денному, пов'язуючи його зі своїм корінням із середнього класу, – нагадує WSJ. Вона підкреслила загрози для доступу до абортів, які виникли після скасування Верховним судом рішення, звинувативши Трампа в тому, що деякі штати намагаються обмежити цю процедуру. Очікується, що віцепрезидентка наголосить на цих питаннях під час дебатів, а також висвітлить "Проєкт 2025" – консервативний політичний порядок денний, написаний колишніми помічниками Трампа, від якого кандидат від Республіканської партії дистанціювався.

Тим часом, Трамп намагається звинуватити Гарріс у прикордонній кризі, яку багато американців вважають однією з головних передвиборчих проблем. Він критикує Гарріс за політику часів Байдена, яка призвела до призупинення будівництва прикордонної стіни, розпочатого за його президентства, а також за рекордну кількість мігрантів (цього року їхня кількість значно зменшилася), яких він пов'язує зі злочинністю, наркотиками та іншими проблемами, що ставлять американців під загрозу. Він також багато говорив про стрімку інфляцію і те, що він називає "камаланомікою", і стверджує, що вона завдасть шкоди середньому американському домогосподарству "комуністичною" економічною політикою.

Як Гарріс і Трамп намагатимуться виграти дебати. Червоні лінії кандидатів

На думку WSJ, для Гарріс ці дебати дають можливість обґрунтувати свою економічну програму, представити себе виборцям, які досі мають про неї невиразне враження, і запевнити американців, що вона готова виконувати обов'язки головнокомандувача. Вона була прямолінійною, описуючи свої очікування від зустрічі віч-на-віч з Трампом, чий зухвалий підхід до дебатів часто лякав суперників на попередніх виборах.

"Для нього немає межі в тому, як низько він може впасти. І ми повинні бути готові до цього", – сказала Гарріс в інтерв'ю "Ранковому шоу Рікі Смайлі", яке вийшло в ефір у понеділок. "Ми повинні бути готові до того, що він не обтяжений тим, щоб говорити правду. І ми повинні бути готові до того, що він, ймовірно, буде говорити багато неправди", – додала вона.

Помічники Трампа кажуть, що головна мета Трампа – зосередити дебати на високій інфляції під час президентства Байдена та занепокоєнні щодо американо-мексиканського кордону, пов'язуючи Гарріс з політикою чинного президента. Трамп також планує покопатися в послужному списку Гарріс на посаді прокурора в Каліфорнії, описуючи її як слабку в боротьбі з насильницькими злочинами, і нагадати виборцям про її відхід від більш ліберальних позицій. У нещодавньому інтерв'ю CNN вона сказала: "Мої цінності не змінилися".

Трамп навряд чи виграє від повторних дебатів, вважає WSJ, подібно до катастрофічного виступу Байдена на дебатах у червні; Гарріс не буде обтяжена занепокоєнням щодо її віку та психічної придатності до роботи. Але він дав зрозуміти, що планує застосувати подібний підхід: він планує звести до мінімуму перебивання Гарріс і дати їй можливість говорити, як він це робив з Байденом і на відміну від його виступів на дебатах у 2016 і 2020 роках. Йому також потрібно буде уникати коментарів щодо статі, інтелекту та раси Гарріс, кажуть стратеги. Раніше цього літа Трамп сказав, що Гарріс лише нещодавно "стала чорношкірою людиною", і такі коментарі можуть становити ризик, якщо їх повторити на сцені дебатів.

"Він повинен зосередитися на політиці, а не на особистості", – сказав республіканський стратег Бретт О'Доннелл, який допомагав готувати Мітта Ромні та Джона Маккейна до дебатів під час їхніх президентських перегонів. "Як він сказав, він може не подобатися людям, але вони повинні голосувати за нього, тому що він зробить їхнє життя кращим. Він повинен написати у верхній частині свого блокноту такі слова: слабка, невдаха, небезпечно ліберальна. Там не повинно бути нічого про її інтелект чи расу. Він повинен зробити вибори про статус-кво", – додав Бретт О'Доннелл.

Як і на початку цього року проти Байдена, Трамп уникає традиційної підготовки до дебатів. У його кампанії кажуть, що він готується, спілкуючись з виборцями під час мітингів і даючи інтерв'ю.

"Ви можете йти на дебати з будь-якою стратегією, яку хочете, але ви повинні відчути її під час дебатів", – сказав Трамп Шону Хенніті під час ток-шоу на Fox News минулого тижня. Цитуючи боксера Майка Тайсона, він додав: "У всіх є план, доки вони не отримають удар в обличчя".

Окрім суперечки щодо правил дебатів, демократи, які працювали над підготовкою до минулих президентських дебатів, заявили, що їй потрібно уникати дебатів з Трампом на його умовах.

"Вона повинна за будь-яку ціну уникати наживки і не намагатися мати справу безпосередньо з божевіллям, яким є Трамп", – зазначив вашингтонський адвокат, який протягом десятиліть допомагав готувати кандидатів у президенти від Демократичної партії до дебатів, Роберт Барнетт.

Як зауважує WSJ, Трамп і Гарріс ніколи не зустрічалися особисто, незважаючи на те, що їхні роботи у Вашингтоні перетиналися. Гарріс працювала у Сенаті, представляючи Каліфорнію, під час чотирирічного терміну Трампа в Білому домі, і була присутня на його промові "Про стан справ у державі" та спільних зверненнях до Конгресу, але вони здебільшого опонували один одному здалеку. Трамп не був присутній на інавгурації 2021 року.

Обидвоє є досвідченими дебатерами. На початку своєї кар'єри Гарріс, колишній прокурорці, допомогла помилка свого опонента в дебатах за посаду генерального прокурора Каліфорнії. Пізніше, як кандидат у президенти, Гарріс справила фурор під час своїх перших дебатів на праймеріз виборів 2020 року в червні 2019 року, коли вона розкритикувала Байдена за його позицію 1970-х років щодо шкільної інтеграції та автобусних перевезень.

Але вона не змогла сформулювати чіткий меседж у цій кампанії і вибула з неї перед першими змаганнями в Айові та Нью-Гемпширі. Як зазначає WSJ, дебати у вівторок ввечері стануть для Гарріс першими з 2020 року, коли вона зіткнулася з тодішнім віцепрезидентом Майком Пенсом у протистоянні, яке було зосереджене на пандемії Covid-19.

WSJ нагадує, що в цих дебатах Гарріс підкріплювала свої твердження статистичними даними і часто дивилася прямо в камеру, коли говорила. Вона також відмовлялася відступати, коли Пенс намагався перекричати її, кажучи: "Пані віцепрезидентка, я говорю".

Трамп має більший досвід участі в дебатах на національному телебаченні, коли він переорював велике поле республіканців, щоб захопити партійну номінацію в 2016 році, коли йому допомогли дебатні виступи, які дивилися десятки мільйонів американців.

Пізніше того ж року його три дебати з пані Клінтон продемонстрували виклик, з яким зіткнулися демократи, оскаржуючи його послужний список і поведінку, а також його здатність виголошувати репліки, що запам'ятовуються, навіть ті, які деякі виборці можуть вважати неприємними. Перші дебати Трампа з Байденом у 2020 році були позначені запальними моментами і постійними перебиваннями. Другі дебати пройшли більш розмірено.

У червні загалом Трамп демонстрував дисципліновану поведінку на дебатах, тоді як Байден сутужно намагався запропонувати послідовний захист своєї адміністрації – це допомогло підготувати ґрунт для виходу Гарріс на авансцену.

Але напередодні дебатів з Гарріс колишній президент часто відволікався, розпалюючи суперечки і посилюючи свою риторику. У суботньому дописі в соціальних мережах він повторив свої неправдиві заяви про масові фальсифікації на виборах 2020 року і пригрозив ув'язнити всіх – від юристів передвиборчої кампанії, оперативників, донорів і виборців – причетних до "недобросовісної поведінки". Днем раніше він провів прес-конференцію в Нью-Йорку, не відповідаючи на запитання, і робив випади на жінок, які звинуватили його в неправомірних діях.

Джерело: Wall Street Journal