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ПОЛІТИКА

Папа Франциск назвав і Гарріс, і Трампа "противниками життя"

14 вересня 2024, 11:34
Папа Франциск назвав і Гарріс, і Трампа
Фото: з вільних джерел
Понтифік радить американським католикам на майбутніх виборах обрати того, хто, на їхню думку, є "меншим злом".

Папа Римський Франциск розкритикував обидвох кандидатів у президенти США за "антижиттєву" політику щодо абортів та мігрантів, а також дав пораду американцям як голосувати на виборах.

Про це повідомляє The Hill.

Понтифік радить американським католикам на майбутніх виборах обрати того, хто, на їхню думку, є "меншим злом".

"Обидва (кандидати. - ред.) проти життя, чи то той, хто виганяє мігрантів, чи той, хто вбиває немовлят", - сказав Франциск на прес-конфереції у п'ятницю.

Примітно, що він не згадав поіменно ані кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа, ані кандидата від Демократичної партії Камалу Гарріс.

Відповідаючи на запитання про те, що виборці повинні робити на виборчих дільницях, Понтифік нагадав про громадянський обов'язок.

"Треба голосувати і вибирати менше зло. Хто є меншим злом, жінка чи чоловік? Я не знаю. Кожен по совісті повинен подумати і зробити це", - сказав він.

Гострий тон висловлювань Папи підтвердив велике занепокоєння Католицької Церкви питаннями абортів та еміграції в цілому.

Франциск зробив важке становище мігрантів пріоритетом свого понтифікату і часто та наполегливо висловлюється з цього приводу. За його словами, "міграція - це право, описане в Писанні, і що кожен, хто не слідує біблійному заклику вітати чужинця, чинить "тяжкий гріх".

Також Понтифік емоційно висловився про аборти.

"Зробити аборт - це вбити людину. Подобається вам це слово чи ні, але це вбивство. Ми повинні це чітко усвідомлювати", - сказав Франциск.

Під час теледебатів у вівторок, 10 вересня, кандидати, зокрема, обговорили питання заборони абортів у США.

Гарріс заявила, що Трамп "не повинен вказувати жінці, що їй робити зі своїм тілом" і додала, що політика Трампа щодо абортів не робить винятків для зґвалтування або інцесту, які вона назвала "аморальними".

"Я думаю, що американський народ вважає, що певні свободи - зокрема, свобода ухвалювати рішення щодо власного тіла - не повинні визначатися урядом", - сказала кандидат від демократів.

У свою чергу, Трамп заявив, що в США були штати, де було легальним здійснювати аборт на 9 місяці вагітності та після народження дитини. Однак цю інформацію відразу ж спростувала ведуча дебатів.

Крім того, Трамп під час дебатів звинуватив адміністрацію Байдена-Гарріс за те, що нібито за час їхньої каденції, до США проникли десятки мільйонів мігрантів.

У відповідь Гарріс сказала, що вона підтримувала законопроект про безпеку кордону, що передбачав збільшення кількості прикордонників на 1500 осіб. Однак, за її словами, Трамп заблокував його телефонним дзвінком до конгресменів з проханням не ухвалювати документ.

У США відбулися перші дебати між кандидатами на посаду президента – колишнім президентом Дональдом Трампом та чинною віце-президенткою Камалою Гарріс. Вони обговорили низку внутрішньополітичних питань, включаючи економіку, імміграцію та охорону здоров'я, а також зовнішню політику, зокрема ситуацію в Україні та конфлікт між Ізраїлем та Хамас.

Дональд ТрампдебатиПапа ФранцискВибори в СШАКамала Гарріс

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