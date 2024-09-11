Гарріс і Трамп на перших дебатах: обговорення України та інших ключових питань

Дебати, заплановані на 90 хвилин, затягнулися через тривалі відповіді Трампа, який говорив 43 хвилини, у той час як Гарріс виступала 37,5 хвилин.

У США відбулися перші дебати між кандидатами на посаду президента – колишнім президентом Дональдом Трампом та чинною віце-президенткою Камалою Гарріс. Вони обговорили низку внутрішньополітичних питань, включаючи економіку, імміграцію та охорону здоров'я, а також зовнішню політику, зокрема ситуацію в Україні та конфлікт між Ізраїлем та Хамас.

Про це повідомляє ABC News.

Дебати, заплановані на 90 хвилин, затягнулися через тривалі відповіді Трампа, який говорив 43 хвилини, у той час як Гарріс виступала 37,5 хвилин. Більшість часу було присвячено внутрішнім питанням США, але й зовнішньополітичні теми, такі як війна в Україні та конфлікт в Ізраїлі, теж були обговорені.

Війна в Україні

Обговорення війни в Україні почалося лише після години дебатів. Трамп повторив свою позицію, що війна б не почалася, якби він був президентом, але не відповів на питання, чи хоче він перемоги України. Він заявив, що головним пріоритетом для нього є припинення війни та збереження життів, хоча його план врегулювання конфлікту залишився неясним. Гарріс, у свою чергу, звинуватила Трампа в підтримці диктаторів і заявила, що він би "здався за 24 години", що призвело б до окупації Києва російськими військами.

Конфлікт між Ізраїлем та Хамас

Трамп знову заявив, що конфлікт між Ізраїлем і Хамас не почався б, якби він був президентом. Він підтримав Ізраїль і закликав "швидко покінчити з цим". Гарріс підкреслила непохитну підтримку Ізраїлю з боку США, але наголосила на важливості гуманітарних питань і необхідності припинення вогню.

Вибори 2020 та мирна передача влади

Трамп знову відмовився визнавати свою поразку на виборах 2020 року і заявив, що його перемога була вкрадена. Він також відкинув відповідальність за штурм Капітолію 6 січня 2021 року, звинувативши тодішню спікерку Палати представників Ненсі Пелосі. Гарріс закликала рухатися вперед і не повертатися до минулого.

Міграційне питання

Трамп розкритикував адміністрацію Байдена за нібито масовий наплив мігрантів у США, використовуючи при цьому сумнівні факти і вигадки. Гарріс нагадала, що спроба ухвалити компромісний закон щодо посилення контролю на кордоні була зірвана республіканцями, що також затягнуло питання військової допомоги Україні.

Дебати виявили різке розходження у підходах кандидатів до ключових питань, що лише підкреслило напруженість майбутньої президентської кампанії.