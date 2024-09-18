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ПОЛІТИКА

Друга спроба замаху на Трампа викликає тривогу за кордоном – NYT

18 вересня 2024, 14:31
Друга спроба замаху на Трампа викликає тривогу за кордоном – NYT
Фото: Brendan Smialowski / AFP / East News
Існує також велике занепокоєння щодо можливих негативних наслідків виборів президента у листопаді.

Спочатку один, а потім другий замах на життя колишнього президента загострили міжнародну стурбованість, посиливши побоювання, що насильницькі заворушення можуть перерости в громадянську війну. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що він "дуже стурбований" тим, що ФБР назвало спробою вбити Трампа на його полі для гольфу у Флориді, менш ніж за 50 днів до президентських виборів.

Про це повідомляє The New York Times.

"Зараз в усьому світі поширене занепокоєння, що вибори в листопаді не закінчаться добре і що американська демократія, яка колись була світовим орієнтиром, на межі серйозної кризи", — пише автор газети.

Відчутна вразливість американської демократії вже викликала багато реакцій по всьому світу, від російського зловтішання до європейського занепокоєння щодо своєї безпеки.

Лебоханг Феко, старший науковий співробітник південноафриканського інституту економічних досліджень Trade Collective, сказала, що вона помітила "мілітаризацію повсякденного життя в Сполучених Штатах, і це, по суті, впливає на вибори".

Нагадаємо, на кандидата в президенти США Дональда Трампа було здійснено чергову спробу замаху, він цілий і неушкоджений, повідомила конгресвумен Тейлор-Грін. Трамп перебуває в безпеці після стрілянини в районі, де він перебував.

 За даними джерел New York Post, поруч із гольф-клубом, де перебував Трамп, стріляли двоє, і вони цілилися одне в одного, а не в експрезидента США. Видання зазначає, що Трампу нічого не загрожувало і що стрілянина сталася в районі, відомому високим рівнем злочинності.

Дональд ТрампзамахВибори в США

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