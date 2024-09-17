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Meta заборонила у своїх соцмережах російські державні ЗМІ

17 вересня 2024, 21:55
Meta заборонила у своїх соцмережах російські державні ЗМІ
На таке рішення вже відреагував речник кремля Дмитро Пєсков.
Компанія Meta заявила, що забороняє RT, "Россия сегодня" та інші російські державні медіамережі на своїх платформах, адже ці ЗМІ використовували тактику обману для здійснення прихованих операцій впливу в Інтернеті.
 
Про це пише Reuters.
 
"Після ретельного розгляду ми розширили наші поточні заходи проти російських державних ЗМІ. "Россия Сегодня", RT та інші пов'язані з ними організації тепер заборонені в наших додатках по всьому світу за діяльність, пов'язану з іноземним втручанням", - йдеться в письмовій заяві соціальної мережі.
 
Відомо, що крім Facebook, Meta має ще такі застосунки, як Instagram, WhatsApp і Threads. До заборони у RT налічувалось понад 7,2 мільйона підписників у Facebook та понад 1 мільйон підписників в Instagram.
 
Водночас на таке рішення відреагував прессекретар російського диктатора путіна Дмитро Пєсков: 
 
"Цими діями Meta дискредитує себе. Такі вибіркові дії проти російських ЗМІ неприпустимі. Це ускладнює перспективи нормалізації наших відносин з Meta", – наголосив Пєсков..

 

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