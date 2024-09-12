Союзники Трампа вважають, що він програв на дебатах з Гарріс – ЗМІ

Те, що сталося на сцені - у кращому випадку нічия, а в гіршому - програш.

Вчора, 10 вересня, пройшли дебати між кандидатами у президенти США Дональдом Трампом і Камалою Гарріс, і союзники республіканця вважають, що він програв.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Після того, як Трамп залишив сцену, він відразу почав розпитувати тих, хто чекав його в кімнаті для перегляду про те, як пройшли останні 90 хвилин.

Хтось його хвалив в обличчя і казав, що він зробив "відмінну роботу", проте це не те, що говорили багато хто з них у приватному порядку.

Люди з оточення Трампа вважають, що те, що сталося на сцені - у кращому випадку нічия, а в гіршому - програш.

Деякі були здивовані тим, що колишній президент США не зміг краще реалізувати тези, які він підготував проти віце-президента Гарріс.

Наприклад, щодо її послужного списку та політичних розворотів.

За словами двох джерел CNN, Трамп готувався до дебатів з Гарріс більше, ніж до дебатів з президентом США Джо Байденом, які відбулись влітку.

Але при цьому він не висунув один із найголовніших аргументів проти віце-президента - про те, чому вона за 3,5 роки при владі не виконала обіцянки, які дає зараз.

Саме це здивувало багатьох тих, хто чув, як Трамп висловлював цей аргумент у приватному порядку і під час передвиборчої кампанії.

Також один із людей команди республіканця визнав, що екс президент потрапляв на приманку щоразу, коли її пропонувала Гарріс.

CNN пише, що хоч численні союзники Трампа описали те, що сталося, як "втрачену можливість", але відтоді вони почали применшувати загальну значущість дебатів. Люди з оточення республіканця стверджують, що в Пенсільванії результат дебатів не змінить його рейтинг.

Детальніше ви можете ознайомитись із публікацією - Гарріс і Трамп на перших дебатах: обговорення України та інших ключових питань.