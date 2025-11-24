Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Страсбург готується до термінових дебатів про мирний план для України

24 листопада 2025, 19:09
Страсбург готується до термінових дебатів про мирний план для України
Будівля Європарламенту в Страсбурзі. Фото: britannica.com
На пленарному засіданні Європарламенту 26 листопада обговорять підготовку мирного плану для України.

Європейський парламент змінить порядок денний, щоб провести термінові дебати на пленарному засіданні у середу, 26 листопада, у Страсбурзі щодо позиції ЄС у підготовці мирного плану для України.

Про це повідомили представники кількох політичних груп ЄП, пише портал Європейська правда. 

Під час дебатів євродепутати обговорять мирний план і заслухають позиції Єврокомісії та Ради ЄС.

"Невідкладні дебати про позицію Європейського Союзу внесені до порядку денного пленарного засідання цього тижня на вимогу найбільших політичних груп", - повідомив один зі співрозмовників видання.

Дебати розпочнуться о 9:00 за місцевим часом (10:00 за Києвом). Перед ними представники Єврокомісії та Ради ЄС виступлять із заявами щодо результатів участі ЄС у мирних перемовинах стосовно України.

 Очікується, що у засіданні візьме участь президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Голосування за резолюцію щодо цього питання на поточній сесії Європарламенту не передбачене.

Раніше Фон дер Ляєн заявила, що лише Україна визначає долю своїх військ.

 

Євросоюзмирний пландебати

Останні матеріали

Ґрунт для нової війни.
Політика
Ґрунт для нової війни. "Мирний план" Трампа винагороджує імперіалізм війни
Переклад iPress – 24 листопада 2025, 16:37
Мирний план Дампфа як димова завіса. Поки світ відволікають, фронт в Україні сиплеться – Том Купер
Політика
Мирний план Дампфа як димова завіса. Поки світ відволікають, фронт в Україні сиплеться – Том Купер
Переклад iPress – 24 листопада 2025, 13:29
США стали рупором вимог путіна. Венс виходить на перший план – Філліпс О'Брайен
Політика
США стали рупором вимог путіна. Венс виходить на перший план – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 23 листопада 2025, 23:22
російські зв'язки Епштейна. Роль КДБ у фінансуванні Трампа і техномагнатів. Частина 4 – Дейв Трой
Політика
російські зв'язки Епштейна. Роль КДБ у фінансуванні Трампа і техномагнатів. Частина 4 – Дейв Трой
Переклад iPress – 21 листопада 2025, 13:49
Репортаж із Варшави. Як реагувати на посилення тиску з боку путіна – Деніел Фрід
Політика
Репортаж із Варшави. Як реагувати на посилення тиску з боку путіна – Деніел Фрід
Переклад iPress – 21 листопада 2025, 08:32
Як вести переговори з росією. Враховуйте історію, право і передусім Україну – Тімоті Снайдер
Політика
Як вести переговори з росією. Враховуйте історію, право і передусім Україну – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 20 листопада 2025, 23:25
План Віткоффа-Дмітрієва: російська димова завіса, що веде Зеленського до політичної смерті. Що робити Європі
Політика
План Віткоффа-Дмітрієва: російська димова завіса, що веде Зеленського до політичної смерті. Що робити Європі
Переклад iPress – 20 листопада 2025, 16:29
Трамп прагне, щоб Німеччина очолила сили НАТО в Європі. Чому здивовані німецькі військові – The Times
Політика
Трамп прагне, щоб Німеччина очолила сили НАТО в Європі. Чому здивовані німецькі військові – The Times
Переклад iPress – 20 листопада 2025, 11:19
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється