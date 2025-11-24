Страсбург готується до термінових дебатів про мирний план для України

На пленарному засіданні Європарламенту 26 листопада обговорять підготовку мирного плану для України.

Європейський парламент змінить порядок денний, щоб провести термінові дебати на пленарному засіданні у середу, 26 листопада, у Страсбурзі щодо позиції ЄС у підготовці мирного плану для України.

Про це повідомили представники кількох політичних груп ЄП, пише портал Європейська правда.

Під час дебатів євродепутати обговорять мирний план і заслухають позиції Єврокомісії та Ради ЄС.

"Невідкладні дебати про позицію Європейського Союзу внесені до порядку денного пленарного засідання цього тижня на вимогу найбільших політичних груп", - повідомив один зі співрозмовників видання.

Дебати розпочнуться о 9:00 за місцевим часом (10:00 за Києвом). Перед ними представники Єврокомісії та Ради ЄС виступлять із заявами щодо результатів участі ЄС у мирних перемовинах стосовно України.

Очікується, що у засіданні візьме участь президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Голосування за резолюцію щодо цього питання на поточній сесії Європарламенту не передбачене.

Раніше Фон дер Ляєн заявила, що лише Україна визначає долю своїх військ.