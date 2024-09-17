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Швеція планує збільшити витрати на оборону до 2,4% ВВП і додатково підтримати Україну

17 вересня 2024, 20:53
Швеція планує збільшити витрати на оборону до 2,4% ВВП і додатково підтримати Україну
Фото: Reuters
Додатково у бюджеті хочуть передбачити 13 млрд шведських крон із можливістю збільшення суми.
Уряд Швеції розробив законопроєкт про бюджет на 2025 рік і пропонує збільшити витрати на оборону до 2,4% ВВП.
 
Про це йдеться на шведському урядовому сайті.
 
Додатково хочуть передбачити 13 млрд шведських крон із можливістю збільшення суми. Загалом асигнування на військову оборону становитимуть 138 мільярдів крон у 2025 році і до 2030-го планується зростання до 170 мільярдів крон.
 
Для посилення підтримки України та забезпечення довгострокової стабільності уряд і шведські демократи домовилися запровадити рамкову програму військової підтримки нашої держави на 2024–2026 роки. 
 
Швеція збільшить цю підтримку до загальної суми 75 мільярдів шведських крон, тобто по 25 млрд щороку. Наприклад, програма дозволить фінансувати коаліцію спроможностей, яка була створена для підтримки України у межах "Рамштайну".
Швеціяоборонавійна в Україніросія окупанти

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