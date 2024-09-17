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Новий єврокомісар із питань оборони висловився за усунення "червоних ліній" у захисті безпеки України

17 вересня 2024, 20:09
Новий єврокомісар із питань оборони висловився за усунення
Фото: express.ua
Він заявив, що Європа інвестує багато у безпеку України, але недостатньо.
Колишній двічі прем’єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс, який став єврокомісаром із питань оборони та космосу ЄС, висловився за посилення допомоги Україні і усунення "червоних ліній".
 
Про це він сказав у своєму виступі перед Європарламентом.
 
Він заявив, що Європа інвестує багато у безпеку України, але недостатньо.
 
"Минулого року загальна західна військова підтримка України становила лише 40 мільярдів доларів. євро, коли росія витратила на війну понад 120 мільярдів євро. Навіть якби ми були готові витратити не 40, а 100 мільярдів євро, у нас виникнуть проблеми з постачанням більшої кількості зброї, бо наші військово-промислові потужності дуже малі", - зауважив єврокомісар.
 
Кубілюс наголосив - навіть якщо ЄС дає зброю Україні, то вводить "червоні лінії" - обмеження на незастосування її проти цілей на території росії. 
 
Аби усунути проблему недостатніх інвестицій у безпеку України і Європи, єврокомісар пропонує "негайно знайти набагато більші фінансові ресурси для військової допомоги Україні", і ЄС може це зробити.
 
Також Європа має різко наростити виробництво своєї військової промисловості та інтегрувати українську військову промисловість до європейської.
 
"І ми маємо усунути будь-які «червоні лінії» у захисті безпеки України, а отже – у захисті нашої безпеки", - підсумував Кубілюс.

 

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