Час для фінансування України спливає. ЄС совається, поки Київ горить – Ослунд, Фрід та Волкер

Відомі американські експерти Андерс Ослунд, Деніел Фрід та Курт Волкер закликають ЄС прискорити роботу для створення правової бази з метою використання відсотків від заморожених активів російського Центрального банку для фінансування росії. Адже відсутність цієї бази не дозволяє США та Канаді зі свого боку надавати ці кошти Києву, оскільки вони вважатимуться витратами і потребуватимуть схвалення Конгресом у випадку США.

Фінанси для України закінчуються, і жодна з причин бездіяльності блоку не витримує критики, – пишуть відомі американські експерти Андерс Ослунд, Деніел Фрід та Курт Волкер у колонці для Politico.

Через два місяці після того, як ЄС пообіцяв сформувати правову базу, яка б дозволила Україні отримати відсотки від заморожених російських активів, він досі не зробив необхідних кроків, щоб зробити це реальністю. А час для українських фінансів спливає.

На червневому саміті в Апулії в Італії, лідери G7, включно з президентом Єврокомісії фон дер Ляєн, пообіцяли надати Україні життєво важливе рятівне коло: "Ми вирішили надати близько 50 мільярдів доларів, використовуючи надзвичайні доходи від іммобілізованих російських суверенних активів ... до кінця року".

Це було головним рішенням, яке лідери G7 ухвалили на своєму саміті. А для того, щоб це стало можливим, ЄС мав ухвалити закон про продовження заморожування суверенних російських активів доти, доки Москва не заплатить за війну проти України в повному обсязі. Це гарантувало б, що заморожені активи залишатимуться доступними для отримання відсотків, необхідних для повернення 50 мільярдів доларів, наданих Україні.

Саме рішення було творчим компромісом. США, Канада та Велика Британія воліли б заарештувати не лише відсотки, а й усі 300 мільярдів доларів. Однак, за відсутності консенсусу, це рішення було схвалено главами держав та урядів.

Для України це рішення все одно було значущим і важливим – 50 мільярдів доларів становлять приблизно річний дефіцит бюджету країни, і за формулою G7 це можна було б компенсувати, не обтяжуючи платників податків ЄС чи США. Більше того, кодифікація правової бази для арешту відсотків і запровадження механізму моніторингу використання коштів забезпечить "доказ концепції" на майбутнє, наприклад, якщо буде досягнуто домовленості про арешт і використання основної суми заморожених активів у якості репарацій.

Але імплементація в ЄС зайшла в глухий кут. Жоден з великих гравців блоку – ані канцлер Німеччини Олаф Шольц, ані президент Франції Еммануель Макрон, ані навіть сама фон дер Ляєн – не долучилися до процесу імплементації.

А без законодавства ЄС США також застрягли. Поки блок не створить правову базу, США не можуть розглядати своє фінансування як позику, підкріплену реальними ресурсами. Натомість це буде розглядатися як витрати, а отже, вимагатиме асигнувань з боку Конгресу. І як знає кожен, хто спостерігав за тим, як Вашингтон боровся за пакет військової допомоги Україні на початку цього року, це просто не станеться достатньо швидко, якщо станеться взагалі.

Отже, чому саме ЄС застряг? Найочевиднішою причиною затримки є проста бюрократична інерція після виборів до Європейського парламенту. Також були літні канікули, а Брюссель загруз у переговорах щодо формування нової Єврокомісії. Але все це зводиться до того, що блок грається з вогнем, поки горить Київ.

Безумовно, фон дер Ляєн веде складні переговори з національними урядами країн-членів щодо формування нового складу Комісії. У таких переговорах завжди є політичні компроміси, і, можливо, здається, що простіше домовитися про портфелі, не додаючи до них питання російських активів. Але це не є переконливим виправданням, оскільки це не має жодного впливу на європейських платників податків. Більше того, якщо кошти не будуть використані, єдиною можливою фінансовою заміною для Києва буде фактично фінансування з бюджетів ЄС та країн-членів.

Звісно, ми визнаємо, що існують обґрунтовані і зростаючі занепокоєння щодо управління в Києві, а також щодо будь-яких можливих механізмів моніторингу для забезпечення належного використання наданих коштів. Такі кошти за жодних обставин не повинні стати об'єктом корупції або сприяти їй. Але це технічна проблема, яку можна подолати за допомогою механізмів нагляду, а не причина для бездіяльності.

Ми вже пройшли більше половини третього року повномасштабної війни, яку веде росія, і Україна продемонструвала неабияку стійкість, рішучість, винахідливість та ефективність. За останні кілька тижнів ми навіть побачили зміну імпульсу, оскільки Україна перенесла війну на територію росії, атакуючи нафтопереробні заводи, аеродроми та інші об'єкти військової інфраструктури, що змусило росію значно скоротити військову активність у Криму.

Тепер Захід повинен відповідати винахідливості та непохитності України, якнайшвидше надавши обіцяні 50 мільярдів доларів. Жодна з причин бездіяльності блоку не витримує критики, особливо з огляду на життєву зацікавленість ЄС у забезпеченні успіху України.

Зволікати більше не можна. Коли відбудеться наступне засідання Ради ЄС, настане час діяти.

Про авторів: Андерс Ослунд – старший науковий співробітник Стокгольмського форуму "Вільний світ" та ад'юнкт-професор Джорджтаунського університету, Деніел Фрід – почесний науковий співробітник Атлантичної ради та колишній помічник держсекретаря США. Курт Волкер – почесний науковий співробітник Центру аналізу європейської політики, колишній посол США в НАТО та спеціальний представник США на переговорах щодо України.

Джерело: Politico