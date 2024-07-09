Вибори у Франції. Наслідки для Макрона та ЄС – невизначеність – Politico

Результати виборів у Франції неоднозначні. З одного боку, ультраправі сили на чолі з Ле Пен поступилися лівим та лібералам Макрона. З іншого – розподіл сил у самому парламенті може зробити його недієздатним. Politico висвітлює можливі наслідки виборів для Парижу та Брюсселю. Єдине, що радує: Ле Пен не зможе заблокувати допомогу Україні.

Ще не вляглася пилюка після несподіваного результату недільних виборів у Франції, що призвели до "підвішеного" парламенту, а союзники президента Еммануеля Макрона вже сподіваються використати потрясіння на свою користь, – пише європейська редакція Politico.

Видання зазначає, що всупереч нещодавнім прогнозам, лівий альянс "Новий народний фронт" здобув найбільше голосів у фінальному турі парламентських виборів у неділю, обігнавши центристів Макрона і потіснивши ультраправе "Національне об'єднання" Марін Ле Пен.

Але, на думку Politico, результат виборів залишив французький парламент у невизначеності, без очевидного кандидата на посаду прем'єр-міністра і без жодної партії, здатної сформувати уряд.

Союзники президента зараз шукають можливості використати невизначеність для утвердження свого центристського порядку денного. Дехто вважає, що вони знайшли можливий шлях: розвалити і без того нестабільний і фрагментований лівий альянс.

Як зазначає видання, "Новий народний фронт" – це строката група розрізнених лівих партій з поспіхом узгодженою політичною платформою і без чіткого лідера. До нього входять ультраліва "Нескорена Франція" на чолі з ветераном пожежної справи Жан-Люком Меленшоном, комуністи, соціалісти та зелені.

Цей альянс був нашвидкуруч сформований після того, як Макрон призначив дострокові вибори місяць тому, і він залишається крихким і сповненим напруженості. Донедавна Соціалістична партія і "Нескорена Франція" перебували на межі через війну Ізраїлю проти Хамасу: соціалісти звинувачували лівих у тому, що вони не спромоглися чітко засудити напади Хамасу 7 жовтня.

Як стверджує видання, у понеділок вранці ліві все ще перебували у фазі медового місяця й обіцяли підтримати єдиного кандидата на посаду прем'єр-міністра до кінця тижня. Ліберали Макрона, однак, сподіваються, що це лише питання часу, коли ліві розпадуться і центр стане найбільшою групою в парламенті.

Один із головних союзників Макрона Франсуа Байру заявив у понеділок на французькому радіо, що "вибори ще не винесли свого вердикту з точки зору цифр". Відповідаючи на запитання, що він мав на увазі, Байру сказав, що питання полягає не у "підрахунку голосів", а у визначенні того, яка група "може об'єднатися".

Тим часом президент Франції поводиться дивно тихо і, схоже, вичікує свого часу. У понеділок французький прем'єр-міністр Габріель Атталь запропонував піти у відставку, але Макрон попросив його залишитися "заради стабільності країни", згідно із заявою Єлисейського палацу.

Парламентська шахова партія. Як змінився розподіл влади

Для лідерки "зелених" Марін Тондельє, яка перебувала в радіостудії разом з Байру, його коментарі були "запереченням" недільних результатів. "Ви повинні визнати перемогу своїх опонентів", – огризнулася вона у відповідь.

Але очевидно, зауважує Politico, що Байру не випадково затягував із визнанням успіху лівих, оскільки інсайдери з партії Макрона намагалися намітити шлях до повернення на вершину влади. "Без "Нескореної Франції" [ліві] мають менше місць, ніж ми, і ми випереджаємо "Національне об'єднання", – сказав один чиновник з партії Макрона "Відродження".

Інший міністр, який йде у відставку, вважає, що лібералам Макрона потрібно лише кілька депутатів, щоб обігнати лівих. "Між позафракційними правими, депутатами заморських територій та центристами все можливо", – зазначив він.

Ліві потребують союзників, якщо вони хочуть спробувати керувати Францією, що є ще одним джерелом напруженості всередині коаліції.

Протягом останніх тижнів кілька центристських важковаговиків висунули ідею співпраці з лівими в рамках "широкої коаліції", хоча вона мала б виключити ультраліву партію Меланшона "Франція, що не скорилася".

Розподіл влади також змінився на лівому фланзі, де колись твердо домінувала "Нескорена Франція". Зелені та соціалісти стають більш впливовими партіями після виборів.

"Новий народний фронт". Дискусії про результати

Розподіл місць, отриманих партіями у "Новому народному фронті", за попередніми результатами.

Але безлад у парламенті, на думку Politico, також відкриває можливості для інших. Навіть якщо Макрон отримає те, на що сподівається, і лівий альянс розвалиться, він все одно матиме більшу проблему: центр теж розвалюється.

Рішення президента Франції поставити політичне майбутнє свого руху на дострокові вибори відштовхнуло від нього багатьох союзників, включно з колишнім прем'єр-міністром Едуардом Філіпом і прем'єром самого Макрона Габріеля Аттала, який на телебаченні визнав, що президент не проконсультувався з ним заздалегідь.

Під час передвиборчої кампанії Філіп звинуватив Макрона в тому, що він "вбив коаліцію", і закликав до створення "нової парламентської більшості". У неділю союзники французького президента ледве уникли "кровопролиття", втративши понад 70 місць, але це не завадило Філіпу, який має президентські амбіції, розкритикувати дострокові вибори, які принесли "велику невизначеність".

Оскільки Макрон не зможе знову балотуватися у 2027 році, вся увага прикута до перегонів на наступних президентських виборах, і мало хто з потенційних кандидатів буде готовий пожертвувати своїм майбутнім заради сьогодення чинного очільника Франції.

Навіть ті, хто підтримав рішення Макрона провести нові парламентські вибори, схоже, готують свою стратегію відходу. Міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен, ще один претендент на президентське крісло, який йде у відставку, збирався запустити "свою власну структуру". Команда Дарманена відмовилася давати коментарі для цієї статті.

Навіть якщо лібералам вдасться забезпечити собі найбільшу групу в Національних зборах і Макрон призначить прем'єр-міністром свого колегу-центриста, опозиційні партії зможуть скидати уряд на кожному кроці, а ухвалення законів буде супроводжуватися великою кров'ю: у парламенті все ще пануватиме хаос.

Невизначеність для Європи. Але найгіршого вдалося уникнути

Як констатує Politico в іншій статті, виборчий тупик у Франції означає ще більшу невизначеність для Європи. За словами видання, боротьба Еммануеля Макрона вдома означає, що він ризикує втратити вплив у Брюсселі. Тому для ЄС результат виборів у Франції став водночас і доброю новиною, і поганою.

"Найгіршого вдалося уникнути", – сказав високопоставлений дипломат ЄС, передаючи настрій у Брюсселі в неділю ввечері, коли стало зрозуміло, що ультраправе "Національне об'єднання" не отримає більшості в парламенті, як багато хто прогнозував після першого туру голосування тижнем раніше. Натомість ультраправі посіли третє місце, поступившись лівому альянсу і центристам Еммануеля Макрона.

Як стверджує Politico, нездатність Марін Ле Пен і Джордана Барделла перехопити кермо влади у французькому парламенті порадує більшість проєвропейців.

Але на цьому хороші новини закінчуються, оскільки Франція разом з Німеччиною зараз занурена у політичний хаос, і жодна партія не отримала достатньої кількості місць для формування більшості. Параліч може тривати місяцями і зашкодити Євросоюзу.

"Якщо незабаром і в Парижі, і в Берліні все зупиниться через міжнародні політичні розбіжності, Європа дійсно матиме проблему", – вважає дипломат ЄС, який, як і інші цитовані в цьому матеріалі, побажав залишитися анонімним, щоб висловитися вільно.

Видання зауважує, що Макрон відіграє важливу роль на європейському фронті, реформуючи торговельний порядок денний ЄС, просуваючи більш амбітну програму промислової оборони і конкурентоспроможності та прагне до більшої стратегічної автономії напередодні можливого другого президентства Дональда Трампа.

Зараз президент ослаблений і відволікається на домашні проблеми. Який би уряд не був сформований фрагментованим французьким парламентом, він навряд чи буде стабільним протягом тривалого часу. Французькі політики, ухвалюючи рішення, відтепер не забуватимуть про президентські вибори 2027 року. Об'єднання основних і лівих партій, щоб не допустити ультраправих, може більше не повторитися, і в результаті виборів за два роки до влади може прийти ультраправий президент.

"Новий уряд, найімовірніше, зосередиться на внутрішніх питаннях, а не на зовнішній політиці. Однак французька політика залишатиметься суперечливою і важко керованою, що зменшить вплив Франції на європейській та міжнародній арені", – зазначила Селія Белен з паризького офісу аналітичного центру Європейської ради з міжнародних відносин (European Council of Foreign Relations).

На думку президента Європейської народної партії Манфреда Вебера, "замість того, щоб прояснити політичну ситуацію, Макрон занурив Францію у плутанину, посиливши крайнощі". "Дуже стурбований антиєвропейською риторикою крайніх лівих і крайніх правих", – сказав він, додавши, що "нам потрібна сильна демократична сила респуліканців, яка дасть реальну альтернативу, щоб поставити Францію на ноги", маючи на увазі правоцентристську партію "Республіканці", яка є членом ЄНП і отримала трохи більше восьми відсотків голосів на виборах.

Основна проблема, за словами високопоставленого французького чиновника, пов'язана з грошима: "Ми просто не знаємо, як нам ухвалити фінансовий закон у цьому політичному контексті, незважаючи на ризик того, що ЄС може запустити проти Франції процедуру надмірного дефіциту".

Німецькі проблеми. Інші не готові до лідерства

Видання зазначає, що ЄС було б легше впоратися з внутрішнім тупиком у Франції, якби інша половина франко-німецького двигуна працювала добре. Але це не так. Після слабких результатів європейських виборів для всіх трьох партій німецької коаліції, які разом набрали лише 31 відсоток голосів, канцлеру Олафу Шольцу вдалося досягти угоди щодо проєкту бюджету на 2025 рік, розрядивши кризу, яка могла б призвести до падіння його уряду.

Шольц, можливо, і вижив, але його внутрішні коаліційні проблеми означають, що у німецького канцлера залишилося небагато часу для того, щоб відігравати провідну роль на європейській арені – навіть якби він виявив хоч якийсь інтерес до цього.

Слабкі Німеччина і Франція ставлять під сумнів лідерство в Європі, вважає голова європейського відділення консалтингової компанії Eurasia Group Муджтаба Рахман, що займається питаннями ризиків.

"Макрон постійно наполягає на більших амбіціях в Європі, наполягає на більшій узгодженості і на тому, щоб Європа стала більш важливим геополітичним і геостратегічним гравцем у світі", – сказав він. За словами експерта, з його фундаментально ослабленою внутрішньою позицією, відволікаючись на необхідність формування уряду, французькому президенту буде дуже важко продовжувати відігравати цю роль, тому він буде менш амбітним гравцем в Європі.

Рахман підкреслив, що і Шольц, і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск стикаються з надто великою кількістю проблем у себе вдома, щоб брати на себе лідерство, коли йдеться про Європу, і що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, яка сподівається отримати другий термін, "сильна настільки, наскільки сильний її найсильніший стейкхолдер", а це означає, що не залишилося нікого, хто міг би заповнити цю пустоту.

Політична боротьба. Що все це означає для амбіцій ЄС на наступні п'ять років?

У Франції очікується велика політична боротьба, яка призупинить економічні та фіскальні реформи, на превеликий жах Європейської комісії та більш ощадливих європейських країн.

"Велике побоювання полягає в тому, що підвішений парламент призведе до стагнації", – вважає інший дипломат ЄС. На його думку, це особливо актуально з огляду на французьку економіку та державний борг. Всі реформи, які намагаються провести Макрон і міністр економіки й фінансів Бруно Ле Мер, зайдуть у глухий кут. Ніяких реформ, зростання державного боргу і повний політичний параліч.

Європейські дипломати та чиновники зараз розмірковують над тим, який вплив матимуть вибори у Франції на політичні досьє в Раді ЄС – "машинному відділенні" Європи, де міністри з усіх країн Євросоюзу ведуть переговори з широкого кола питань.

Якщо б перемогли ультраправі, пише Politico, це могло б створити проблеми для підтримки України з боку ЄС або його міграційної політики, особливо якби потенційні ультраправі французькі міністри стали на бік уряду прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. В умовах розрізненості французького парламенту незрозуміло, які європейські справи Париж захоче просувати – і наскільки рішуче він може діяти.

Наприклад, Макрон був в авангарді плану створення європейського союзу ринків капіталу, щоб заощадження та інвестиції перетікали в межах блоку, як це відбувається у США.

Цей план, який був розроблений ще 2015 року, мав проблеми з початком реалізації, але зараз він отримав новий імпульс з огляду на те, що Євросоюз знову зосередився на питаннях конкурентоспроможності. Чи зможе ослаблений Париж пролобіювати таку ключову реформу?

"Це буде непросто, – сказав інший високопоставлений дипломат ЄС. – Французький порядок денний буде більш лівим і, ймовірно, не таким чітким, як раніше, через внутрішні дискусії. Ви можете думати про французів що завгодно, але їхня дипломатична машина для проштовхування позицій на європейському рівні дуже вражає".

Втім, як зауважує видання, французька система все ще має багато стримувань і противаг, щоб протистояти впливу потенційних радикальних вимог з боку Національних зборів. Є Сенат (верхня палата парламенту), сам Макрон, а також французька адміністрація і дипломатія.

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала не занепокоєний тим, що слабкий результат Макрона послабить, наприклад, французький поштовх до посилення оборони ЄС.

"Я політолог. Президент у французькій системі завжди дуже сильний, найсильніший у всій Європі. Ми знаємо це з минулого, з років спільного життя", – заявив Фіала в інтерв'ю Politico.

Інший європейський дипломат сказав: "Це безпрецедентна ситуація, але це не означає, що в результаті не буде чіткої виконавчої влади, особливо з європейських питань", підкресливши, що хто б не опинився в новому уряді, швидше за все, погодиться з більшістю питань європейської політики.

Третій дипломат наголосив, що загальним відчуттям у Брюсселі було відчуття полегшення від того, що ультраправі не перемогли. "Франція мала мужність оновити свій парламент і вийти з проєвропейською більшістю, що є дуже сильним сигналом", – зазначив він.