У Франції пограбовано квартиру експрезидента Франсуа Олланда

02 грудня 2025, 18:11
Франсуа Олланд. Фото: AFP
Грабіжників квартири Олланда затримали через тиждень, викрадене майно повернуто.

Квартиру колишнього президента Франції Франсуа Олланда (обіймав посаду у 2012-2017 рр.) пограбували в Парижі.

Про це повідомляє телеканал  tf1info.fr.

Інцидент стався 22 листопада. Злодії проникли до помешкання ексглави держави, викравши, зокрема, його годинник. Повний список викраденого майна не розкривається. За інформацією оточення колишнього президента, завдяки втручанню поліції "вдалося уникнути серйозних наслідків".
 
Правоохоронцям вдалося затримати грабіжників приблизно через тиждень після скоєння злочину. Обоє затриманих є вихідцями з Алжиру, їм висунуто офіційні звинувачення. Під час обшуку викрадений годинник знайшли і повернули Франсуа Олланду.
 
