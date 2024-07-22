Джо Байден зійшов з дистанції виборчих перегонів і "номінував" замість себе свою віцепрезидентку Камалу Гарріс. Про такий можливий розвиток подій нещодавно писав Тімоті Снайдер. Тепер демократи поспішають об'єднатися навколо Гарріс задля перемоги над Трампом. Хоча можливі й інші кандидати, вона залишається найсильнішим кандидатом для перемоги. Окрім того, її готові підтримати виборці Ніккі Гейлі, які категорично виступають проти Трампа. Зовнішня політика Гарріс буде подібною до політики Байдена, але вона може стати жорсткішою щодо росії.

Реакція Гарріс. Хто підтримає її номінацію

Як констатує американська редакція Politico, в неділю основні гравці Демократичної партії швидко об'єдналися навколо віцепрезидентки Камали Гарріс, яка стала новим кандидатом у президенти, що може ускладнити серйозну конкуренцію з боку інших кандидатів за місяць до Національного з'їзду Демократичної партії. Протягом кількох годин після рішення Байдена десятки демократів публічно виступили із заявами на підтримку Гаррісю.

Видання нагадує, що лідери Демократичної партії посилили тиск на Байдена, щоб він відмовився від участі у виборах після того, як минулого місяця провалив дебати. Але в той час, як партія турбувалася про те, як їй рухатися далі, деякі представники політичної сили висловили занепокоєння щодо механізму звільнення першого місця в списку всього за місяць до Національного з'їзду Демократичної партії.

Як зазначає Politico, через кілька годин після того, як президент Джо Байден оголосив, що не балотуватиметься на другий термін, і підтримав кандидатуру Гарріс, вона почала телефонувати ключовим демократам. Гарріс швидко заручилася потужною підтримкою лідерів партії, таких як експрезидент Білл Клінтон, колишня кандидатка у президенти від Демократичної партії Гілларі Клінтон, а також критично налаштованих лідерів Капітолію, як-от керівники центристської Коаліції нових демократів і Прогресивного кокусу Конгресу.

Втім, за словами видання, деякі інші впливові демократи, зокрема колишній президент Барак Обама, ексспікерка Ненсі Пелосі та лідер більшості в Сенаті Чак Шумер – промовчали щодо питання про те, хто замінить Байдена. На думку Politico, це є сигналом, що Гарріс та її союзникам ще є над чим працювати.

Багато видатних демократів з Палати представників поспішили вишикувати свою партію в чергу на підтримку Гарріс. Кілька високопоставлених демократів у неділю телефонували своїм колегам, закликаючи їх публічно підтримати Гарріс, як на знак підтримки Байдена, так і для того, щоб уникнути подальших чвар у партії. Протягом кількох годин після рішення американського президента, десятки демократів публічно виступили із заявами на підтримку Гарріс, зокрема депутат Джим Клайберн (D-S.C.), який є дуже шанованим союзником Байдена. Очікується, що лідер меншості в Палаті представників Хакім Джеффріс, який не повідомляв публічно про свої плани щодо підтримки, приєднається до них, як прогнозували кілька законодавців-демократів для Politico.

Конгресмен Джаред Хаффман (демократ від Каліфорнії), прогресист, який вів переговори з іншими демократами про те, як переконати Байдена піти у відставку, спрогнозував, що 80-90% демократів підтримують Гарріс, а решта об'єднаються навколо неї до з'їзду в середині серпня. Конгресвумен з Мічігану Деббі Дінгелл, вірна союзниця Байдена, заявила, що партія зобов'язана слідувати його прикладу. Вона додала, що Гарріс є не лише найкращим кандидатом, але й найбільш практичним з огляду на стислі терміни.

"Що нам потрібно зробити, так це об'єднатися", – сказала Дінгелл, прогнозуючи, що Гарріс може перемогти в Мічигані і допомогти демократам збільшити свої шанси у цьому штаті.

Губернатор Пенсильванії Джош Шапіро, якого називають потенційним кандидатом на посаду віцепрезидента, також підтримав Гарріс у своїй заяві, підкресливши її досвід роботи в якості прокурора (представник Гарріс повідомив, що віцепрезидентка розмовляла з Шапіро в неділю). Губернатор Північної Кароліни Рой Купер, ще один потенційний кандидат у віцепрезиденти, сказав, що з нетерпінням чекає можливості агітувати за неї.

Хоча деякі представники Демократичної партії вважали, що номінація Гарріс на перше місце в списку була б найпростішим рішенням, дехто побоювався, що це може виглядати так, ніби партійні боси коронують Гарріс, а це може викликати негативну реакцію у виборців. У неділю Гарріс виявилася чутливою до цієї динаміки. У своїй заяві вона сказала, що має намір заслужити і виграти цю номінацію, додавши, що зробить все, що в її силах, щоб "об'єднати Демократичну партію – і об'єднати націю – для перемоги над Дональдом Трампом і його екстремістською програмою "Проєкт 2025".

Сенаторка Елізабет Уоррен (штат Массачусетс), відома прихильниця Байдена, яка швидко підтримала Гарріс в неділю, сприйняла акцент віцепрезидентки на роботі над тим, щоб заслужити номінацію, як "дуже добрий знак". "Ми – демократи. Ми віримо в демократичний процес", – сказала Уоррен у короткому телефонному інтерв'ю.

Кілька відомих демократів не одразу запропонували свою підтримку в неділю. А дехто запропонував провести відкритий процес для визначення нового кандидата від партії.

Колишній президент Барак Обама написав у дописі на Medium, що він має "надзвичайну впевненість у тому, що лідери партії зможуть створити процес, в результаті якого з'явиться видатний кандидат". Провідні демократи Конгресу, деякі з яких приватно підштовхували Байдена піти у відставку, не згадували про Гарріс у своїх перших заявах, вітаючи його рішення і вихваляючи його послужний список, особливо Шумер. Прессекретар Шумера Анджело Роефаро, відмовився коментувати, коли його запитали, чи підтримає демократ з Нью-Йорка Гарріс.

У приватних розмовах деякі демократи продовжували висловлювати занепокоєння щодо здатності Гарріс перемогти Трампа і обмінювалися дзвінками та повідомленнями про те, хто ще може вступити в перегони у неділю. За словами двох законодавців, які були присутні на засіданні фракції демократів у Палаті представників на початку цього місяця, існувало широке занепокоєння щодо того, чи зможуть республіканці успішно саботувати заявку Гарріс.

Під час цієї зустрічі депутатка Джахана Хейз (D-Коннектикут), яка представляє округ, де голосують "гойдалки", сказала, що вона стурбована тим, що партія прирече Гарріс на поразку, за словами цих двох законодавців. Інші члени партії поділяють таку ж стурбованість. Але, схоже, це думка меншості серед демократів, принаймні поки що, оскільки список тих, хто підтримує Гарріс, зростає з кожною хвилиною.

Пошук найсильнішого. Мішель Обама, Шапіро та інші – дані опитувань

Своєю чергою Newsweek нагадує, що оскільки Байден вибув з перегонів, Демократична партія повинна швидко номінувати нового кандидата до 7 серпня. Національний з'їзд Демократичної партії (DNC), на якому буде названо кандидата від партії, відбудеться в Чикаго з 19 по 22 серпня.

Після дебатів опитування почали пропонувати респондентам інші варіанти кандидата від Демократичної партії, окрім Байдена, і запитувати їх про гіпотетичні поєдинки між цими потенційними номінантами та Трампом. Наразі Гарріс виявилася найкращим кандидатом, який міг би протистояти Трампу, за винятком "дикої карти" – колишньої першої леді Мішель Обами. Занадто мало опитувань щодо неї, щоб сказати, як Обама впорається з Трампом, але в одному з недавніх опитувань вона перемогла його.

Згідно з опитуванням CBS News/YouGov, проведеним з 16 по 18 липня, 51% потенційних виборців віддали перевагу Трампу порівняно з 48%, які обрали Гарріс. В опитуванні взяли участь 2 247 зареєстрованих виборців, похибка становить плюс-мінус 2,7 відсоткових пункти.

Згідно з опитуванням Reuters/Ipsos, проведеним 16 липня, Гарріс і Трамп розділили 44% підтримки серед зареєстрованих виборців. В опитуванні взяли участь 992 зареєстрованих виборці, а похибка становить плюс-мінус 3,3 відсоткових пункти.

Губернатор Пенсильванії Джош Шапіро також розглядається як можлива заміна Байдену. Згідно з опитуванням, проведеним 28 червня лівим аналітичним центром "Дані для прогресу", Шапіро отримав 43% голосів, але Трамп все одно випередив його з 46%. В опитуванні було опитано 1011 ймовірних виборців, а похибка становить плюс-мінус 3 відсоткові пункти.

У цьому ж опитуванні Гарріс отримала 45% підтримки виборців, а Трамп – 48%.

Тим часом опитування Коледжу Емерсона, проведене з 7 по 8 липня, показало, що Шапіро отримав лише 38% голосів, тоді як Трамп – 46%. В опитуванні взяли участь 1370 зареєстрованих виборців, а його похибка становить плюс-мінус 2,6 відсоткових пункти. Гарріс отримала кращі результати, ніж Шапіро, і в опитуванні Emerson, але не перемогла Трампа (43 до 49 відсотків).

У тому ж опитуванні Коледжу Емерсона губернаторка Мічигану Гретчен Вітмер також отримала 38% голосів проти Трампа, але колишній президент мав трохи кращий результат проти Вітмер, ніж Шапіро, отримавши 48% голосів виборців.

Опитування Reuters/Ipsos, проведене з 1 по 2 липня, показало, що Вітмер отримала лише 36% голосів, а Трамп – 41%. В опитуванні взяли участь 892 зареєстрованих виборці, а його похибка становить плюс-мінус 3,5 відсоткових пункти. Тим часом Гарріс отримала 42% голосів проти 43% у Трампа. Губернатор Кентуккі Енді Бешир отримав 36% підтримки виборців, тоді як Трамп – 40%.

Респондентів в опитуванні Reuters/Ipsos, проведеному з 1 по 2 липня, також запитували про колишню першу леді. Обама була єдиною, хто переміг Трампа (Байден зрівнявся з ним на рівні 40%). Вона отримала 50 відсотків підтримки виборців порівняно з 39 відсотками Трампа.

Виборці Ніккі Гейлі за Камалу Гарріс. Проте сама Гейлі поки що мовчить

В іншій публікації Newsweek повідомляє, що коаліція виборців колишньої кандидатки в президенти від Республіканської партії Ніккі Гейлі пообіцяли у неділю підтримати кандидатуру Камали Гарріс, через кілька годин після того, як Джо Байден оголосив про свій вихід з виборчих перегонів.

Комітет політичних дій (КПД), раніше відомий як "Виборці Гейлі за Байдена", який тепер носить ім'я Гарріс, прагне посилити голоси колишніх виборців Гейлі на підтримку кандидатури Гарріс у Білому домі. Директор групи Крейг Снайдер повідомив Newsweek в електронному листі в неділю вдень, що організація вважає, що Гарріс "найкраще підходить для перемоги над Дональдом Трампом у листопаді".

"Жорстка колишня прокурорка, віцепрезидентка походить з центристського крила Демократичної партії, а не з її лівих маргіналів... Для виборців Гейлі все це ставить віцепрезидентку у вигідне становище, щоб вони могли заявити про свою постійну опозицію до Трампа", – сказав він.

Снайдер сказав Newsweek, що "зневажливі коментарі" Гейлі були "мотивовані політичними, а не матеріальними міркуваннями". І він впевнений, що ці коментарі не стануть вирішальним чинником в остаточному голосуванні виборців Гейлі, чий неординарний вчинок на праймеріз на знак протесту проти Дональда Трампа як лідера Республіканської партії означає, що в листопаді вони щонайменше серйозно розглянуть кандидатуру кандидата від Демократичної партії.

Проте станом на кінець дня неділі Гейлі не оприлюднила заяви про відставку Байдена або підтримку Гарріс.

Якою може бути зовнішня політика Камали Гарріс? Україні не слід хвилюватися

Politico у публікації про майбутню зовнішню політику Камали Гарріс пише, шо вона, найімовірніше, залишатиметься жорсткою щодо росії та Китаю, і докорятиме Ізраїлю за те, як він поводиться в Газі.

"Президент України Володимир Зеленський і віцепрезидентка Камала Гарріс зустрілися на Мюнхенській конференції з питань безпеки в лютому. У разі обрання президентом Гарріс, ймовірно, продовжить підтримку України адміністрацією Байдена", – констатує Politico.

У разі обрання президентом у листопаді Камала Гарріс вступить на посаду із зовнішньополітичним досвідом, визначеним її перебуванням на посаді сенаторки під час президентства Дональда Трампа, а також перебуванням на посаді віцепрезидентки одного з найдосвідченіших президентів у міжнародних питаннях в американській історії.

У більшості сфер Гарріс, вірогідно, продовжить багато зовнішньополітичних цілей президента Джо Байдена. Адміністрація Гарріс, найімовірніше, запропонує рішучу підтримку військовим зусиллям України і продовжить ініціативи з поглиблення альянсів в Азійсько-Тихоокеанському регіоні перед обличчям геополітичного піднесення Китаю. І вона, можливо, як і раніше, бачитиме, що США надаватимуть потужну підтримку Ізраїлю та іншим союзникам на Близькому Сході.

Але щодо війни Ізраїлю проти Хамасу Гарріс висловлюватиме більше співчуття до долі палестинців, і ця позиція може заспокоїти арабо-американських виборців та інших, які стурбовані підтримкою Байденом воєнних дій Ізраїлю в Газі.

Лілі Грінберг Колл, яка звільнилася з посади спеціальної помічниці керівника апарату Міністерства внутрішніх справ через рік після того, як виступила проти непохитної підтримки Байденом військової стратегії Ізраїлю, каже, що її особистий досвід роботи на віцепрезидентку в якості організатора кокусів в Айові під час первинної кампанії Гарріс дає їй надію.

"Гарріс має прислухатися до більшості американських виборців і використати всі важелі впливу адміністрації – зокрема шляхом припинення поставок наступальних озброєнь – для того, щоб домогтися тривалого припинення вогню і обміну заручниками", – сказала Колл незабаром після того, як Байден відмовився від своєї кандидатури на переобрання в неділю.

На посаді сенаторки Гарріс висловлювала менш яструбині настрої, ніж Байден, щодо військової присутності США на Близькому Сході, а деякі з її жорстких позицій, зокрема щодо Саудівської Аравії, Індії та Туреччини, можуть також ускладнити її взаємодію з союзниками на Близькому Сході та в Азії.

До того, як стати сенаторкою, Гарріс провела більшу частину своєї кар'єри у правоохоронних органах. Вона прийшла на посаду віцепрезидентки з відносно невеликим зовнішньополітичним досвідом, що зробило її залежною від своїх радників, які, за словами Джима Таунсенда, колишнього чиновника Пентагону і НАТО, є переважно традиціоналістами.

"У неї немає досвіду в галузі оборони чи зовнішньої політики, тому вона дуже залежить від своїх радників там, де їй доводиться брати участь, – сказав він. – На мою думку, вона не дуже часто занурюється в питання оборони чи зовнішньої політики".

Тим не менш, її досвід роботи на посадах сенаторки і віцепрезидентки відкриває вікно в те, як адміністрація Гарріс може інакше підійти до головних геополітичних викликів, і як найближче оточення намагатиметься доповнити її недоліки.

Гарріс заміщала президента на світових зустрічах. 2023 року вона була присутня на саміті АСЕАН замість Байдена. Для європейських союзників важливо, що Гарріс замінила Байдена на щорічній Мюнхенській безпековій конференції у 2022 році, де вона висловила підтримку президенту України Володимиру Зеленському, коли росія готувалася до вторгнення – і знову у 2023-му, коли вони боролися вже на полі бою.

"Якщо Байден не збирався їхати... я думаю, що вони побачили в цьому можливість надати їй особистий час з європейськими лідерами, а також допомогти їй дізнатися про цей аспект зовнішньої політики: Європа і НАТО, – сказав Таунсенд. – Для неї було дуже корисно очолити делегацію. Я думаю, що ідея полягала в тому, щоб розширити її досвід у міжнародних справах і вирвати її з каліфорнійської перспективи, в якій вона перебувала".

Представник Вашингтона, провідний демократ у Комітеті з питань збройних сил Палати представників Адам Сміт, який підтримав проведення відкритого з'їзду для вибору наступника Байдена, сказав, що те, що Гарріс представляла Байдена в Мюнхені, доводить, що вона готова до виходу на світову арену.

"Відверто кажучи, вона пройшла стрес-тест, – сказав Сміт в інтерв'ю під час Республіканського національного з'їзду. – Вона була головним речником адміністрації на Мюнхенській безпековій конференції, відстоюючи нашу роль в Україні, НАТО і в світі, і вона була дійсно сильною".

Час її роботи під керівництвом Байдена також був плюсом, кажуть прихильники.

"Вона мала чотири роки, коли вчилася у президента Байдена, який має одні з найсильніших зовнішньополітичних навичок, які ми коли-небудь мали у президента, і дедалі більше бере на себе ініціативу представляти США в усьому світі", – зазначив колишній чиновник адміністрації, який побажав залишитися анонімним, щоб вільно говорити про зовнішньополітичний досвід Гарріс.

Що ще потрібно знати про зовнішню політику Камали Гарріс. Головні радники та досвід

Час перебування на посаді сенаторки. Протягом чотирьох років роботи в Сенаті Гарріс була членкинею сенатських комітетів з питань розвідки та внутрішньої безпеки, отримавши схвальні відгуки від своїх тодішніх колег по Сенату за її "розумний" підхід до роботи делікатних комітетів. Як сенаторка Гарріс також здійснила кілька міжнародних поїздок, відвідавши Афганістан, Ірак, Йорданію та Ізраїль у 2017 та 2018 роках.

Як і більшість демократів, Гарріс проголосувала за затвердження відставного генерала Джима Меттіса на посаді першого міністра оборони Трампа і надання йому винятку з федерального закону, який забороняє відставному військовому обіймати посаду міністра оборони протягом семи років. Вона голосувала проти номінацій Майка Помпео та Джини Гаспел на посади директорів Центрального розвідувального управління. Вона також виступала проти номінацій Рекса Тіллерсона, а пізніше Помпео на посаду державного секретаря і проти номінації Марка Еспера на посаду міністра оборони Трампа.

Головні радники. Радником Гарріс з питань національної безпеки на посаді віцепрезидентки є Філіп Гордон, який працював в адміністраціях Обами та Клінтона. Спочатку він був заступником радника Гарріс з національної безпеки і замінив на цій посаді Ненсі МакЕлдауні, випускницю Ради національної безпеки Клінтона. Гордон – експерт з питань Європи, який також має великий досвід роботи на Близькому Сході.

Заступницею радника Гарріс з національної безпеки стала Ребекка Лісснер, колишня співробітниця відділу планування в Раді національної безпеки, де вона керувала розробкою Стратегії національної безпеки адміністрації.

На відміну від Трампа і його візаві, сенатора Джей Ді Венса (штат Огайо), провідні співробітники Гарріс з питань національної безпеки є "традиціоналістами" і "інтернаціоналістами".

"Їхні погляди, я думаю, добре вписалися б у президентство Білла Клінтона або Обами. Вони є прихильниками прямолінійної, традиційної зовнішньої політики, – сказав Таунсенд. – Вони є продуктом міжнародного порядку, заснованого на правилах після Другої світової війни".

росія та Україна. Як і Байден, Гарріс рішуче підтримує Україну в її захисті від росії і, як очікується, здебільшого продовжить його політику. У червні Гарріс представляла США на Саміті заради миру в Україні, де вона провела свою шосту зустріч із Зеленським. Політикиня висловила рішучу підтримку трансатлантичній співпраці з метою допомоги Києву.

Цього року в інтерв'ю NBC News Гарріс заявила, що Україна може продовжувати розраховувати на підтримку Вашингтона, оскільки війна затягується. "Україна потребує нашої підтримки, – сказала Гарріс. – І ми повинні її надати".

На цьогорічній Мюнхенській безпековій конференції Гарріс також підтвердила обіцянку адміністрації Байдена підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно". Вона також була запеклим критиком путіна. Віцепрезидентка розкритикувала напади росії на українських цивільних осіб як "злочини проти людяності" і пообіцяла притягнути владу в москві до відповідальності.

"Всі ті, хто скоїв ці злочини, і їхні керівники, які були співучасниками цих злочинів, будуть притягнуті до відповідальності", – заявила Гарріс у Мюнхені.

Зовсім недавно політикиня критикувала Трампа під час передвиборчої кампанії за його попередні заяви про те, що він виведе США з НАТО.

"Дональд Трамп обійняв путіна, – наголосила Гарріс на передвиборчому заході у Північній Кароліні 11 липня. ­– Це відбувається не тільки сьогодні. Це відбувається відтоді, як він, Трамп, погрожував вийти з НАТО і заохочував путіна до вторгнення на територію наших союзників", – нагадує Politico.