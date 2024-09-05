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ПОЛІТИКА

Гарріс погодився на правило вимкненого мікрофона на дебатах з Трампом

05 вересня 2024, 18:48
Гарріс погодився на правило вимкненого мікрофона на дебатах з Трампом
з вільних джерел
У заяві кампанії Трампа йдеться, що вони "дуже раді", що Камала Гарріс і її команда "прийняли вже узгоджені правила".

Віцепрезидентка США Камала Гарріс погодилася з правилами майбутніх теледебатів проти свого суперника Дональда Трампа, в тому числі щодо вимкнених мікрофонів, коли настає черга опонента говорити.

Про це повідомляє BBC.

У штабі Гарріс раніше виступила проти правила вимкнення мікрофонів, на яке погодився її попередник у президентських перегонах Джо Байден.

Але в середу і кампанія Гарріс, і кампанія Трампа погодилися на правила проведення дебатів, запропоновані телеканалом ABC News.

У листі до ABC у середу кампанія Гарріс заявила, що, як і раніше, вважає, що формат дебатів буде "фундаментально невигідним", оскільки він "слугуватиме для захисту Дональда Трампа від прямого обміну думками з віцепрезиденткою".

Водночас у штабі додали, що приймають правила, щоб дебати могли відбутися.

"Ми розуміємо, що Дональд Трамп ризикує взагалі пропустити дебати, як він погрожував зробити раніше, якщо ми не погодимося на бажаний для нього формат. З цієї причини ми прийняли повний набір правил, запропонованих ABC, включно з вимкненим мікрофоном", – йдеться в заяві.

У заяві кампанії Трампа йдеться, що вони "дуже раді", що Камала Гарріс і її команда "прийняли вже узгоджені правила".

Правила дебатів між Трампом і Гарріс будуть схожі на ті, що застосовувались під час червневих дебатів між Байденом і Трампом, організованих CNN.

Зокрема, дебати кандидатів не передбачатимуть присутності глядачів і триватимуть 90 хвилин з двома рекламними паузами, а мікрофони будуть увімкнені лише для кандидата, чия черга говорити. Лише модераторам буде дозволено ставити запитання.

Дональд ТрампдебатиВибори СШАКамала Гарріс

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