росія витратила стратегічний резерв на Курський фронт. Відтак інші фронти у них просідають – Ендрю Таннер

Системоаналітик Ендрю Таннер опублікував свій тижневий звіт про ситуацію на фронтах російсько-української війни. На його думку, вдалий наступ ЗСУ в Курській області позбавив Москву стартегічного резерву, який вона була змушена використати для захисту своєї території. Таким чином, російські сили сповільнили наступ на всіх фронтах, окрім Покровського. Та й тут, на думку Таннера, Москву чекає пастка.

Минулого тижня найбільше уваги було прикуто до Покровського фронту, де орки прорвали важливий рубіж оборони. На щастя, як і очікувалося, дикі заяви про те, що весь донбаський фронт розвалюється, вже виглядають дуже передчасними.

Між орками та Покровськом з'явилися щонайменше дві досить свіжі бригади, а за останні кілька днів просування ворога суттєво сповільнилося. Більша частина території, яку захопили російсько-терористичні війська, знаходиться на південний схід від Покровська, де Москва явно сподівається оточити до чотирьох українських бригад, що утримують позиції на захід від Вовчої.

Покровський фронт, кінець серпня 2024 року. Потенційні ходи орків показані пунктирними стрілками. Реальні – червоним.

Щойно українські війська відійдуть з відкритого виступу на схід від Вовчої, лінія фронту тут значно скоротиться, що дасть змогу сконцентрувати значну бойову силу для утримання району Українськ-Курахівка. Ця ділянка має бути придатною для оборони, з хорошим великим водосховищем, що прикриває правий фланг, і височинами в тилу. Навіть якщо Селидове впаде, орки будуть затиснуті між двома ділянками височини на обох флангах.

Україна утримує Гродівку 151-ю механізованою бригадою (сподіваюсь, вантажівки служать вам добре!), підсиленою частинами 71-ї єгерської, Кара-Дагської бригади, або ж і тими, й іншими. Це місто також розташоване біля підніжжя схилу, що ускладнює для орків захоплення і утримання контролю. Поки що Москва не прорвалася через Воздвиженку до траси Костянтинівка-Покровськ, хоча схоже, що це не через брак зусиль, тому Україна повинна мати достатньо бойової потужності на північному фланзі, щоб утримати ворога на цій важливій висоті.

Неможливо сказати, чи нарощує Україна потужні сили на цьому фланзі напередодні контратаки, хоча нещодавній наказ про евакуацію цивільного населення з цього району може свідчити про бажання перекинути туди війська. Принаймні, постійний потік безпілотних зйомок з околиць окупованої Авдіївки свідчить про те, що російські лінії постачання зазнають дедалі більших ударів у міру їхнього просування на захід.

Дії Москви тут цілком виправдані в суто оперативному сенсі, за умови, що їхня мета – досягти прогресу за будь-яку ціну. Покровськ знаходиться на зовнішньому краю логістичної мережі України, найбільш вразливій ділянці всього фронту. Але його втрата – не зламає оборону України на Донбасі. Тому зосередженість Москви на ньому виглядає переважно опортуністичною і, ймовірно, є стратегічною помилкою.

Блогери в Мордорі нібито говорять про загрозу наступу України на Мелітополь. Чим більше місць, про які вони турбуються, тим краще.

Курська область – це зовсім інша проблема для Москви. Втрата частини матінки-росії – це досить погано, але чим довше триватиме українська окупація, тим важче буде її повністю витіснити. Цей фронт стане для путіна постійною проблемою, скалкою в оці, яка постійно нагадуватиме його народу про те, наскільки слабким насправді є його режим. Він також повинен враховувати можливість того, що Україна зробить те ж саме в Брянську, і призовники просто здадуться без бою.

Курський фронт, кінець серпня 2024 року

В стратегічному вимір Курська область виконує не лише цю важливу мету, але й важливе завдання – змусити путіна відволікти всі ресурси, які тільки можна, від участі в бойових діях в окупованій Україні. Відповідь на Курський наступ з мінімальними силами призовників і бригад, які перебувають у процесі відновлення після знищення, а також спроба відволікти увагу від усього цього провалу, прориваючись до Покровська, означає, що деякі інші фронти будуть позбавлені резервів і вразливі до несподіваної атаки.

На оперативному рівні український наступ на Курську область ще не досягнув кульмінації, але можна очікувати, що це станеться протягом двох-чотирьох тижнів. Не намагаючись поспішати аж до Льгова і Рильська, Україна мудро уникнула ризику надмірної розтягнутості. Це, ймовірно, дозволило утримати темпи втрати боєздатності на нижчому рівні, а це означає, що замість 1% зниження боєздатності щодня Україна може розраховувати на половину цього показника, а це означає, що з'єднання, які ведуть бойові дії, можуть підтримувати такий темп протягом двох місяців замість одного.

Україні не потрібно ризикувати швидким просуванням вперед, коли Москва задовольняється тим, що продовжує перекидати батальйони на фронт по частинах. Хоча солдати, які прибувають у цей район, почали проводити більш масштабні та організовані контратаки, українські війська, які займають міцні позиції, здебільшого розбивають їх.

Зараз очевидно, що сотні путінських призовників відрізані від підтримки, оточені українськими бойовими групами. Нібито Україна активно працювала над тим, щоб оточити групи призовників, а потім влаштувати засідки на дорогах для орків, які прийдуть їм на допомогу. Продовжують говорити про до двох тисяч полонених, і Москва, як повідомляється, прагне обміняти їх на українців, які перебувають у полоні, щоб пом'якшити політичний резонанс.

Том Купер назвав це полюванням на кабанів (wildschweinjagd), посилаючись на необхідність зменшити популяцію диких кабанів у Центральній Європі (цікаво, вони все ще радіоактивні після Чорнобиля?). Прочитати по темі: Відстріл кабанів на Курщині. Якщо не буде серйозної помилки, все спрацює – Том Купер

Неприємно і прикро говорити про людей у таких термінах, але, з іншого боку, те ж саме можна сказати і про необхідність вбивати один вид тварин, щоб зберегти інший, тому що навколишнє середовище в цілому було дуже сильно порушене. Якби Україна могла дістатися до путіна і закінчити війну без необхідності вбивати по вісім тисяч росіян щодня, вона б це зробила.

Натомість, вона повинна продовжувати знищувати ворожі формування так, як вона може до них дістатися. Головне – завдати якомога більшої шкоди кожною одиницею бойової потужності, яка є в розпорядженні України. Це єдиний спосіб перемогти у меншості.

Компроміс такого роду бойових дій полягає в тому, що лінії фронту виглядають статичними, а журналісти неминуче описують кампанію як таку, що застопорилася або притупилася, навіть незважаючи на те, що підрозділи постійно пересуваються через сіру зону. Україна просто насолоджується чудовою нагодою знищити резерви росіян, повільно відсікаючи район на південь від Сейму навколо Глушково, щоб убезпечити західний фланг. Сюди Москва відправила пару тисяч солдатів, щоб приєднатися до майже тисячі новобранців, яким загрожувала поразка, тільки для того, щоб Україна підірвала мости, що з'єднували їх з Рильськом.

Відтоді орки побудували близько десятка понтонних мостів, але всі вони були підірвані ударами HIMARS і JDAM. Україна примудряється доставляти на лінію фронту власні планерні бомби, літаки МіГ-29 і Су-27, здатні наближатися до лінії фронту на відстань до 25 км, скидати зброю після вертикального набору висоти, і при цьому мати непогані шанси повернутися додому. Це відбувається, незважаючи на очевидні зусилля росіян розгорнути більше засобів протиповітряної оборони в цьому районі.

Хоча все ще існує ймовірність того, що Україна відступить, я вважаю, що позиції, які вона захопила на самому початку, були призначені для формування зовнішнього периметру Вільного Курська на сході і півночі. На цих напрямках Україна лише трохи просунеться вглиб росії, якщо дозволять можливості, головним чином для буферизації оборони навколо Суджі. На заході під український контроль поступово перейде Глушково, а згодом можливий наступ через Корєнєвео на Рильськ.

Курська і Покровська кампанії залишаються дуельними, хоча і опосередковано. Велике питання полягає в тому, які ще резерви Україна готується відправити в бій у вересні цього року, і де вони завдадуть удару. Я сподіваюся зосередитися на цьому в наступній публікації.

Стратегічні резерви, які були у Москви, пішли на Курську дугу, тому, як тільки оперативні резерви кожного окремого фронту будуть вичерпані, ефективне просування вперед на більшості фронтів має значною мірою припинитися. На значних ділянках лінії зіткнення, за винятком мінометних і гранатометних обстрілів, зберігається переважно тиша, адже ресурси завжди обмежені, і їх потрібно розумно концентрувати для досягнення максимального ефекту.

Найбільша концентрація ударів російської авіації вже змістилася на найгарячіші ділянки фронту, що знижує ефективність атак орків на Сіверському, Лиманському, Дніпровському, Харківському та Запорізькому фронтах. Всі повідомляють про щоденні наземні атаки, але досить малі. У Часовому Яру також спостерігаються майже постійні спроби орків форсувати ключовий канал, але без видимого успіху.

У Куп'янську останнім часом почастішали більш масштабні напади орків, зосереджені на двох секторах, які привертали найбільшу увагу Москви протягом року: Піщане на південному сході та Синьківка на північ від самого міста. Останнє піддається постійному штурму, в той час як перше впало кілька тижнів тому і відтоді стало плацдармом для очевидних зусиль з оточення українських сил, що діють на південь.

Цей сектор знаходиться всього за тридцять кілометрів на північ від того місця, де Третя штурмова нещодавно здійснила атаку на російсько-терористичні війська під Нововодяним у напрямку до Сватового, ключового районного центру. Я підозрюю, що Москва планувала відправити ще один "кліщ" на північний захід, щоб оточити кілька українських бригад перед тим, як просунутись до річки Оскіл. Теоретично, порушивши московську хореографію, Третя штурмова отримає можливість контратакувати в напрямку Піщаного, де раніше вона мала б відбивати штурм.

Харківський фронт, кінець серпня 2024 року

Район Сватового є потенційною "сплячою зоною" для несподіваного українського контрнаступу. Раніше я оцінював, що близькість до баз орків через міжнародний кордон ускладнить наступ тут; тепер, коли Україна продемонструвала здатність відвойовувати шматки російської території, лінія від Сватового в окупованому Луганську до Валуйок у Білгородському районі може виявитися вразливою.

Саме цей потенціал, а не залізнична лінія, що з'єднує Куп'янськ і Лиман на півдні, ймовірно, утримує українські бригади на плацдармі через Оскіл. Якщо Москва досягне тут значного успіху, Україна, ймовірно, зможе обміняти плацдарм на кілька десятків тисяч жертв орків і не буде у гіршому становищі ні в стратегічному, ні в оперативному сенсі – за винятком, можливо, спроби прорватися через Сватове.

Ближче до Покровська утримання Торецька, ймовірно, має більше значення, оскільки це місце буде використано як плацдарм для наступу на Костянтинівку. Орки і тут продовжують наступати, але темп сповільнюється з появою українських підкріплень.

Віддалені передмістя на півдні та сході захоплені, і орки тепер утримують основні терикони, що охороняють східний фланг міста. Вони намагаються штурмувати центр міста, але без контролю над під'їзними шляхами до міста це дуже небезпечний крок. Падіння Торецька не виглядає швидким чи неминучим, але бої будуть запеклими. Якщо Москва відмовиться від Часового Яру, одна-дві бригади можуть бути перекинуті на південь для надання допомоги.

Загалом, українські сили все ще тримаються досить непогано, навіть у Покровську, особливо враховуючи, що тут розгорнуто небагато бригад. Час покаже, чи насправді Сирський затягує ворога, даючи йому змогу виснажитись і перейти в контратаку.

Більшість журналістів і багато політичних оглядачів, схоже, не розуміють, що в кінцевому підсумку не має значення, якщо Україні доведеться відступити на двадцять кілометрів на кожному фронті, якщо Москва повністю виснажить себе в цьому процесі. Коли у Москви остаточно вичерпаються резерви, поки Україна має достатньо власних, Київ зможе відвоювати все назад і навіть більше.

путінські генерали-орки поводяться так, як поводилися німецькі генерали наприкінці 1944 року, після того, як невдалий переворот 20 липня знищив останні залишки довіри до німецького військового істеблішменту в очах Гітлера. Отримавши наказ зупинити ворога за будь-яку ціну, німецькі генерали кидали все більше непідготовлених солдатів під каток. Їхні професійні стимули полягали у виконанні наказів свого уряду, що вони й робили. Здебільшого до самого кінця. Мудріші розірвали контакт в останні дні і супроводжували колони біженців на захід, здаючись західним союзникам.

Це допомагає пояснити раптове відновлення дорогих і все більш рідкісних масованих бронетанкових атак на Вугледарському фронті. 79-та десантно-штурмова і 72-га механізована зробили щось на кшталт мистецтва, знищуючи десять-двадцять одиниць бронетехніки орків за день бою, чому сприяли плоскі відкриті поля і добре знання місцевості – одна з переваг ротації лише частини бригади з сектора, а не всієї бригади повністю.

Поза тим орки, схоже, сповнені рішучості нарешті дістатися до Вугледара, і наприкінці цих вихідних кинули в бій велику кількість військ. За повідомленнями, вони досягли нового прогресу, який ще не нанесений на карту, і якщо їм вдасться досягти прориву, Вугледар може бути оточений за кілька тижнів.

Я сумніваюся в цьому, але така можливість існує. Як і у випадку з Покровськом, падіння Вугледара не буде великою трагедією, і може навіть дати Україні шанс скоротити лінію фронту. Але, протримавшись так довго в такому вразливому місці, відступати буде боляче, особливо якщо не буде побудована резервна лінія оборони.

Щоб підсумувати боротьбу на місцях на початку вересня, я б використав метафору урагану. Хоча я ніколи не переживав його особисто, я розумію, що найгірший момент зазвичай настає одразу після того, як око пролітає над головою. Задній кінець очної стінки – це справжній жах, але після цього умови покращуються.

На коротку мить на початку Курської кампанії димова завіса напівмістичної нісенітниці, яку путін і його попутники використовують, щоб приховати правду про майбутнє росії, розвіялася. Світ побачив, як виглядатиме ця війна в міру того, як сила Москви слабшатиме. Дефіцит техніки є реальним і поглиблюється; на деяких фронтах автомобілі майже не використовуються, а на всіх мотоцикли, квадроцикли та гольф-кари з'являються не лише для логістики, але й для прискорення штурмів.

Незважаючи на повільне зростання середньої кількості солдатів, втрачених за день, втрати Москви в автотранспорті останнім часом зменшуються. На Покровському фронті успіх орків здебільшого полягає в тому, що вони посилають нескінченні хвилі піхоти, які повзають по тілах загиблих від касетних снарядів і безпілотників. Вони також використовують хімічні гранати, щоб зробити цей конфлікт ще більш схожим на Першу світову війну, тільки з безпілотниками.

Зростання страху і розчарування путіна видно з відновлення масових ударів безпілотників і ракет по цивільних об'єктах в Україні. Українська кампанія з використання безпілотників продовжує завдавати ударів по нафтових об'єктах і військово-повітряних базах, навіть по одній-двох електростанціях, так само глибоко в імперії путіна, як і в Москві. Постраждав нафтопереробний завод у Кірові, за сотні кілометрів на схід від Москви. На іншій нафтобазі в Ростові, вздовж головної магістралі, що з'єднує його з Москвою, стався вражаючий вибух, щойно пожежа на іншій нафтобазі в Ростові, яку розгромила Україна, нарешті вщухла.

З часом атаки українських безпілотників становитимуть серйозну загрозу, просто змушуючи Москву використовувати величезну кількість ракет протиповітряної оборони. Бойовий дрон майже напевно дешевший за будь-яку ракету. Ви ніколи не досягнете переваги в повітрі над країною розміром з росію (або Китай), але є й зворотний бік медалі: ви також не зможете захистити весь цей повітряний простір. Тож дрони продовжуватимуть з'являтися, принаймні допоки не повернуться зенітні гармати старої школи.

На жаль, власні ракетні та безпілотні атаки Москви стають дедалі розумнішими. Картографуючи мережу протиповітряної оборони України за допомогою "Шахедів", орки можуть вибирати цілі, які недостатньо прикриті. Минулими вихідними Полтава пережила трагедію, коли балістичні ракети влучили у військову академію, перш ніж студенти встигли сховатися в укритті. Десятки людей загинули.

Рішення було очевидним протягом двох з половиною років: якнайшвидше надати Україні всі системи Patriot, які вона може використовувати. І бойові літаки теж – і не лише F-16.

Перед загибеллю Мунфіш використовував свій "Вайпер", щоб збивати крилаті ракети і безпілотники, які в іншому випадку могли б вбити десятки людей. Як би трагічно не було втрачати когось, ще гіркішим є той факт, що його смерті можна було б запобігти. Як і смерті Джуса. Нещасні випадки під час навчань і операцій трапляються, але хороші інституції мінімізують втрати. Прочитати по темі: Як двоє українських пілотів-асів пролобіювали F-16. Вони не побачать, чи допоможуть ці літаки захистити Україну – WSJ

Партнери змушували Україну боротися за кожну копійку допомоги, яку вона коли-небудь отримувала. Це відволікало її від розвитку важливих інституцій, необхідних для ефективного використання допомоги. Брак інституційної спроможності потім використовується для виправдання уповільнення подальшої допомоги.

Які наслідки цієї бюрократичної пастки? Загинули хороші люди. Вони заслуговують на справедливість. Позитивні зміни були б гарним початком. Настав час відрядити людей для створення в Україні спеціального багатопрофільного тренінгового центру.

Висновок: Стратегічний вимір. Великі війни змушують інституції приймати зміни

Інституції лежать в основі війни в Україні, починаючи з того, чому вона взагалі почалася, і закінчуючи тим, чому вона триває досі. Якби так званий вільний світ був відданий своїй власній високій риториці, путін був би переможений вже більше року тому.

Те, що цей світ відмовляється навіть сьогодні, означає, що так званий західний, ліберальний, заснований на правилах міжнародний порядок – це обман. Брехня, покликана обдурити мільярди людей і змусити їх прийняти чисту фантазію: що лідери Заходу дбають про що завгодно, окрім власних статків і спадщини, написаної добре оплачуваними біографами.

Вони не вживають і ніколи не вживатимуть значущих заходів, щоб зупинити руйнування біосфери, покінчити з бідністю, запобігти новим пандеміям або навіть захистити демократію в таких місцях, як Україна і Тайвань. Побудувавши антидемократичні системи, щоб захистити себе від справжньої підзвітності, більшість світових лідерів у будь-якому регіоні мають більше спільного один з одним, ніж зі своїми народами. Вони успадкували систему, побудовану людьми, які пережили Другу світову війну, і активно розтринькали все, що побудували їхні попередники.

Для тих з нас, хто не живе у світі фантазій, де демократичні уряди раптом встануть, визнають свою корумпованість і почнуть реформи, майбутнє залежить від побудови альтернативних інституцій. Ми повинні насправді втілити в життя бачення міжнародного порядку, яке лише слабко проглядалося в середині 1940-х років, і яке насправді відповідає своїй назві.

Світ гостро потребує справді незалежної, але підзвітної оборонної інституції. Сили оборони Землі, як я називаю їх у своїй науковій фантастиці, є необхідною умовою для прогресу в усіх глобальних питаннях. Замість беззубих блакитних шоломів ООН, це має бути міжнародна організація нового типу, яка буде віддана дійсно універсальному забезпеченню основних прав людини.

Навіть сильні світу цього можуть захотіти. Тому що більшість інститутів безпеки в усьому світі не готові до впливу скромного дрона.

Що відбувається, коли ніхто нічого не може захистити ні від кого? Коли лідери бояться виходити на публіку, бо не можуть убезпечити себе від дронів, що скидають потік палаючого металу?

Великі війни змушують інституції приймати зміни. Ті, що стали надто заскорузлими, руйнуються.

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