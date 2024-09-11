Як змусити Америку працювати для України? Проголосувати за демократів тільки після якісної та швидкої підтримки ЗСУ – Ендрю Таннер

У геополітичному огляді Ендрю Таннер змальовує невтішну картину стану політики на Заході та ставлення до України, враховуючи блокування розпаду росії. Він акцентує увагу на невизначеності результатів виборів восени цього року в США. Таннер пише, що єдина можливість, аби він проголосував за Гарріс чи будь-якого іншого демократа – це якщо Україні пообіцяють щонайменше 300 танків M1A1 Abrams, 600 БМП M2 Bradley та 1200 БТР M113 і Stryker зі складів США. Причому поставки мають розпочатися до виборів. Прихильники України у США повинні ставити таку вимогу перед демократами, вважає він.

Самообман і Захід. Про кадрові зміни в України

Цього тижня було оголошено про серйозні кадрові зміни в уряді Зеленського, в результаті яких було замінено низку міністрів. Відставка одного з них, міністра закордонних справ Кулеби, стала певною несподіванкою, оскільки він був справжнім обличчям України в дипломатичних колах. Причини його відставки, як видається, полягають у поєднанні втоми та необхідності менш дипломатичного підходу до зовнішніх справ України.

Така плинність кадрів є здоровим явищем; якби Зеленський не був потужним суспільним символом на даний момент, його заміна на свіжу кров теж не обов'язково була б поганою ідеєю. Як би не вшановували сьогодні Авраама Лінкольна, він, як і більшість політиків, у військовому плані часто був неабияким ідіотом. Всі звинувачують у його перемозі низку бездарних генералів, але Лінкольн припустився грубих стратегічних помилок, які збільшили розмір і могутність Конфедерації. Він дозволив багатим нащадкам Союзу посилати інших людей, включно з іммігрантами, призваними прямо з доків, на фронти, де їх невміло використовували як гарматне м'ясо алкоголіки на кшталт Гранта.

Ви воюєте з тими політиками (і міністрами оборони), яких маєте, і Зеленський заслуговує на величезну похвалу за те, що залишився в Україні під час вторгнення і тримав країну націленою на перемогу. Мені важко бути надто критичним до хлопця мого віку, який зіткнувся з викликом, навіть половину якого 99,999% людей не змогли б витримати. Він отримав неабиякий досвід, коли йому говорили, як багато Україна означає для НАТО, але водночас і те, що ніхто не прийде її рятувати.

Що стосується внутрішньої української політики, то трохи дивно, що ім'я Єрмака з'являється всюди, але поява такого собі палацового візира є стандартним явищем навіть у демократичних країнах. Він принаймні більш компетентний, ніж його колеги у США та їхні улюбленці в Німеччині. Все, про що може попросити аутсайдер. Уся ворожнеча між Зеленським і Порошенком – це те, що українці повинні вирішити для себе самі.

Повертаючись до Кулеби: він вправно керував цілою низкою вимушених змін у дипломатичному підході України, що його американським колегам було б важко зробити. Перед наступом на Київ Україна волала про летальну допомогу і санкції проти москви, намагаючись відвернути наступ путіна. Одразу після його початку робота була спрямована на отримання інсайдерського доступу, необхідного для прискорення прийняття ключових рішень, таких як розблокування потоків допомоги від партнерів.

Після того, як стало відомо про систематичні звірства, скоєні путінськими солдатами, гуманітарний аспект боротьби вийшов на перший план, що допомогло навести аргументи на користь надання Україні достатньої кількості зброї, щоб утримати лінію фронту. Це тривало і в першу зиму, коли москва почала руйнувати українську енергетичну та теплову інфраструктуру, що супроводжувалося припливом ентузіазму переломити ситуацію на місцях, викликаним осінніми контрнаступами України.

На другий рік війни адміністрація Байдена була помітно налякана ядерними погрозами путіна, які посилилися після контрнаступу України. "Світ Байдена" почав тягнути час ще помітніше, ніж на початку 2022 року, коли Україна не поспішала отримувати навіть ракети HIMARS, побоюючись, що вони будуть випущені на територію росії. Млявий контрнаступ України влітку 2023-го став результатом систематичної нездатності адекватно оснастити нові українські бригади в поєднанні з безглуздою затримкою відправки винищувачів F-16.

Відтоді українська дипломатія постійно відбивалася від тихого тиску з боку адміністрації Байдена, який намагався утримати ЗМІ від надмірної уваги до України. Скептицизм Трампа щодо України, який розглядався як потенційна електоральна відповідальність поряд із невдалим виведенням військ з Афганістану, дав "світові Байдена" чудову нагоду зробити вигляд, що він є єдиною силою, яка стоїть між Україною та поразкою, незалежно від того, як багато чи мало він вирішить зробити.

Минулий рік Кулеба провів у боротьбі з цією індукованою втомою, стикаючись зі зростаючими перешкодами у відстоюванні позиції України в позаблоковому світі завдяки ведмежим обіймам Байдена та знищенню Нетаньягу Гази. Дипломатичне послання Києва було змушене зміститися від акценту на правах людини до більш матеріалістичного фокусу на тому, якої шкоди Україна завдає росії, не становлячи при цьому майже ніякої загрози для НАТО. По суті, Україна повинна була зрозуміти те, що завжди відбувається у будь-якій справі: американців заохочують шукати нову справу, залишаючи управління старою заангажованим халтурникам і бюрократам, які прагнуть аналізу витрат і вигод (упередженим, звісно, але не будемо заглиблюватися в цей розчаровуючий аспект політики).

Україна із союзниками чи без них. Перемога просто займе більше часу та поглине більше життів

Ще не настав час для іншого, набагато агресивнішого кроку: попередити слабкодухих союзників України, що перемога прийде з ними або без них. За другим сценарієм, перемога просто займе більше часу, поглине більше життів і капіталу і, можливо, призведе до розпаду як росії, так і України. Але так чи інакше, Україна відплатить росії, і навіть більше. Якщо ви хочете вплинути на те, як це станеться, сідайте на борт і відправляйте обладнання.

Курський наступ був початком чогось набагато більшого. Це був удар, який вибив ворога з рівноваги, показавши, що він майже вичерпав свої резерви. Наступний удар буде ще болючішим, а наступний може виявитися просто фатальним. Це ідеальний варіант, тому що всі жахливі сценарії ескалації, які тільки можуть вигадати перелякані уми з Ліги Плюща, вже на столі через їхню власну бездіяльність. Вони не можуть уникнути їх, вдаючи, що Україну можна посадити на повідок, погрожувати їй і припинити підтримку за те, що вона діятиме набагато менш жорстоко, ніж НАТО у війні подібної інтенсивності.

Найсмішніше те, що попри всі мільярди, вкладені у військово-промисловий та медіакомплекс США, експерти по всій системі продовжують дивуватися тому, чого українці можуть досягти, маючи меншу частину ресурсів.

Оскільки одне з моїх улюблених занять – бити добре оплачуваних типів, які продовжують давати політикам погані поради, отримуючи за це зарплату, надійно банальний Майкл Кофман знову намагається підірвати боротьбу України в черговій жалюгідній статті у Foreign Affairs. Не піддається поясненню, як людину, яка побудувала кар'єру на розкручуванні військових реформ путіна, досі сприймають серйозно... ой, зачекайте, ні, не сприймають, анітрохи. Так популярні вчені грають у свою нудну кар'єристську гру.

Стаття навряд чи заслуговує на відповідь, в цілому повторюючи ту саму заїжджену тезу про те, що Україна приречена, тому що росія виглядає великою на картах. Що стосується бренду, який є настільки ж стійким, як Sears у світі, де домінує Amazon (поки він не вб'є себе у свій час), то він приречений на те, що з нього будуть так само щиро глузувати, як і з балаканини Френсіса Фукуями про "кінець історії". Кумедно, що він також продовжує просувати свій безглуздий бренд, як і купа інших лівоцентристських популярних істориків, які асоціюють себе з Україною щоразу, коли вона з'являється в новинах.

Зображення Курської операції як "азартної гри" не лише безпосередньо поширює обрану путіним пропаганду про цю операцію, але й демонструє погане розуміння як стратегічних, так і оперативних аспектів конфлікту. Це частина нескінченного хору заперечень, який намагався зобразити боротьбу України як приречену ще до походу путіна на Київ. Міжнародні відносини як дисципліна зруйновані, що тут скажеш? Ось вам і диплом про вищу освіту...

Коли інформаційна екосистема настільки сильно забруднена псевдонаукою, не дивно, що політика США щодо України продовжує залишатися дивним поєднанням корисливості та саморуйнування. Одним із журналістів, який, здається, дійсно розуміє динаміку, що підриває опір України, є Стефан Коршак із Kyiv Post. Його остання стаття чудово висвітлює лицемірство підходу Байдена-Гарріс, причому в дуже різких виразах.

Коршак живе в Києві і спілкується з багатьма солдатами – здається, він дійсно знає життя. Він доречно критикує адміністрацію Зеленського, але також і владу США. Я не надто критикую керівництво України, бо вважаю, що це не моя робота, за винятком очевидних помилок.

З чим я зобов'язаний боротися, наскільки можу, як платник податків і виборець у країні, вдесятеро більшій за Україну. Українці цілком здатні притягнути до відповідальності своїх лідерів.

Коршак робить блискучу роботу, показуючи, як лідери в Україні та США беруть участь у справді жахливих махінаціях. Цього тижня Сирський дав інтерв'ю Крістіан Аманпур зі CNN, в якому стверджував, що московські війська не просунулися ні на метр у напрямку Покровська за шість днів. Хоча технічно це було правдою в обмеженому сенсі, це створило враження, що ситуація зараз повністю під контролем, хоча це все ще не зовсім так.

Проте в цілому він, очевидно, мав на увазі щось на кшталт того, що ми відправили підкріплення, і оперативний прогрес противника зупинився. Те, що москва все ще просувається на південь вздовж Вовчої приблизно на кілометр кожні два дні, найімовірніше, пов'язано з тим, що бригади на схід від річки вже значною мірою відступили. Якщо ар'єргард буде відрізаний раптовим ударом орків, у них все ще є шлях на південь через територію, яку утримує 46-та аеромобільна бригада, яка нещодавно зробила чудову роботу, розбивши великий натиск орків із бронетехнікою – щось, що стає все більш рідкісним у ці дні, оскільки радянські запаси небезпечно зменшуються.

Коршак блискуче переходить від лайки на Сирського за його невдалий вибір слів (або невміле обертання, якщо хочете) до аргументації на користь того, що нещодавні заяви, зроблені представниками адміністрації Байдена-Гарріс, є набагато гіршими. Нещодавно завершилася ще одна велика зустріч НАТО в Рамштайні, на якій члени Альянсу з гордістю оголосили про новий раунд допомоги Україні. Підбиваючи підсумок, можна сказати, що в цілому це копійки, хоча, очевидно, що окремі внески були щедрими.

Іспанія надає стару систему протиповітряної оборони Hawk. Канада надсилає батальйон списаних бронемашин і цілу купу ракетних двигунів, причому останні потенційно дуже корисні, якщо їх оснастити новими боєголовками і лазерним прицілом, щоб зменшити неточність ракетних обстрілів, які зараз здійснюються ударними літаками Су-25 і гелікоптерами. Є й інші речі, але їх і близько немає в тих кількостях, які дійсно потрібні Україні.

Окремо американські лідери говорять про новий пакет допомоги на суму 250 мільйонів доларів і перспективу, можливо, в майбутньому дозволити Україні мати крилаті ракети повітряного базування з досить великою дальністю польоту. Звісно, вони також відмовляються зрушити з місця питання про надання Києву дозволу на використання американських, британських і французьких ракет, які вони вже мають, на території росії. Навіть якщо це зміниться, москва вже розпорошила більшість своїх раніше вразливих літаків.

Неприховане лицемірство. Ще одна причина, чому США явно не хочуть, щоб Україна виграла цю війну

Якщо ваша справжня геополітична мета – зберегти імперію путіна як зручну ширму далеко в майбутньому, то це саме той набір політичних рішень, який ви робите. Найсмішніше, що Київ продовжує розробляти нові рішення для розв'язання штучних проблем, створених байденівським царем України Джейком Салліваном, швидше, ніж він встигає створювати нові.

На щастя, безпілотники відносно легко розробляти в невеликих масштабах, а потім нарощувати виробництво, коли ви знаєте, що працює. Інша справа – танки і літаки. Україна продовжує отримувати невеликі вливання основних видів озброєнь за схемою, яка демонструє чітке бажання зберегти якомога більшу залежність Києва від Вашингтона – саме так стверджує орківська пропаганда!

Незважаючи на те, що ймовірність масштабного наземного вторгнення москви до НАТО близька до нуля, доки вона повністю віддана своїй провальній війні проти України, Альянс під керівництвом США продовжує діяти так, ніби йому потрібно бути готовим до відбиття маршу на Берлін. Готовність до непередбачуваних ситуацій стала хворобливим виправданням для того, щоб чіплятися за бронетехніку, якої зараз відчайдушно потребують українські солдати, а також для того, щоб негайно не убезпечити повітряний простір заходу України, аби запобігти потраплянню більшої кількості безпілотників і ракет на територію НАТО.

Неподалік від місця, де я виріс на півночі Каліфорнії, є місце під назвою "Армійський склад Сьєрра". Там стоять сотні танків "Абрамс", БМП "Бредлі" і БТР М-113, і всі вони вже давно могли б бути відправлені в Україну. А тепер візьміть до уваги той факт, що в кінці вересня закінчується термін американської допомоги Україні на суму близько 6 мільярдів доларів. Якщо припустити, що з українського рахунку буде списана амортизована вартість, то цих грошей вистачить, щоб віддати Україні все, що є на базі.

По всьому НАТО стоять сотні танків Leopard 2 і тисячі БМП і БТРів, якими оснащені бригади, що сидять і чекають на російське вторгнення, яке купка легкої піхоти за підтримки безпілотників могла б розгромити на цьому етапі. Китай занадто далеко, щоб становити пряму загрозу для Європи ще принаймні кілька десятиліть, і якщо ісламський світ коли-небудь об'єднається, то першою ціллю буде Ізраїль, а не Греція чи Болгарія, навіть якщо Ердоган з Туреччини стане новим халіфом (ох, як він мріє!)

Водночас українці значною мірою змушені воювати, використовуючи радянське спорядження. Ба більше, НАТО демонструє, що в будь-якій екзистенційній кризі Альянс, ймовірно, дасть тріщину. Стаття 5 використовується як привід для того, щоб не надавати Україні підтримку, яка може спричинити її застосування – парадокс, який просто благає москву прозондувати ґрунт, промацуючи Фінляндію чи Естонію, чи зможе вона забезпечити заморожування бойових дій на полях битв в Україні.

На щастя, цінність НАТО полягає в тому, що воно слугує координаційним механізмом для коаліцій охочих членів для реагування у надзвичайних ситуаціях. Навіть якщо половина Альянсу ухилятиметься від участі, на Сході і Півночі достатньо бойової потужності, щоб протистояти путіну, за умови, що Захід і Південь відволікатимуться на Африку чи Азію, як того так бажають США.

На жаль, якщо війна триває роками, промислова база стає вирішальним фактором, і НАТО залишається небезпечно залежним від США. Однак це змінюється завдяки російсько-українській війні, і оскільки європейські оборонні компанії знижують свої витрати, розміщуючи виробничі центри в Україні, за кілька років для американського військово-промислово-медійного комплексу пролунає тривожний дзвін.

І це, боюся, ще одна причина, чому США явно не хочуть, щоб Україна виграла цю війну. І останнє – це партійна політика. Адміністрація Байдена-Гарріс вирішила возитися з Києвом, явно намагаючись загнати виборців, яким небайдужа Україна, в кут перед виборами.

Саме так працює бренд Демократичної партії: брати в полон зацікавлені групи, даючи обіцянки, які керівництво не має наміру виконувати. Страху перед тим, що інша сторона переможе і формуватиме політику, достатньо, щоб шантажувати виборців, аби вони не вимагали підзвітності. Студентські позики, зміна клімату, що завгодно, вони вдають, що їм не байдуже.

Неявний фреймінг, закладений у представленні Гарріс і Волза, як майбутніх матусі і татуся Америки – я навіть не намагаюся тут жартувати чи саркастично висловлюватися – полягає в тому, що всі хороші американці повинні замовкнути і довіряти владі. Дік Чейні, злісний віцепрезидент Джорджа Буша, навіть підтримав Гарріс, що свідчить про те, наскільки викривлений моральний всесвіт у сучасній Америці.

Невідомість виборів і долі США. Самообман небезпечний

США наближаються до ще одних жорстоко конкурентних виборів, де розрив у штатах, які визначатимуть кандидатів до Колегії виборщиків, буде близьким до 1% або й меншим за цей показник. Гарріс-Волз віддзеркалює траєкторії кампаній Клінтон і Байдена в опитуваннях, хоча і відстає від своїх попередників після Дня праці, коли більшість безпартійних починають звертати на них увагу. Останнім часом спостерігається тенденція, що опитування в листопаді виглядають гірше для демократа, ніж у вересні, водночас вони все ще переоцінюють реальну частку голосів "Синьої команди". Отже, якщо дебати не стануть справжнім чинником, що змінить правила гри, без нещодавніх прецедентів, демократи будуть у біді.

Дуже ймовірно, що перегони завершаться на користь Трампа. Його команда вже запускає нову аферу "Зупиніть крадіжку", готуючись заявити про невідповідності та збої на місцевому рівні у ключових штатах. Мета полягає в тому, щоб після виборів подати позови, оповиті мовою виборчих прав, які, зрештою, переконають Верховний суд визнати недійсними голоси Колегії виборщиків у ключових штатах. Це було запропоновано як рішення під час суперечки за Флориду 2000 року.

Вибори наближаються, і ми побачимо, чи підуть республіканські чиновники на юридичні махінації Трампа цього разу. Якщо Верховний суд придумає якийсь привід стверджувати, що оскарження в суді результатів виборів в одному або декількох штатах означає, що їхні голоси в Колегії виборщиків будуть викинуті, запрацює процес умовних виборів, який дає кожному штату один голос для обрання президента в Палаті представників. Він майже напевно буде на користь Трампа.

Жоден шок чи презирство з приводу останньої грубої чи неточної заяви Трампа не змінить того факту, що від 45% до 50% електорату симпатизують або навіть люблять цього хлопця. Демократи не мають жодного рішення з цього приводу, як і з приводу того, що якщо республіканці почнуть розглядати кожні програні ними вибори як вкрадену демократію, то вона все одно буде функціонально мертвою.

Що стосується мене, то я вирішив, що єдиний спосіб проголосувати за Гарріс чи будь-якого іншого демократа – це якщо Україні пообіцяють щонайменше 300 танків M1A1 Abrams, 600 БМП M2 Bradley та 1200 БТР M113 і Stryker зі складів США, причому поставки мають розпочатися до виборів. Цього достатньо для оснащення приблизно 10-12 бригад. З такою силою Україна може перерізати сухопутний міст до Криму до наступного літа, якщо не раніше, і, можливо, навіть виграти всю війну до кінця 2025 року.

У певний момент американські лідери повинні дотримуватися певних об'єктивних стандартів. Україна попросила про підтримку такого масштабу два роки тому і отримала лише незначну частину. Прихильники Києва мають унікальну можливість вимагати підзвітності від наших лідерів і продемонструвати, що ми не змушені голосувати за жодного кандидата чи партію. Так само, як прихильники давно назрілого припинення вогню в Палестині попереджають демократів, що їхня явка не гарантована, союзники України в США повинні зробити те ж саме. Якщо виборці повинні тримати цих виродків у заручниках, поки це можливо, то нехай так і буде.

Що стосується Трампа, то я є безпартійним, але включення Венса до списку означає, що ризик того, що він активно намагатиметься скоротити допомогу Україні, є надто високим, щоб навіть припустити, що він може бути корисним для Києва в кінцевому підсумку. Це можливо, але сумнівно через брак доказів. Узагальнений лібертаріанський кандидат, який балотується, Вест чи навіть Штайн є кращими. Принаймні голосування третіх партій надсилає відчутний сигнал незадоволення статус-кво, попередження про те, що попит залишається незадоволеним.

Демократи не бачать, що лише демонструючи силу за кордоном, вони можуть сподіватися уникнути наративу про безглузду слабкість, який намагаються створити республіканці. Примушення Нетаньягу до припинення вогню і повне озброєння України може не виглядати як перемога для соціологів, але саме вони продемонструють сировинну основу, яку зазвичай шукають безпартійні виборці, яких важко опитати.

Якщо Гарріс не зможе залучити на свій бік достатню кількість таких виборців, щоб здобути переконливу перемогу, як це зробив Обама, Трамп, ймовірно, переможе всіма правдами і неправдами. І хоча я цілком очікую, що демократи з радістю перетворяться на постійну лояльну опозицію, навіть якщо завтра демократія буде оголошена поза законом, рівень гніву в США досягне такого рівня, що прихильники тієї сторони, яка програє, можуть просто вибухнути.

Головне питання, яке постане перед американцями після цих виборів, – чи готові вони, щоб ними керувала сторона, яку вони зневажають, навіть якщо більше не вірять, що вона поважатиме правила демократії. Американський інтелектуальний клас може скільки завгодно довго уникати цього питання, але це не означає, що люди вже не ставлять його. Багато хто вже давно ставить, хоча й тихо. BrightLineWatch – позапартійна продемократична дослідницька група, провела дослідження, на яке я давав посилання, з'ясовуючи, чи підтримають американці вихід своєї регіональної групи штатів зі складу Сполучених Штатів для створення нових союзів. Підтримка коливалася від 30% у "Іржавому поясі" до 44% на Півдні, а Тихоокеанський регіон посів друге місце з 39%. 2021 року.

Дайте американцям альтернативу відокремленню, скажімо, розділити федеральний уряд, зберігши обмежену залишкову наднаціональну частину у Вашингтоні для управління федеральним резервом і ядерними силами стримування, і більшість може розглянути цю можливість. Це нищівне звинувачення політичного статус-кво. Це також пояснює, чому BrightLineWatch не ставила це питання під час наступних хвиль опитувань. В американському суспільстві на певні істини накладено табу.

Однак відмова визнати вразливість не означає, що вона зникне. Як і непохитна відмова путіна визнати надзвичайну ситуацію, яку представляє Курський наступ, все це лише говорить ворогу, що він на правильному шляху.

Самообман небезпечний; він також є стандартною політичною установкою. Моя постійна гіпотеза полягає в тому, що небезпеки війни змусили Україну позбутися цієї тенденції до такої міри, що такі промахи, як у випадку із Сирським, свідчать про труднощі з донесенням військової науки, а не про бажання обдурити.

У більшій частині американського суспільства участь у спільній омані зараз вважається свого роду моральною чеснотою. Але як ви розраховуєте перемогти будь-якого ворога, коли так рішуче відмовляєтесь розуміти його та себе?

Все, що потрібно зробити американським лідерам, щоб довести, що я помиляюся, – це діяти з належною поспішністю, щоб озброїти Україну. Більше ніяких відмовок.

Заключні думки. Інерція – сильна річ, і хоча близько 60% американців постійно незадоволені федеральним урядом, лише одиниці готові терпіти насильство, щоб домогтися змін. На щастя, хоч я і пишу про це у своїй художній літературі, я щиро сумніваюся, що щось на кшталт громадянської війни можливе у сьогоднішніх США.

Більш вірогідним є перманентний стан сутінків, повільне перетікання в неактуальність, позначене тим, що союзники Америки беруть від альянсу все, що можуть, поки він ще існує. Коли інституції занепадають, це часто єдиний спосіб врятувати щось корисне. Існує величезна кількість добра, яке накопичилося за десятиліття військового зростання, що субсидувалося платниками податків, і яке може послужити Україні.

Я був би не проти, щоб у нас було менше військової техніки, що стоїть на території країни, про всяк випадок. Час перефразувати заклик Кеннеді: не питайте, що ви можете зробити для Америки, питайте, що Америка може зробити для України.

У випадку з Україною, Америка може спочатку зробити те, що американці історично вміють робити краще за будь-кого іншого: поставити велику кількість зброї. Потім Америка може дозволити Україні використовувати її так, як того вимагатиме ситуація.

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