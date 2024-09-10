Курська операція є стратегічною перемогою. А ситуація на Покровському напрямку покращується – Ендрю Таннер

Ендрю Таннер, який використовує системний аналіз, опублікував свій черговий тижневий огляд російсько-української війни. Він чітко окреслює тактичну та оперативну ситуацію на всіх можливих фронтах. Зокрема, Таннер відзначив перевагу України у безпілотній сфері, що дає їй можливість як завгодно довго протистояти російським силам. Він продовжує наголошувати, що якби союзники надали Україні достатньо ресурсів, то вплив браку засобів на оперативну ситуацію не був би таким великим.

Ситуація на фронті. Покровськ залишається в центрі уваги орків

Перший тиждень вересня 2024 року ознаменувався для орків значним просуванням до Покровська, затягуванням зашморгу навколо ізольованих російських військ у Курську та серією відвертих терористичних рейдів проти українських освітніх центрів. Крім того, на технологічному фронті, деякі кмітливі українські технологи зуміли зробити драконів реальністю, технологічно кажучи. Дивіться на небо, орки. Це розплавлений метал падає з неба – терміт.

Цього тижня Покровськ продовжував залишатися в центрі уваги орків, хоча просування до самого логістичного вузла майже повністю зупинилося. Фактично, за минулий тиждень москві вдалося захопити лише кілька кварталів у Гродівці, низинній місцевості, яку можна штурмувати з хребта на північний захід.

Однак москва продовжує наступати на ширшому Покровському фронті, відтісняючи солдатів на південь від Мемрика до околиць Українська і Гірника. Цей крок створює додатковий тиск на основний логістичний маршрут, що підтримує групу українських бригад з військами на схід від Вовчої.

Покровський фронт, 8 вересня 2024 року.

Тому декого турбує, що Сирський сказав, що орки за шість днів не просунулися до Покровська ні на метр. Однак, хоча це дещо вводить в оману, більш широке твердження не позбавлене підстав: своєчасне прибуття підкріплення переломило динаміку наступу.

Карта місцевості не може розповісти всієї історії, а географічні дані – це лише верхівка айсберга. Під час форсування Вовчої від Прогресу до Новогродівки на північному фланзі були спроби інтенсивних штурмів хребта, з якого відкривається вид на Казенний Торець. Але лінії фронту навколо Воздвиженки не просунулися, незважаючи на те, що траса Костянтинівка-Покровськ проходить всього за 5 км від найближчої позиції орків.

Цікаво, що саме 110-та механізована бригада, яка тримає оборону на цій ділянці, тримала оборону в Авдіївці протягом двох років, поки нестача артилерійських боєприпасів під час кривавих штурмів не витіснила їх звідти. Лише через два місяці вони отримали поповнення і повернулися на лінію фронту, спокійно тримаючи оборону разом з іншими силами в секторі проти постійних штурмів.

Отже, Україна утримує важливий опорний пункт на краю російського виступу, що тягнеться до Покровська. Бригади, відправлені для утримання лінії фронту, є міцними формуваннями, але цікаво, що вони, схоже, не були взяті з глибокого оперативного резерву, натомість прибули з більш спокійних фронтів. Кілька бригад, які я чекав побачити, так і не з'явилися. Попереду ще більше сюрпризів.

93-тя механізована бригада – надзвичайно велика і досвідчена бригада, яка раніше прикривала південний фланг фронту в Часовому Яру разом з 5-ю штурмовою бригадою. Схоже, вона замінила в Покровську 47-му механізовану бригаду, яка брала участь у важких боях. Ротація 47-ї була запланована ще два місяці тому, але в процесі ротації постраждала інша бригада, яка змусила втомлене з'єднання повернутися до бою.

Разом із 93-ю прийшли дві гвардійські бригади: 14-та "Червона Калина" і 15-та "Кара-Даг", обидві воювали в районі Роботине-Вербове після 47-ї, 82-га десантно-штурмова і ще кілька бригад пішли. Наступальні гвардійські бригади здаються легшими, але все ще міцними, добре тримають оборону і діють у міських умовах. 71-ша єгерська, яка принаймні частково передислокувалася з Покровська до Харкова, знову працює разом із 151-ю мехбригадою під Гродівкою.

Я підозрюю, що саме ротація 47-ї дозволила москві прорватися через Новогродівку, що розблокувало решту лінії Вовчої. Майже кожне значне просування росіян цього року відбулося невдовзі після ротації на рівні бригад.

Новоприбулому підрозділу завжди потрібно кілька тижнів, щоб освоїтися на місцевості. В Іраку повстанці часто переслідували новоприбулі батальйони, коли ті ще не зовсім звикли до тонкощів і нюансів своєї оперативної зони. Після бойового хрещення інтенсивність бойових дій знижувалася, оскільки у повстанців закінчувалися сюрпризи, а підрозділ налагоджував кращі відносини з місцевими жителями.

Війна будь-якого масштабу має глибоко тактильний аспект. Німці казали, що у хороших командирів розвивається інтуїтивне відчуття припливів і відпливів бою, впливу місцевості і морального духу. Звісно, вони придумали довге і складне слово для опису чогось невимовного – Fingerspitzengefühl, і це те, що я ціную в німцях. Менше за СДПН, яка сприяла фашизму в 1930-х, а тепер і в 2020-х роках.

Щоб імітувати це, генерали-орки постійно вигадують нові тактики, які призводять до загибелі великої кількості солдатів заради стабільних, хоча й здебільшого інкрементних, перемог. Обмежені невдалою стратегією, яка полягала у спробі окупувати Україну, та оперативною парадигмою, яка наполягає на тому, що вони повинні атакувати, інакше ресурси явно витрачаються даремно, все, що може зробити будь-який генерал-орк, – це змінити кількість солдатів, які беруть участь у кожній атаці, і варіювати інтенсивність цих атак з часом.

Остання зміна полягає в тому, щоб посилати групи з двох-трьох воїнів проникати якомога глибше. Ті двадцять відсотків, яким вдається пробратися між українськими позиціями, тримаються міцно і чекають на прибуття інших. Врешті-решт вони можуть атакувати українські підрозділи, змушуючи їх відступати, а артилерія ще більше зменшує чисельність орків, і божевілля починається знову.

Тепер очевидно, що орки відмовилися від спроби досягти Костянтинівки на початку літа – раніше, ніж я думав. Атаки на Часів Яр сповільнилися, оскільки ресурси перемістилися до Торецька та Курської області. Впевнений наступ через Красногорівку на південь від Покровська і нещодавня спроба захопити територію під Вугледаром є частиною тієї ж зміни. Це серйозні атаки, але в кінцевому підсумку вони підтримують зусилля в наступі на захід в напрямку Покровська і Великої Новосілки. москва має побоюватися загрози, яку українські сили становлять для Маріупольського напрямку, особливо для Волновахи, що знаходиться на відстані артилерійського пострілу на південний схід від Вугледара.

Донбаська вісь, вересень 2024 року. Пунктирними стрілками показані ймовірні планові рухи орків. Показано масштаби можливої української контратаки з метою перерізати північний шлях постачання, що підтримує Покровський фронт.

У районі Торецька відбувся потужний контрнаступ ветеранів 12-ї окремої наступальної бригади "Азов", що дозволило Україні відновити позиції в Новогродівці навколо оточеної орками промислової зони. Наступ москви тут значною мірою застопорився, а інтенсивні спроби просунутися на захід і схід від міста були зірвані. Падіння Торецька чи Часового Яру стає дедалі менш імовірним, якщо тільки орки не зроблять масованого останнього подиху. Підкріплення України має прибути саме в той момент, коли орки стануть вразливими через виснаження, намагаючись досягти Покровська.

Плани ширшої контратаки на Покровський виступ на північному фланзі можуть бути вже добре розроблені. Після прориву орків до Харківщини в травні цього року, я був вражений великою кількістю українських бригад, які швидко з'явилися, щоб зупинити його. Курська кампанія показала чому: як тільки орки почали наступ, Україна мала шанс зупинити їх просування, а потім завдати контрудару в околицях, адже Курськ знаходиться не так вже й далеко від Харкова. Та ж сама схема може розігратися на північ від Авдіївки в найближчі тижні.

Минулого тижня у Вугледарі спостерігалося помітне просування росіян, яке, як стверджується, відбулося після того, як Україна вивела звідти 72-гу механізовану бригаду ветеранів і замінила її новою, поки що не ідентифікованою бригадою. Іншим поясненням може бути те, що 72-га лише відступила з низовинних позицій, зайнятих торік, на користь кращих позицій трохи північніше. Це може бути якась комбінація, хоча я сподіваюся, що бригада отримає перепочинок. Наприкінці жовтня вона та 47-ма могли б скласти потужну комбінацію.

79-а повітряно-штурмова знищила ще одну (і все більш незвичну) масовану бронетанкову атаку під селом Костянтинівка (місто з такою ж назвою, розташоване трохи далі на північ). 33-тя мехбригада також перебуває в гущі подій, а 31-ша мехбригада, схоже, була перекинута в якості оперативного резерву після того, як її вибили з Прохорівки. Поки що Покровськ і Курщина відтягують на себе майже всі резерви орків, необхідні для того, щоб досягти більшого, ніж повзти на захід по одній лінії дерев за раз. Щось ще може змінитися, але втрата Вугледара не буде фатальною.

Далі, незважаючи на деякі сутички вздовж Дніпра, майже на всьому південному фланзі зони бойових дій було досить тихо. Є стандартні обстріли з безпілотників і артилерії та деякі перестрілки, але, схоже, не відбувається нічого, що мало б реальне оперативне значення, оскільки резерви перекидаються в інші райони. Україна може мати спокусу скористатися цим.

На довгій дузі фронту від північного Бахмута до Харкова спостерігається достатня кількість бойових дій, але незначний прогрес орків. москва провела численні атаки в районі Тернів і Макіївки, а також дещо розширила контроль над Піщаним, але бої мають характер спроб зробити вигляд, що її резерви не виснажуються.

На Харківському фронті не припиняються важкі бої у Вовчанську та Липцях, але за винятком деяких атак і контратак під Глибоким, мало що переходило з рук в руки.

Курський наступ. Будуються оборонні споруди

Рухаючись до Курська, Зеленський відкрито підтвердив, що українські війська мають намір залишитися, щоб утримувати буферну зону проти російських атак на Суми. З точки зору силової політики, це означає виклик: якщо путін хоче довести, що він захисник росії, він може прийти і взяти гору над хорошими хлопцями з 82-ї десантно-штурмової, 22-ї механізованої та півдюжини інших бригад. Він може знищити свої власні міста планерними бомбами і втратити сотні тисяч призовників, просто витіснивши Україну в укріплення, побудовані за російський кошт уздовж кордону.

Україні навіть не доведеться забирати більше території, просто залишатися скалкою в оці путіна. Однак факти свідчать про те, що Україна повільно витіснить ворога спочатку з Глушково, а потім з більшої частини або всього Рильська.

Харків, 8 вересня 2024 року. Стрілки стають неймовірно розпливчастими в такому масштабі, але це ставить Курську операцію і вторгнення москви до Харківщини в перспективу.

Попри всі зусилля інженерів-орків, понтонні мости через Сейм продовжують просідати або підриваються безпілотниками по дорозі. Подейкують, що російські війська грабують магазини Глушкова в пошуках припасів, а банди дезертирів шукають виходу з пастки. Якщо Україна випустить пару бригад зі своєї території в нове вторгнення на північ, то близько трьох тисяч орків тут опиняться в пастці.

Хоча обидві сторони поспішають побудувати суміжні оборонні споруди, Україна, швидше за все, на крок попереду. Наразі орки утримують кілька ключових аванпостів і покладаються на артилерію та авіацію, щоб не дати Україні прорватися між ними у великій кількості. Це дозволяє рейдерам прориватися на трасу Льгов-Рильськ, що додає оркам проблем з логістикою. Солдати-строковики на фронті продовжують потрапляти в оточення, а кадрові військові зазнають поразки при спробі вирватися з нього.

Україна відбиває контратаки, незважаючи на те, що москва нібито перекинула в цей район 60 000 солдатів. Більшість із них, як і раніше, зосереджені на сході і півночі, а москва намагається забезпечити постачання тих, хто знаходиться на західному фланзі. Кореневе тримається, але якщо Україна просунеться із заходу в напрямку Рильська, щоб ізолювати Глушкове, гарнізон також може опинитися у пастці.

Тактика України бити лише по цілях, що задіяні у війні, більш успішна. Якби ще союзники надавали достатньо допомоги...

Незважаючи на те, що Україна отримала лише частину бронетехніки і літаків, які, як я сказав рік тому, були необхідні для здійснення такої грандіозної операції, як вторгнення в росію, українці продовжують кидати виклик труднощам. На жаль, втрати залишаються невиправдано високими, тому що союзники Києва все ще тримаються за свою найкращу техніку.

У повітряній війні найбільшою новиною стала новітня тактика бомбардувань орків: атакувати навчальні заклади якраз на початку навчального року. Ізраїль і росія дотримуються однієї і тієї ж стратегічної доктрини бомбардувань: знищити цивільну інфраструктуру, щоб завадити надавати послуги населенню, і чекати, поки не здійметься суспільний гнів.

Це ніколи не спрацьовує, але повітряна мафія відмовилася від науки ще у 1945 році, коли було доведено, що знищення міст саме по собі не виграє війну – загроза наземного вторгнення була тим, що врешті-решт переконало Японію капітулювати після того, як вона все одно була нейтралізована морською блокадою. Їхній вічний фетиш на нібито чистий та точний спосіб ведення війни лише погіршив становище тих, кого назвали супутніми втратами.

Україна милосердно розуміє, що єдині цілі, які варто вражати, – це ті, які мають безпосереднє матеріальне відношення до військового логістичного ланцюга, від заводу до окопу. Нечіткі цілі на кшталт моралі чи волі є ознакою невмілого критичного мислення або недостатніх ресурсів для того, щоб зробити щось менш ефектне, але більш ефективне. Ось чому Україна посилає безпілотники вражати ангари, заводи та нафтову інфраструктуру, а не школи. Зрештою, мости, локомотиви та електропідстанції, що живлять заводи, підуть під укіс, оскільки росія неухильно розвалюється.

Приголомшливі темпи технологічного розвитку, спричинені цим конфліктом, поступово роблять можливості, які колись були зарезервовані для світових держав, доступними для середніх і малих гравців. Подібно до того, як поширення автоматичної зброї і переносних протитанкових засобів дозволило повстанцям майже нескінченно довго протистояти переважаючим силам, велика країна чи імперія, яка намагається перемогти регіональний рух силою, не може розраховувати на те, що їй пощастить.

Дрони далеко не непереможні, але здатність розгортати велику кількість із розрізнених місць робить зупинку атак питанням наявності декількох скоординованих шарів інформації. Ви також повинні розгорнути достатню кількість ресурсів, аби збивати ті, що піднімаються в повітря, оскільки рано чи пізно вони стануть достатньо автономними, щоб виконати просту місію, наприклад, вразити визначену ціль або зібрати фотографії, аби передати їх на супутник. Електронна війна ставить свої власні виклики, тому, як і протиповітряна оборона, вона не є всеосяжною.

Київ утримує впевнене лідерство в гонці безпілотників, московські БПЛА ефективні для своїх цілей, але ніде не мають такого розмаїття, як в Україні. Дякуємо за це децентралізованим інноваціям і підприємництву. Нещодавнє збільшення кількості перехоплених безпілотників розвідників становить серйозну загрозу для військових зусиль москви, які надзвичайно залежать від щільного циклу розвідки та обстрілів, щоб компенсувати свої численні слабкості.

Зрештою, засобів здатних вбивати безпілотники стане більше, що призведе до гонки озброєнь за ефективністю. Зрештою, більшість дронів, ймовірно, виглядатимуть і працюватимуть як мініатюрні бойові літаки, підтримувані більшими літаками з екіпажами з достатньою бортовою потужністю для роботи радарів і комплексів радіоелектронної боротьби, зберігаючи при цьому високу обізнаність про обстановку.

Наразі сотні окремих підприємств, що виробляють безпілотники, випускають десятки тисяч таких апаратів щомісяця. москві бракує промислового потенціалу, щоб швидко розробити заходи протидії, які б виходили за рамки прикріплення гумових накладок і металевих решіток на бронетехніку.

Що стосується пілотованих літаків, то досі немає офіційної інформації про те, через що саме був збитий F-16, який Україна втратила пару тижнів тому. Чутки про дружній вогонь є правдоподібними, але дивно конкретними в твердженні, що винна система Patriot. Із сотнями команд, що бігають навколо з ракетами на плечі, все, що потрібно – це один щасливий чувак, який натиснув на спусковий гачок вночі, щоб зробити жахливу помилку, думаючи, що він влучив у крилату ракету. Незважаючи на це, в авіації завжди можлива механічна несправність або навіть помилка пілота.

Ризикуючи повторюватися щотижня, скажу, що якби Україна отримала належний рівень підтримки, операційний вплив не був би таким серйозним. У певний момент у вересні кількість українських пілотів F-16 мала перевищити двадцять, що могло б означати більш складні операції в найближчому майбутньому.

Можливо, саме в той час, коли почнеться наступна хвиля контрнаступу України. Я напишу детальний аналіз цього питання вже цього тижня.

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