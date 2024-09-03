путінська кампанія 2024 року, що згасає. Натомість Україна може готувати цілу серію несподіванок – Ендрю Таннер

В огляді Ендрю Таннера йдеться про два основні фронти на яких дуже гаряче: Курському та Покровському. Він також аналізує точки, де кипить та де спостерігається поступове затишшя. Таннер вважає, що путінський натиск поступово згасає, а Україна нарощує свої резерви, але тільки ідіотська бюрократія у США не дає Україні зробити це швидко і на повну силу. Поза тим, на його думку, Курська операція – лише перша із серії.

Хоча хворий дідок у кремлі кидає все, що в нього є, виграш навряд чи виправдовує витрати. москва не розуміє, наскільки крихкими можуть стати фронти. А безпілотники продовжують прибувати.

Вступ. Однією з ключових причин, чому інституції зазнають невдач, є нездатність до адаптації. Зазвичай це пов'язано зі структурним дефектом, через який лідери не можуть оцінити масштаби кризи, доки не стає занадто пізно.

Централізація влади, чи то багатства, чи то престижу, чи то повноважень, зазвичай прискорює і погіршує катастрофи, коли вони неминуче настають. Певна центральна координація необхідна, щоб уникнути непотрібних конфліктів, але надмірна централізація в кінцевому підсумку призводить до ще гіршого результату.

Людські інститути переважно мають велику інерцію. Режими можуть існувати століттями як паразити, поглинаючи народ своєї країни і будь-якої іншої, до якої здатні дотягнутися. Таким був Рим, і його численні духовні спадкоємці в європейській історії були, зрештою, такими ж.

Врешті-решт у хижака закінчується легка здобич. Імперії завжди це роблять, бо з часом жертви вчаться ефективно чинити опір. Всередині вони прикривають розбіжності папером, використовуючи частину своїх нечесно здобутих прибутків, але як тільки потік переривається, хижацький імпульс повертається всередину. Чим довше система обходиться без реальних реформ, тим жорстокішим буде кінець, коли вони настануть: відчай змушує значну частину населення ставитися до життя як до казино, ризикуючи всім в надії стати одним із щасливих володарів виграшу.

Це ймовірна доля злоякісного путінського режиму. Крах, ймовірно, не станеться швидко; видимі наслідки навряд чи з'являться доти, доки Україна не зупинить і не відверне, можливо, останній, великий наступ путіна. москва повторює помилки літа 2022 року, ставлячи себе в ситуацію, коли їй не вистачатиме військ і вона зіткнеться з Україною, підкріпленою новою вогневою силою.

Курська кампанія України, ймовірно, є лише першою із серії запланованих Сирським. Вона змушує москву напружувати свої резерви, припиняючи наступальні дії на кількох другорядних фронтах і, вірогідно, ще на кількох важливих у найближчому майбутньому. Відчайдушно прагнучи перемоги, путін намагається продовжити марш на Покровськ, що ставить дивізії, які здійснюють наступ, у вразливе становище.

Тим часом Україна продовжує розгортати нове озброєння, використовуючи його для нанесення серйозної шкоди аеродромам і нафтобазам. І не один раз: це свідчить про те, що її зусилля з деградації і розосередження російських систем ППО зробили критично важливі об'єкти вразливими.

Чорноморський флот майже розгромлений. За останніми поромами через Керченську протоку ведеться полювання. Система протиповітряної оборони москви в Криму зруйнована до такої міри, що Київ може відносно легко атакувати російський бік Керченської протоки.

Для москви ситуація не стає кращою. Було б ще набагато гірше для неї, якби Україна мала більш сучасне обладнання.

Запеклі бої. Курський наступ та Покровська оборона: контрасти чи паралелі?

Українські війська у Курській області продовжують вступати в бій з російським підкріпленням, яке прибуває на своєрідну урочисту зустріч. Це стара концепція з тих часів, коли кавалерійські загони часто блукали в просторі між арміями і вступали в незаплановані зіткнення.

Тож спостерігачі отримують картину того, що відбувається, лише із запізненням. Оскільки українці не дуже охоче розповідають про те, що вони роблять, відстеження боїв – це питання інтерпретації відеозаписів з дронів, оприлюднених силами орків, та просіювання повідомлень у блогах і ЗМІ. Перші переважно більш надійні, ніж другі.

Той, хто читав мою попередню аналітику про Курський наступ, напевно, пам'ятає, що минулого тижня Сирський оприлюднив оперативну карту, коли боям було близько десяти днів. Це призвело до того, що на мапах з відкритих джерел територія, позначена як така, що перебуває під частковим українським контролем, змінилася, що виглядає як скорочення території, але приховує, що існує зона глибиною близько 15 км за межами відомих українських позицій, де діють невеликі угруповання.

Курська область, кінець третього тижня. Я знаю, що водяний знак смішний, але він мене розважає.

Протягом вихідних не було помічено особливого руху, обидві сторони проводили локальні атаки і контратаки. У мене є чітке відчуття, що після агресивного розширення периметру впродовж перших двох тижнів Україна має намір знищити і послабити сили росіян на флангах протягом ще одного-двох тижнів, перш ніж переходити до захисту більших шматків території, окрім південного берега Сейму, який не є ізольованим.

Зрештою, ідеальним варіантом є просування на захід до Рильська, однак це залежатиме від того, наскільки сильною стане оборона орків на західному фланзі Вільного Курська. Найкращим варіантом для України в подальшому розвитку Курської кампанії є створення надійного оборонного периметру, а потім початок розширення буферної зони в напрямку Харківщини. Чим більше москва буде змушена залучати війська для утримання кордону подалі від Донбасу, тим краще.

Теоретично це дозволяє москві залучати солдатів строкової служби замість контрактників, що дає їй змогу ефективно збільшувати чисельність військ у бойових діях без необхідності проведення мобілізації. Наразі результати служби строковиків свідчать про те, що це було б серйозною помилкою, оскільки контрактний пул майже напевно потребує постійного притоку строковиків, які закінчують свій обов'язковий термін служби. На тих, хто не має чітких перспектив, можуть чинити тиск, щоб змусити підписати контракт.

Почніть втрачати тисячі призовників, і, окрім того, що можуть зробити розлючені російські матері, удачі вам в утриманні шестисот тисяч тушок в окупованій Україні та прикритті кордону. Україна завжди може вийти з Курської області та знайти нове слабке місце.

На перший погляд, ситуація в Курській області може здатися разючим контрастом до того, що відбувається в Покровську. На цьому фронті група українських бригад, які цілий рік вели запеклі бої під Авдіївкою, відступили на наступну природну лінію оборони на шляху до міста.

Покровський фронт, стрілки показують рух за останній тиждень, лінії показують рух за останні один та три місяці.

Остання критика української кампанії на Курській дузі з боку звичайних підозрюваних в експертному середовищі зосереджена на тому, що український наступ на Курськ, схоже, сповільнюється, у той час як просування орків на Покровськ триває. Це твердження не враховує географію: у Курську Україна швидко захопила обороноздатні райони навколо Суджі, не перенапружуючи при цьому свої лінії постачання. У Покровську місцевість сприяла міцній обороні вздовж хребта, розташованого всього в декількох кілометрах на схід уздовж лінії невеликих міст.

Крім того, район вторгнення на Курській дузі недостатньо великий, щоб відтягнути всі сили москви з України. москва має достатньо сил, щоб підтримувати принаймні деякі наступальні дії на Донбасі за умови, що вона згорне операції на інших фронтах. Насправді для України було б гірше, якби путін наказав своїм військам перейти до оборони скрізь, окрім Курщини, тому що довгострокова стратегічна мета захоплення Курська полягає в тому, щоб прорідити лінії орків в інших частинах окупованої України, окрім тих, на яких путін зациклився.

За останній тиждень просування москви до Покровська сповільнилося; мало того, генерали орків, схоже, вважали, що зможуть заманити 68-у єгерську і 25-у повітряно-десантну в пастку на схід від Вовчої, просуваючись на південь від Прогресу. Це не вдалося, і хоча бригади відступили, вони зробили це в повному порядку і зайняли нові рубежі.

З часом москві буде дедалі важче. Хоча вони продовжують перекидати свіжі формування, генерали-орки, що наступають на Покровськ, втрачають величезну кількість людей і відкривають себе для жахливої контратаки. Я все ще оцінюю український план як такий, що має на меті підтягнути орків ближче до Покровська, перш ніж зламати їхню простягнуту руку – вперше за довгий час москва ризикує створити відкриту ділянку фронту там, де раніше вона ретельно обходила фланги цілі.

Що я вважаю дуже підозрілим, так це відсутність значних підкріплень в Покровську на сьогодні. Україна майже напевно не задіяла всі свої сили для вторгнення на Курську дугу.

Я завжди можу помилятися, але мені здається, що друга фаза українського контрнаступу 2024 року знову виведе орків з рівноваги. Незважаючи на це, фактичне взяття Покровська цьогоріч, найімовірніше, не під силу москві, і ця спроба має підштовхнути путінські війська до краху.

Інтенсивні шліфування. Якщо москва підтягне резерви до Курська, а Україна готує ще одну несподіванку...

Торецька наступальна операція в цілому відбувалася за стандартною моделлю орків. Після інтенсивного і дорогого кліщового удару з одного флангу, навмисно спрямованого проти бригади, яка нещодавно пройшла ротацію і не знала місцевості, москва просунулася до Нью-Йорка, Північного і Залізного. Повільно відтіснивши українські сили, передові підрозділи намагаються увійти в сам Торецьк, але це не вдається.

Україна все ще може безперешкодно доставляти вантажі до Торецька. Українські війська утримують багато хороших оборонних позицій і, на відміну від боїв в Авдіївці, їм поки що не загрожує небезпека з флангів. Схоже, що москві доведеться витратити багато часу і вогневих засобів, щоб створити справжню кризу на цьому фронті.

Саме тому я очікував, що після того, як українські війська були відкинуті через Вовчу, москва рушить на північ від Авдіївки, а не на захід. Разом з успішним ударом через Часів Яр або на південь від нього, це дало б шанс оточити Торецьк і навіть більший Краматорськ. Натомість москва розпорошує свої зусилля, а планерні бомби, необхідні для знесення укріплень, користуються великим попитом.

Щодо Часового Яру, то він, схоже, став першою жертвою обмеженості ресурсів внаслідок операцій України на Курській дузі. москва підтримує постійний темп атак через канал, але так і не забезпечила плацдарм. Оскільки підтверджено, що регулярні війська, раніше виділені для цього фронту, рухаються до Курська, всі зусилля москви просунутися на захід від Бахмута, здається, зайшли в глухий кут.

Ще більше зменшивши масштаб, можна побачити, як мало Москва насправді робить. До Слов'янська довга дорога, якщо з Очеретиного до Новогродівки можна дістатися за три місяці. Якби орки пішли з Очеретиного на північ, а не на захід, Торецьк міг би опинитися на межі падіння.

Якщо така ситуація збережеться, можна сподіватися, що кілька українських бригад зможуть переміститися звідси до Торецька або Покровська. Або ж може з'явитися потенціал для локального контрнаступу на північ від Бахмута.

Однак москва також може готуватися до останнього удару, пов'язаного зі спробою штурму Торецька. Це може змусити Україну боротися за Костянтинівку на початку наступного року, якщо ресурси москви не настільки вичерпані, як здається, або якщо путін натисне на спусковий гачок ширшої мобілізації. У стратегічному плані це не така вже й велика перемога.

Вздовж лінії Вугледар-Георгіївка москва все ще повзе на захід по одному полю за раз. Я б майже назвав це одним із фронтів повільного просування, якби не довгострокова важливість цього району як плацдарму для визволення Маріуполя. Можливо, саме тому Україна тримає тут кілька першокласних бригад.

Якщо припустити, що батальйони, які входять до складу бригад, часто ротуються в резерв, то утримувати бригади на одному місці місяцями або роками є певні переваги. Наприклад, командний склад і особовий склад добре знайомі з місцевістю. Якщо москва підтягне резерви до Курська, а Україні вдасться зробити ще одну несподіванку, можливий крах російських військ між Вугледаром і Великою Новосілкою. Якщо тут повториться Курська битва, залізнична логістична мережа москви на захід від Маріуполя буде підірвана.

Повільне горіння. Третя штурмова може прорватися далі

Говорячи про несподівані українські контратаки, 3-тя штурмова прорвала оборону росіян і просунулася на кілька кілометрів вглиб ворожих позицій між Куп'янськом і Лиманом. Це на південному фланзі проросійського наступу на Куп'янськ, на північ від зірваної спроби досягти Торського і Тернів під Лиманом, яка пробуксовувала цілий рік.

У цій операції вони побачили місцеву слабинку і скористалися нею, зменшивши тиск на бригади, що тримають фланги 3-ї штурмової. Це свідчення впевненості та компетентності підрозділу. А тепер уявіть їх з танками Leopard 2A6, БМП CV-90 і БТР Stryker. москва наступала в напрямку залізничної лінії, що веде на південь від Куп'янська вздовж Осколу, але як тільки зусилля почали трохи просуватися в районі Піщаного, резерви були перекинуті до Курської області. 3-тя штурмова може нанести ще більше ударів.

Харківський фронт, що охоплює Липці та Вовчанськ, також був далеко не спокійним, але інтенсивність боїв дещо зменшилася з перекиданням спочатку українських, а потім і російських резервів до Курської області. Після того, як 80-та десантно-штурмова бригада протягом першого тижня-десяти днів чудово попрацювала над створенням враження, що саме вона очолювала наступ на Курській дузі, 82-га десантно-штурмова почала публікувати відеоматеріали, які підтверджують, що вона весь цей час була в авангарді. Оснащена танками Challenger 2, БМП Marder і БТР Stryker, привертає увагу те, як мало з них було втрачено – один Challenger (з 13), кілька Marder (з 30+) і кілька Stryker (з 90) – це все, що було підтверджено, а орки люблять хвалитися знищенням натівської техніки. 82-га, схоже, дала чверть батальйонів, що воювали на Курській дузі, не рахуючи окремих приданих батальйонів.

Її присутність помітна не лише тому, що це один із найкращих українських підрозділів, але й тому, що вона однією з перших відреагувала на штурм Харківщини. Дуже схоже на те, що Харківщина від самого початку була пасткою. Не знаючи, наскільки сильно москва намагатиметься вдарити, Україна подбала про те, щоб підрозділи чотирьох бригад перебували в резерві і були готові відповісти. Як тільки стало зрозуміло, що москва не планує грандіозного флангового маневру між Харковом і Сумами, а лише прагне повернути те, що вона втратила восени 2022 року, Україна могла вільно вдарити по Курській області, зробивши вигляд, що готується до контратаки на Харківщині.

Що станеться далі на Харківщині – незрозуміло; Україна все ще має щонайменше чотири-шість бригад, які прикривають цей сектор, і вони можуть незабаром розпочати контрнаступ. Певні зусилля в цьому напрямку, схоже, робляться під Липцями, але з неоднозначними результатами. Весь фронт може навіть затихнути, поки не вирішиться ситуація на Курській дузі.

На третьому повільному напрямку, Сіверському, спостерігається постійна цівка атак орків на українські позиції по довгій дузі. Жодна зі сторін не застосовує тут значних бойових сил, особливо Україна.

Певний час москва небезпідставно побоювалася українського флангового удару з півночі на Бахмут, але цього так і не сталося. Зважаючи на значні укріплення, побудовані для захисту від цього, фронт тут навряд чи швидко зміститься.

Україна зростає, а москва слабшає. Не виключено, що Курська кампанія є першою операцією в серії

Зусилля москви протягом останнього року були інтенсивними, але їм бракувало стратегічної послідовності. Певний час я вважав це ознакою бажання максимально розтягнути українські сили. Зараз моя думка дещо змінилася.

Провівши більшу частину першого року свого невдалого супервторгнення, особисто керуючи військовими справами аж до рівня роти, путін, схоже, відступив після втрати Харківщини. Призначення Суровікіна керівником військових дій було його найрозумнішим кроком на сьогодні: генерал покладався на традиційну компетенцію москви у сфері військової інженерії, щоб побудувати укріплення саме там, де Україна найбільше хотіла завдати удару.

путін не повернувся до особистого управління операціями, очевидно, усвідомлюючи, наскільки це небезпечно для його репутації. Він, вочевидь, також втратив віру в професійну армію і, природно, остерігаючись, щоб якийсь генерал не здобув собі прихильників, він фактично передав війну в колективне управління.

Замість єдиної стратегічної парадигми, що керує всіма операціями орків, кожне головне військове командування робить свою справу. Всі вони ходять до путінського режиму з капелюхом у руці, випрошуючи ресурси для досягнення цілей на своїй ділянці. Замість того, щоб їхні зусилля були взаємодоповнюючими, вони починають конкурувати, і кожен бреше про те, чого він може досягти. Це лише погіршує і без того хронічну проблему з накопиченням інформації.

Іронія становища путіна полягає в тому, що при всій його очевидній владі він значною мірою перебуває в кайданах. Справді безпечний, ефективний цар калібру Єкатєріни, Пєтра чи навіть Сталіна давно б зупинив великі операції і проголосив перемогу, як це зробив Сталін у війні з Фінляндією. Але путіну вже за сімдесят, і він керує країною, де більшість чоловіків помирають у шістдесятирічному віці. Лише підкидаючи надію на перемогу перед провідними членами режиму, він може відстрочити розплату.

путін очолює мілітаризовану бюрократію, організовану з метою вилучення статків у росіян, які стоять нижче на сходах. Увімкнувшись, все, що вона може робити, – це виконувати своє машинне призначення: посилати солдатів на смерть і спустошувати радянські склади, наполягаючи на тому, що вона може якимось чином змахнути паличкою і виправити всі збитки.

Старші офіцери цієї франшизи знають, що їхня справа – не перемога, а використання ресурсів у такий спосіб, щоб їхнє начальство було змушене постачати більше. Зрештою, музика замовкає, і дехто свариться за стільці, щоб залишитися в грі, але кожен може жити день за днем, сподіваючись, що його черга в яму ще довго не настане.

Ця модель франшизи пояснює, чому великомасштабні рашистські операції є настільки механічними і роз'єднаними. Окремі франшизи можуть стати досить ефективними по-своєму, але їхній досвід рідко переноситься на інших. Саме так москва може, здавалося б, здійснити ефективний наступ на Покровськ і водночас зазнати повного провалу в Часовому Яру.

Те, що Сирський пройшов підготовку в радянській системі, ймовірно, є великою перевагою для України. Той, хто добре знайомий зі слабкими місцями системи, часто ідеально підходить для того, щоб зруйнувати її. Існує причина, чому люди з докторським ступенем переважно сприймають мою роботу в один із двох способів: широка вдячність або відкрита ворожість.

Загалом, Україна під керівництвом Сирського, схоже, дотримується грубого, хоча й дещо безжального балансу між централізованим управлінням і децентралізованим виконанням.

Більшість українських бригад дислокуються вздовж лінії зіткнення вже більше року поспіль. Вони можуть впоратися з цим, лише проводячи власну внутрішню ротацію, завдяки якій від чверті до третини їхнього особового складу утримується подалі від передової лінії, далеко за межами досяжності регулярних обстрілів. Після кількох місяців боїв елементи фронтових батальйонів, які виснажилися, відводяться назад до цього резерву для відновлення сил перед тим, як знову вирушити на передову. На жаль, це відбувається не завжди, так само як деякі підрозділи, здається, отримують нових солдатів, які недостатньо підготовлені до бойових дій.

За умови ретельного управління Україна змогла підтримувати роботу бригад таким чином протягом понад двох років у деяких секторах. Але жодна бригада не може підтримувати це нескінченно, не перетворившись на адміністративну оболонку для управління незалежними батальйонами. Тому в певний момент їх потрібно вивести з лінії фронту і перевести у стан відновлення.

Це формує стратегічний резерв – групу сил, що готується до бою і теоретично може вступити в бій у надзвичайній ситуації, якщо їм надати достатньо свіжих новобранців для прийняття на себе основного тягаря боїв. Саме стратегічні резерви разом із бійцями територіальної оборони врятували Київ і Одесу у 2022 році, поки основна частина збройних сил стримувала лінію фронту на Донбасі.

Після кількох місяців у стратегічному резерві формування готове перейти в оперативний резерв – статус, де воно може бути швидко задіяне з повною впевненістю у своїй бойовій силі. Після прийняття нових новобранців витрачено час і зусилля на їх інтеграцію в команду.

На основі коментарів, зроблених цього року українською владою, та огляду карти контролю України Project Owl OSINT, яка корисно відстежує підтверджені місця розташування бригад, наскільки це стосується їхньої присутності на певному фронті, я підозрюю, що Україна має 6-8 бригад у стратегічному та оперативному резервах у будь-який момент. Коли Україна задіяла силу приблизно такого розміру на Харківщині, а потім у Курській області, це означало, що вона задіяла один оперативний резерв і створила інший.

Кілька місяців тому Зеленський заявив, що 14 бригад чекають на спорядження. Нещодавні повідомлення у США свідчать, що Україна перейшла від мобілізації 10 000 осіб на місяць до 30 000 у червні та липні. З огляду на те, що бригада налічує загалом 5-6 тисяч осіб, частина з яких є ветеранами, Україна повинна мати можливість підтримувати бригади, які вона має зараз, і формувати чотири-п'ять додаткових щомісяця до вересня, завершуючи нарощування в листопаді.

Це, агресивність Сирського, логіка раннього руху в цілому та постійне виснаження ресурсів москви вказують на те, що Курська кампанія є першою операцією в серії. Стратегічна мета полягає в тому, щоб перевищити здатність москви поповнювати свої фронтові сили, викликаючи каскадний збій уздовж лінії, оскільки вона намагається заповнити малі та великі прогалини.

Я очікую, що другий удар відбудеться до середини вересня. Одна з найжорсткіших бригад України, 21-ша механізована, востаннє, як відомо, була активною поблизу Тернів, на південь від того місця, де зараз перебуває 3-тя штурмова, ще в квітні. Хоча можливо, що бригаду могли розділити або вона просто не публікує відео, її бойовий досвід, безумовно, не робить це ймовірним.

Крім того, жоден із CV-90, які, як відомо, вона використовувала, не був підтверджений як знищений Oryx протягом багатьох місяців – фактично, з усіх моделей БМП, які отримала Україна, вона зазнала найменших відомих втрат. Хоча ця бригада віддала роту виділених танків Leopard 2A6 47-й бригаді під час боїв на Оріхівському фронті у 2023 році, де значна кількість була пошкоджена або знищена, загалом лише чверть найсучасніших варіантів Leopard, наданих Україні, була знищена, багато або більшість з інших, що зазнали пошкоджень, ймовірно, були відремонтовані.

Вцілілі танки Leopard 2A6 нібито повернули 21-й бригаді. Жоден із них або шведських версій 2A5, підтверджених у дії з 21-ю бригадою, не був зареєстрований як втрачений протягом деякого часу, як і CV-90. Я підозрюю, що ця бригада зараз перебуває в оперативному резерві, готова до бою, тому що 82-га десантно-штурмова зробила те саме перед появою біля Харкова минулого травня: на кілька місяців майже зникла з радарів, а потім з ревом увірвалася в бій.

Залишивши Кринківський плацдарм, де одна бригада морської піхоти активно оспорює інші позиції через Дніпро, тоді як інша спочатку перемістилася до Харківщини, а потім до Курська, біля Глушкового, ще пара бригад морської піхоти має готуватися до нового розгортання. Часто виконуючи ту ж роль, що й десантно-штурмові бригади, візьміть пару формувань морської піхоти, додайте досвідчену механізовану частину, як 21-ша, і новішу з Leopard 1A5, як 44-та, і ви отримаєте ядро ще одного оперативного резерву.

Я очікую, що всі 14 бригад, які, за словами Зеленського, чекають на обладнання, є новими: існує принаймні 8-10 бригад, які були сформовані, але не мають відкритих даних про обладнання чи розгортання. Іноді деталі губляться в перекладі, тому я не здивуюся, якщо 14 – це запланований кінцевий стан для цієї хвилі, враховуючи всіх, кого Україна сподівається призвати та навчити цього літа та осені. Я очікую побачити, як ці бригади повільно з'являтимуться на передовій, щоб замінити зношені, яким потрібно перейти до стратегічного резерву.

Не виключено, що протягом наступних місяців ми побачимо послідовні імпульси активності, коли кожен новий оперативний резерв формується і відправляється на фронт. Ті бригади, які Україна зрештою відправила до Курської області, були розгорнуті для вирішення проблеми Харківщини, і новий ешелон має бути готовий до бою з орками в середині вересня.

На початку листопада процес повториться, якщо дозволить погода, але весна була сухою, тому якщо осінь буде такою ж, бруд може не бути критичним до грудня, особливо далі на півдні. До того часу Україна, ймовірно, припинить нарощувати свої сили і перейде до підтримки того, що має, отримавши можливість тримати в резерві стабільні 20% своїх бойових сил. Можуть початися належні ротації, і Україна навіть може розглянути можливість демобілізації найвтомленіших солдатів через три роки після початку повномасштабної фази війни.

Наступ Сирського був надзвичайно традиційним, класичним прикладом того, як змусити працювати загальновійськовий бій. Це відбуватиметься знову і знову. Так само, як москва не може зупинити рейди українських дронів, вона також не зможе запобігти знищенню кількох бригад одночасно в обмежених ударах, що йдуть один за одним, змушуючи її перекидати резерви, поки їх просто не залишиться.

Процес буде набагато плавнішим, якщо бригади дійсно отримають сучасне спорядження, яке їм потрібне. Однак адміністрація Байдена вперто вдає, що робить все можливе для України. І я не бачу, щоб це змінилося, тому що США мають свою власну ідіотську бюрократію, як і путінська росія.

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