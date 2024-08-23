Курська наступальна операція. Знищувати ворога на його території – це круто! – Ендрю Таннер

Ендрю Таннер вважає, що Курська наступальна операція і Покровська оборонна операція тісно пов'язані. У Курській області Україна змушує путіна воювати там, де б він не хотів. А на Покровському напрямку, на думку Таннера, Україна має задумку, яка призведе до поразки росіян.

Схоже, москва розглядає кожен фронт як окрему франшизу. Ресурси, необхідні для підтримки наступу на Донбасі протягом наступних кількох тижнів, вже виділені; москва перекидає резервні формування, які не планувала використовувати протягом певного часу.

Згодом відбудеться помітне сповільнення російських операцій в Україні. Але це, найімовірніше, призведе до того, що москва перекидатиме резерви з усіх фронтів, окрім Покровська, щоб зберегти враження, що вона може взяти місто.

У Курській області, як і очікувалося, за минулий тиждень українські позиції зміцнилися і розширилися. Українські війська залишаються там і наразі працюють над тим, щоб розгромити російські підкріплення, які прибувають, аби не дозволити москві створити консолідований фронт. Це дозволяє ЗСУ ізолювати позиції росіян, а не атакувати їх безпосередньо.

Курська область, тиждень другий. Оцінка: Україна хоче захистити схід, щоб убезпечити захід. Білим кольором позначено новий шар карти України, на якому показано укріплення.

Операція завершує вже другий тиждень, і Україна стоїть на порозі захисту ще ширшої ділянки кордону – фронту завдовжки майже 100 км. Схоже, що російські війська на південь від річки Сейм тепер майже повністю відрізані завдяки тому, що ЗСУ підірвали кілька мостів. Оскільки українські війська просуваються вздовж головної лінії оборони москви, охороняючи Глушково, прикордонне місто приблизно такого ж розміру, як Суджа, відступ орків на північ цього тижня виглядає неминучим.

Однак це може не принести їм великої користі, оскільки блогери повідомляють, що українська 82-га десантно-штурмова бригада прорвалася на схід від Кореневого і Толпіно, погрожуючи відрізати російські війська у цій місцевості від Рильська. Цей районний центр також, очевидно, перебуває під зростаючою загрозою, бо Центр оборонних досліджень повідомляє, що українські розвідники влаштовують засідки вздовж траси між Рильськом і Льговом. Я мушу зробити висновок, що Україна дійсно сподівається взяти Рильськ до того, як наступ вичерпає себе.

На східному фланзі українські війська просунулися трохи далі, ніж я очікував, закріпившись на позиціях біля Гір'ї і Білиці, хоча одна передова рота була побита в процесі наступу. За останній тиждень Україна розширила прорив кордону на 20 км і захопила початкову лінію оборони, збудовану в цьому районі росіянами – без сумніву, вона стане базою для подальшої оборони території.

Внизу, в Покровську, поле бою виглядає зовсім інакше. Якщо відкинути всесвітню різницю у відносній швидкості просування, то однозначно погано, що орки зуміли просунутися ще на п'ять кілометрів вздовж залізниці, яка з'єднує Авдіївку та Покровськ. Впало ще пів десятка сіл у регіоні, а ворог вийшов на трасу Е-50 у точці, що виходить на місто Селидове.

Покровський фронт, 18 серпня 2024 року. Reconcat спостерігає за Покровськом...

Було б неправильно применшувати серйозність ситуації, що склалася. Ключові бригади у цій битві, зокрема 47-ма механізована, 68-ма єгерська (від німецького терміну "полювання", який зазвичай застосовується до жорсткої легкої піхоти) та 25-та повітряно-десантна, протягом шести місяців здійснювали поетапний відхід від річки Дурна до річки Вовча.

Але це була їхня місія – не стікати кров'ю за землю, а вбити якомога більше орків і знищити якомога більше їхньої техніки. Курська операція дає зрозуміти, що Україна свідомо економила на Покровському напрямку, не відправляючи багато підкріплень, щоб сповільнити просування ворога. В чому причина? У такому бою, чим ближче москва підійде до Покровська, тим більшої шкоди Україна зможе завдати.

Більш детальне пояснення я залишу для наступної статті. москва ще не втратила надії просунутися на інших фронтах і продовжує наступати по всій території України.

Другий найгарячіший сектор останнім часом часто залишається поза увагою, незважаючи на запеклі бої, які продовжують вести українські війська. Останні два роки москва намагається відтіснити ЗСУ від Волновахи, життєво важливого логістичного вузла для окупованої України на захід від Маріуполя. Я б навіть сказав, що якщо українські війська зможуть захопити це місто, то перемога буде забезпечена. Єдина причина, чому Україна зосередилася на Токмаку і Мелітополі 2023 року, полягає в тому, що Волноваха розташована досить близько до Маріуполя і Донецька і далеко від Києва, що ускладнює логістичний баланс.

Але це не означає, що москва не боїться, що її війська в якийсь момент розваляться тут, як це сталося на Харківщині і мало статися в Херсоні, перш ніж вони відступили за Дніпро у 2022 році. 72-га механізована і 79-та десантно-штурмова, а також 33-тя механізована на початку 2024 року і 31-ша після того, як була відведена з фронту під Покровськом місяць тому, а також бригади територіальної оборони, такі як 116-та і 105-та, і "рубані" батальйони, показали себе на висоті. Тут москва навіть намагалася час від часу проводити масові механізовані штурми, використовуючи десятки одиниць техніки одночасно. Тим не менш, українські війська відходили з "льодовиковою швидкістю". Ситуація складна, але ніколи не була катастрофічною.

Ситуація в Торецьку схожа на Вугледар: не найкраща, але достатньо контрольована. Тут москва досягла більш помітного прогресу, значною мірою завдяки тому, що Україна повільно відводить свої війська за основні оборонні бар'єри навколо міста. Зважаючи на те, що цю ділянку так важко захистити від ударів планерних бомб і вона знаходиться поруч з великою міською агломерацією окупованої Горлівки, як і на Покровському фронті, Україна не може надто міцно триматися на фіксованих позиціях.

Залишається сподіватися, що цей фронт одним із перших отримає вигоду від перекидання резервів до Курська і Покровська. Результати дій москви тут рідко відповідали витратам, а головна логістична магістраль до ключового міста Вугледара все ще знаходиться далеко за лінією фронту. Втім, ці бригади вже давно воюють без особливого полегшення. Вони повинні перейти в оперативний резерв, щоб врешті-решт відновитися і, сподіваємося, отримати більш сучасне спорядження, якого, зважаючи на їхню очевидну майстерність, не вистачає жодній із них.

Нью-Йорк майже впав (орки взяли Нью-Йорк!), а Неліпівка перебуває під атакою. Україна стикається з російськими військами, що з'єднують вістря списів, які врізалися в Південне та Нью-Йорк, але тоді ворогу доведеться або просуватися відкритою місцевістю на захід від Торецька, або утримувати широку лісосмугу. У будь-якому випадку, потрібно буде захопити низку териконів, з яких відкривається чудовий вид на місцевість, і навіть якщо москві вдасться відтіснити війська до вулиці Дзержинського, їм доведеться мати справу з щільним гніздом висотних бетонних споруд.

З часом москва може перетворити Торецьк на руїни. Але на це підуть місяці і багато тіл, яких до кінця літа буде дедалі менше.

На Харківському, Куп'янському, Часів Ярському, Сіверському та Дніпровському фронтах москва намагається підтримувати постійний ритм наступальних операцій, які Україна переважно відбиває без особливих проблем. На інтенсивність боїв на Харківщині, схоже, найбезпосереднішим чином впливає Курська операція, оскільки резерви, які Україна, за чутками, накопичувала для контрнаступу тут, здебільшого з'являються в Курську.

Схоже, що орки перекидають власні оперативні резерви, призначені для цього фронту, на схід, щоб сповільнити просування України. Хоча це дуже малоймовірно, але технічно існує ризик того, що Україна прорветься і атакує Бєлгород з Курського виступу. У такому разі, москві доведеться кинути всі сили на стабілізацію лінії фронту між Курськом і Бєлгородом.

У Часовому Яру все ще точаться запеклі бої вздовж каналу на захід, але поки що орки не втримали більше, ніж плацдарм за ним. У Сіверську російсько-терористичні війська продовжують тіснити 10-ту гірсько-піхотну та 54-ту механізовану бригади, а також 81-шу аеромобільну в Білогорівці (місто з такою назвою є в кожному районі України), але досягли лише незначного прогресу. У Куп'янську вони все ще повзуть до Осколу біля Піщаного, але, схоже, застрягли в каньйоні, де українські війська обстрілюють їх з двох боків.

Атаки на Азовському фронті тривають, але вони більш розрізнені, ніж у минулому. Більшість операцій москви біля Дніпра спрямовані на ліквідацію маловідомого українського плацдарму, який досі утримується щонайменше однією бригадою морської піхоти. Про два з них давно нічого не чути, а Україна готувала третій, і 21-ша механізована бригада, здається, теж не проявляла активності. Я очікую, що Україна все ще має 4-6 бригад в резерві, які будуть готові вступити в бій у вересні.

Схоже, що найбільший безпосередній виграш від наступу України у Курській області отримали ті, хто знаходиться поблизу цілей, на які можуть впасти планерні бомби орків або балістичні ракети "Іскандер". Атаки з використанням планерних бомб здійснюються досить близько до фронту завдяки тому, що Україна, очевидно, розкидала ЗРК Patriot у штурмовому режимі – дві пускові установки з командними і силовими машинами, які отримують радіолокаційні дані з більш широкої мережі.

Системи протиповітряної оборони також потрапляють під обстріл, але це частково залежить від того, скільки українських військ передислоковано в Курську область або поблизу. Я б'юся об заклад, що системи Patriot стоять під Сумами, а пускові установки "Бук", переобладнані для стрільби ракетами Sea Sparrow, були знищені, і це означає, що їх там більше. Повідомлялося, що один Су-34 був збитий у Курській області, і він, сподіваємося, не останній такий.

Українська кампанія з нанесення ударів на великі відстані продовжує приносити свої плоди. За повідомленнями, чотири авіабази, що підтримують війну путіна проти України, були атаковані безпілотниками, удари комплексів все ще завдаються по Криму, й не минає і тижня, щоб десь у росії не постраждав нафтопереробний завод.

Крім того, що це завдає постійної шкоди і заважає операціям, це змушує москву розосереджувати свою протиповітряну оборону. В ідеалі – подалі від фронту, де українські авіатори хоробро долають небезпеку, яку становлять перехоплювачі орків і зенітно-ракетні комплекси, щоб доставити бомби всередину росії.

Однак нещодавно загинув ще один пілот МіГ-29. Це піднімає питання про те, чи потрібно буде українським F-16 починати літати в тісному ескорті, використовуючи свої блоки постановки перешкод для захисту інших літаків.

Одним із найважливіших елементів авіаційного крила авіаносця ВМС США є EA-18G Growler, спеціалізований варіант Super Hornet для радіоелектронної боротьби, який також може нести кілька ракет класу "повітря-повітря" і "повітря-земля". Правду кажучи, саме за Growler'ами, а не за білими слонами на кшталт F-35 чи московського Су-57, ймовірно, майбутнє авіації.

F-16 з відповідними капсулами може діяти як Growler, створюючи електронний екран, який має підвищити живучість Су-27 і МіГ-29, оснащених крилатими бомбами JDAM і HAMMERS. Звичайно, ескадрилья справжніх Growler була б краще. Але США явно використовують навчальний конвеєр як канал контролю над розвитком українських ВПС, тому 20 F-16 і 40 пілотів до кінця року – це все, що Україна отримає в короткостроковій перспективі. Можливо, півдюжини Mirage 2000.

Я вже цілий рік стверджую, що Україна розпочне новий контрнаступ цьогоріч, попри те, що майже всі західні експерти наполягають на тому, що Київ зачекає до 2025 року, не лише тому, що це має простий військовий сенс, але й тому, що очікування більш раннього наступу додає нагальності справі прискорення допомоги. Для того, щоб зробити щось суттєве у західній бюрократичній системі, потрібен щонайменше рік.

Курськ і Покровськ: дві різні пастки. В обох випадках Україна диктує москві

Зв'язок між Курським і Покровським фронтами полягає не в тому, що одна зі сторін має надто мало ресурсів, щоб зупинити просування іншої. Вони є близнюками, оскільки в обох випадках Україна змушує москву діяти всупереч її власним інтересам.

Говорячи прямо, Україна буквально тримає бойову міць москви на повідку, спрямовуючи її туди, куди їй більше до вподоби. Україна не може контролювати те, що робить москва на тому чи іншому фронті, але Київ може відкалібрувати відносну витрату ресурсів, щоб забезпечити обмінний курс на свою користь.

Він робить це, змушуючи орків воювати у найгірших можливих умовах. Під Курськом Україна загрожує життєво важливим логістичним шляхам, щоб змусити москву розгортати війська передбачуваним чином, що дозволяє ізолювати їх. У Покровську Україна утримує лінію фронту лише доти, доки труднощі не перевищують певний поріг, після чого вона свідомо відступає, завдаючи при цьому якомога більшої шкоди оркам.

Я не можу придумати кращого способу проілюструвати вади західного мислення, одержимого стандартними категоріями, яке прагне навісити ярлики на все, а потім припустити, що це автоматично обмежує поведінку. Напад, оборона – це відносні позиції, обрані з урахуванням тактичних, оперативних і стратегічних чинників, а не окремі форми ведення війни. Справжнє питання полягає в тому, як далеко ви намагаєтеся діяти від своєї бази підтримки і як швидко кожна сторона може реагувати на зміни в диспозиції іншої сторони. Географія структурує все.

Якщо я планую відбивати наступ, який має на меті досягти Покровська з Авдіївки, є дві ключові оборонні лінії, які хочу утримати, якщо зможу. Перша проходить вздовж Вовчої, але вона має слабке місце над верхів'ями Вовчої, де проходить залізниця. Наступна ідеальна лінія проходить приблизно між двома хребтами, де пролягають траси М-30 і Н-32, за 10-15 км на схід від околиць Покровська.

Мій загальний план оборони Покровська. Утримати Вовчу, потім затягнути ворога в котел. Прагнути контратакувати північний фланг, змусити ворога або втратити війська через Вовчу, або відійти на східний берег.

Перевагою цієї другої лінії, окрім того, що вона знаходиться в межах артилерійської досяжності Покровська, є наявність трьох населених пунктів розміром з Очеретине: Гродівка, Новогродівка та Селидове. Кожний із них є чудовим оборонним сателітом, здатним розмістити тисячу солдатів у підвалах з легким доступом до лінії фронту на сусідньому хребті. Існує багато цілей, які можна знищити за допомогою планерних бомб.

На південному напрямку лінія Українськ-Курахівка навіть не перебуває під загрозою, оскільки 59-та моторизована бригада і 117-та бригада територіальної оборони утримують позиції значно західніше Вовчої. Це має дозволити українським військам перетворити орківський виступ від Прогресу до Желанного на справді запеклий котел. Якщо я не помиляюся, саме таким був план Сирського на цій ділянці.

Схоже, він нарешті доніс до голів людей, які керують усім цим шоу в Києві, що не варто жертвувати життями через непридатний для цього ґрунт. Я не думаю, що прізвисько "М'ясник" коли-небудь було виправданим – затяжний бій у Бахмуті, ймовірно, був політичним вибором, який пішов всупереч його порадам, враховуючи те, як він воює, коли його залишають напризволяще. Йому більше пасує прізвисько "Сніговий барс".

Я підозрюю, що Сирський – один із тих командирів, які завжди щось замишляють під кутом, на який ви не звертаєте уваги. Замість того, щоб реагувати на кризи, він намагається створювати свої власні.

Той факт, що Покровський напрямок не отримує суттєвого підкріплення, виглядає як ознака загального підходу Сирського. Зупинити російський каток, щойно він рушив, дуже і дуже важко. Вся радянська оперативна парадигма (глибока битва, як дехто її називає, хоча, як і бліцкриг, вона є артефактом істориків, які стискають роки ітеративного розвитку за єдиною траєкторією) спрямована на досягнення цієї мети.

Випробуваний і вірний метод перемоги над радянськими методами полягає в тому, щоб дозволити більшій частині вогневої потужності зайти на незахищену територію. Тонка лінія розкиданих передових застав містить рівно стільки бойової потужності, щоб змусити ворога розгорнути значні сили для їх безпечного витіснення. Одразу після встановлення контакту початкова лінія оборони покидається, дозволяючи вогневій підтримці змусити іншу сторону заплатити за те, що вона наразила себе на небезпеку.

На жаль, через необхідність відпочинку особового складу, який воював понад два роки поспіль, Україна змушена була призначати на бойові позиції кухарів, клерків та інших людей, які провели війну, працюючи на позиціях життєзабезпечення. Оскільки чотирнадцять бригад нібито готуються до бойових дій, більшість новобранців з розширеного призову, а також ветеранів, необхідних для їхнього навчання і керівництва, навряд чи будуть задіяні у бойових діях.

Курська кампанія майже напевно є першою із серії, наступний удар буде завдано після того, як Сирський вирішить стабілізувати фронт на Курській дузі і замінить штурмові війська на свіжі піхотні бригади. До середини вересня я б очікував, що Україна окопається, готуючись відбивати атаки десятків тисяч російських військ, які вона хоче туди перекинути.

З іншого боку, Покровський фронт, схоже, буде тижнями змушувати ворога дорого платити за кожен квартал у навколишніх містах. Цілком можливо, що Україна захоче (або буде змушена) побудувати оборону ближче до міста, але це великий ризик, оскільки вхідні логістичні вантажі будуть вразливі до вогню противника.

Інша цілком реальна можливість полягає в тому, що Україна виділить сили у складі 4-6 бригад для контратаки на 25-кілометровому північному фланзі орків. Те, що москва не намагається відтіснити Україну сюди, свідчить про сильну українську оборону, з якою вона не хотіла б мати справу. Якщо через місяць Україна з успіхом спробує утвердити перевагу безпілотників, контрнаступ на Очеретине може загрожувати відрізати орків на захід від Вовчої, як показано вище.

Якби я був на місці Сирського і мав хоч якусь надію на те, що це вдасться зробити, я б спробував це зробити замість того, щоб кидати резерви, щоб сповільнити асфальтовий каток, який ставить себе в ідеальну позицію для контрнаступу. Взяття Авдіївки убезпечило б корисні позиції, які Україні довелося залишити, перш ніж вони були повністю знищені через те, що у неї закінчилися снаряди.

Завдавши удару в Курській області, Україна створила фронт, який москва просто не може ігнорувати. На відміну від інших по всій окупованій Україні, путін не зможе просто заморозити поле бою та ігнорувати його, а також бути впевненим, що воно достатньо укріплене, щоб українські війська не змогли прорватися далі, ніж на кілька кілометрів.

Хоча в України немає вагомих причин для захоплення Курської атомної електростанції, те, що вона може це зробити, повинно вплинути на свідомість путіна. Звідси повернення заяв про те, що Україна може здійснити брудні бомбардування, відродження сценарію ядерної ескалації – чи не єдиного реалістичного сценарію, який люди путіна почали просувати після падіння Херсона. путін хоче, щоб Захід повірив, що він спробує здійснити брудну бомбову атаку, звинуватить у цьому Україну, а потім матиме привід відповісти справжньою ядерною зброєю, не втрачаючи при цьому підтримки Китаю.

Однак це нічого йому не дасть, тому залишається вкрай малоймовірним. Ядерні погрози кремля – це лише частина афери путіна. Вони працюють лише тому, що цього хочуть західні лідери. Вони скористаються будь-яким приводом, щоб затягнути цю війну.

Західні експерти сповнені рішучості представити наступ України на Курськ як відчайдушну авантюру, хоча він є цілком логічним. Якщо визнати, що Україна може і повинна воювати скрізь, де вона здатна отримати перевагу, то наступ через міжнародний кордон за межами окупованої України має сенс, якщо він змусить москву воювати там, де вона не хотіла б.

Очевидно, що політичний клас у США не задоволений розвитком подій, хоча він не може відкрито критикувати Україну, не виглядаючи при цьому жадібним, принаймні доти, доки її не звинуватять у певних невдачах у майбутньому. Ось чому журналісти, які покладаються на підтримку відносин з урядовцями для отримання доступу до нібито інсайдерської інформації, вирішили розповісти історію Курської кампанії як історію про те, як Україна зробила сміливу, але, можливо, нерозважливу ставку. Той момент у легенді, коли герой, можливо, зробив крок надто далеко.

Кожен військовий наступ – це небезпечна гра, тому що багато чого може піти не так, і на кону стоять людські життя. Зрештою, багато чого піде не так, і якщо ви не будете ретельно підготовлені, адаптаційні можливості всіх учасників можуть виявитися підірваними, що призведе до фатальних наслідків.

Українська кампанія на Курській дузі досі була прикладом обережності. За два місяці Україна зосередила значно більше солдатів поблизу цілі, ніж москва була готова захистити в найкоротші терміни. Вони ретельно розвідали регіон і відрепетирували важливі перші фази операції. Виключивши США з процесу планування, Україна зберегла оперативну безпеку, оскільки москва щиро вірить, що українці не можуть діяти без американського керівництва.

Я дуже сумніваюся, що армія Сполучених Штатів змогла б зробити те, що зробила Україна, без тотальної переваги в повітрі, що неможливо протистояти справжній рівній загрозі, якщо користуватися улюбленим жаргоном Пентагону. Вибачте, друзі, але після двадцяти років боротьби з повстанцями, за якими слідували рішучі зусилля бюрократії уявити, що на дворі знову 1950 рік, ви можете з таким же успіхом позбутися діючої армії і покладатися виключно на належним чином фінансовану Національну гвардію. Нехай морська піхота займається наземними операціями високої інтенсивності за кордоном, а Україні передадуть все армійське спорядження.

Проблема американської армії переважно полягає у вищих ешелонах влади, де вона фактично зливається з оборонною промисловістю завдяки обертовим дверям між Пентагоном і великими компаніями. Як і в Україні, і в Збройних силах США у Другій світовій війні, після початку будь-якого великого конфлікту істеблішменту доведеться пройти через болісний процес скидання мертвого вантажу, який обтяжує будь-яку організацію, що не підлягає належній підзвітності. Можливо, цей процес триватиме недостатньо довго, щоб отримати такий шанс.

На жаль, засоби масової інформації міцно вмонтовані в цю систему завдяки інтенсивній пропаганді Пентагону після війни у В'єтнамі. Майже єдине висвітлення оборонної тематики, яке ви знайдете, – це або інсайдерський погляд, як у War on the Rocks, або відверта спонсорська технофілія, як у War Zone. Це призводить до того, що інформаційна екосистема, очевидно, не може зрозуміти, що саме Україна робить у Курській області та чому цей крок є таким елегантним і блискучим.

Помилково протиставляти Курську і Покровську операції, не вказуючи на справжній зв'язок між ними. путіну доводиться одночасно відбивати українську кампанію на Курській дузі і досягати прогресу на Донбасі принаймні на одному фронті. Це змушує москву витрачати ресурси з неймовірною швидкістю. путін повторює помилки середини 2022 року: його імперія рухається по кривій зменшення потужності, в той час як Україна продовжує набирати силу, незважаючи на легковажних західних союзників.

Україна має знищити бойову міць ворога, і це можна зробити на ворожій території, використовуючи власні лінії оборони – круто. Зменшення військової потужності путіна є передумовою для змістовних переговорів, тому що тільки тоді, коли путін не зможе продовжувати війну, він відступить, щоб захистити свій вразливий трон. Чим швидше ми досягнемо цього, тим швидше цей кошмар закінчиться для всіх. Чим довше це триватиме, тим більше людей загине з обох сторін і тим гіршими будуть вторинні наслідки.

Відмова надати Україні всю необхідну зброю та боєприпаси сприяє спробі геноциду, яку намагається здійснити путін. Це також саморуйнування, що є свідченням жорстокої правди про те, що лідери західного світу не хочуть, щоб Україна перемогла, і ніколи не хотіли.

Але Україна продовжує тягнути їх туди, бо не має іншого вибору. І це не зупиниться, незалежно від того, наскільки уривчастим буде висвітлення дій України та Зеленського.

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