Експерименти Байдена. Як може розвиватися ситуація відтепер і до перемоги – Тімоті Снайдер

На тлі посилення публічного тиску на Байдена, аби він відмовився від участі у виборах президента США (вже перший сенатор-демократ публічно виступив з такою вимогою, яку раніше озвучили знаменитості-донори демократів на чолі з Клуні), відомий історик та друг України Тімоті Снайдер розглядає варіанти можливих дій Байдена. Звісно, якщо він прагне, щоб республіка у США перемогла авторитаризм Трампа.

На ранок після дебатів Байдена і Трампа у мене було гарне передчуття. Можливо, вплинула обстановка: я був у лісі, біля озера, далеко від екранів. Я не дивився дебати в прямому етері, але чув про них від друзів. Коли незнайома людина запитала мене того дня, що я відчуваю, я відповів, що "це шанс, який нам дали, щоб все обдумати, шанс, якого ми могли б не мати в іншому випадку. І тепер ми повинні використати цей шанс".

Що б це означало?

Я побачив, як погані дебати можуть перетворитися на хорошу дискусію, адже вважаю, що Джо Байден – порядна і компетентна людина, яка дбає про свою країну більше, ніж про свої власні почуття. Це далеко не лише моє особисте враження. Цього тижня відбудеться саміт НАТО: неможливо переоцінити, наскільки президент Байден відновив довіру серед наших друзів, і наскільки більше Сполучені Штати зараз поважають у світі, ніж це було за часів Трампа.

Послужний список Джо Байдена у внутрішній політиці не має собі рівних з часів Рузвельта. Він припускався помилок, але він також вчився, слідуючи за своєю партією загалом у правильному напрямку. На відміну від багатьох із нас, Байден показав, що може змінити свою думку. Я вірю, що він зрозуміє, що те, з чим ми стикаємося, є політичним питанням, а не медичним чи особистим.

Питання, у вузькому сенсі, полягає в тому, як його політична партія може зберегти контроль над виконавчою владою і відновити більшість у Палаті представників. Ми перебуваємо в такому історичному моменті, коли це питання не політики чи політичної діяльності, а режиму – безперервності нашої республіки.

Питання, в широкому сенсі, полягає в тому, чи продовжать існувати Сполучені Штати. Дональд Трамп дуже чітко дав зрозуміти, що він намагатиметься змінити наш режим на авторитарний.

Зараз безперервність демократичної системи правління звучить як моральне питання, і це дійсно так. Але коли ми усвідомлюємо велич морального виклику, ми все одно повинні думати про політику перемоги.

Уявімо, що для незалежних виборців вік Байдена викликає більше занепокоєння, ніж злочини та авторитаризм Трампа (див. опитування Data for Progress від 28 червня, де наводяться вражаючі дані на цю тему). Якщо ви хочете зупинити Трампа від знищення республіки, що він зробить вигравши вибори, що вам тоді робити?

Ви можете спробувати переконати ЗМІ викрити послужний список і плани Трампа, а також пояснити, як багато американці можуть втратити за авторитарного правління. Я робив це безперервно протягом семи років. І продовжуватиму це робити. Інші теж повинні це робити. Проте було б нерозумно уявляти, що навіть якщо якимось чином це ідеально досягнуто, – це все, що потрібно зробити.

Це час, коли уява потрібна нам більше, ніж імпульс. Оскільки ставки високі, наші емоції говорять голосно і чітко. Ми можемо захоплюватися президентом і тому важко уявити зміни. Ми можемо боятися майбутнього і таким чином уникати додаткового страху, пов'язаного зі змінами в сьогоденні. Але коли ми прислухаємося до власних страхів, ми можемо відсіювати наших співвітчизників. Тому, уявляючи, що може зробити президент Байден, ми повинні спробувати винести за дужки наше власне ставлення.

Ми також повинні пам'ятати, що якими б вражаючими не були успіхи адміністрації Байдена у внутрішній політиці, всі досягнення будуть зведені нанівець у разі перемоги Трампа. Після перемоги Трампа у Байдена не залишиться жодної спадщини, тому що вона буде знищена, все до останньої дрібниці. Інститути будуть змінені так, що навіть відновити спадщину пізніше буде неможливо. Єдиний спосіб для Байдена залишити значущий слід в історії – це програш Трампа.

З цієї причини, як і з багатьох інших, єдине, що має значення, – не допустити Трампа в Білий дім. Рішення про те, як найкраще цього досягти, має прийняти президент Байден. Він перебуває на посаді, у нього є делегати на з'їзді, висування кандидатури буде його справою, якщо захоче. Що може бути корисним, так це розуміння того, які є можливості. І я вважаю, що такі можливості є.

Можливо, цього разу президент просто наполягатиме на збереженні статус-кво. Але може бути інша можливість: через кілька днів або тижнів розглянути, чи є ліпші варіанти. Я вже не в лісі, я онлайн і на зв'язку з іншими американцями. Я усвідомлюю, що більшість людей не вхопилися за момент після дебатів так, як я: як за можливість. Але я все ще вірю, що це так, незважаючи на весь цей поспіх.

Вкрай несправедливе ставлення ЗМІ до адміністрації Байдена та їхня катастрофічна нездатність правильно висвітлювати Трампа протягом десятиліття (за окремими винятками) сприяли тому, що прихильники Байдена зайняли оборонну позицію. Це цілком зрозуміло. Але це може зайти занадто далеко. Якщо ваша позиція стала такою: "давайте бойкотувати New York Times, CNN, MSNBC, Стівена Кінга і Джона Стюарта", ви, можливо, не зможете достукатися до інших виборців.

Коли ми б'ємося головами об стіни своїх бункерів, це не вечірка.

Якщо ситуація, подібна до поганих дебатів, виникне знову, повторення оборонної позиції буде неефективним і негідним. Якщо Байден сам вирішить передати естафету, його прихильники, насамперед віддані, побачать сенс того, що він робить. Та й люди, які не є його прихильниками, також можуть це зробити.

Можливо, президент Байден просто дотримуватиметься курсу, як він і заявив. Це один із варіантів. І його слід розглядати саме як один із варіантів, а це означає, що треба бачити й інші варіанти. Президент пішов на шоу "Ранковий Джо" 8 липня і говорив про власний політичний інстинкт. Він грізний. Але інстинкт проявляється лише у реакції на ситуацію. Не буде помилкою прояснити можливі шляхи, якими американці можуть не допустити авторитарної влади, зберегти республіку і відкрити майбутнє.

Вирішальні виборці – це ті, хто ще не визначився, або ті, хто може залишитися вдома через брак ентузіазму. Питання полягає в тому, щоб перемогти Трампа, в ідеалі з великим відривом, що потребуватиме мільйонів людей, які не є пофарбованими в блакитні кольори демократами. Обговорення кандидатури Байдена особисто, як змагання на відданість, одразу ж створює відчуття "ми і вони". Нам потрібен вердикт про те, що найкраще спрацює, аби уникнути занурення всієї країни в постійну політику "ми і вони", що станеться в разі перемоги Трампа. А це означає розглядати продовження статус-кво як один із кількох можливих варіантів.

Щоб розглядати збереження курсу як один із варіантів серед інших, ми повинні мати позитивне уявлення про альтернативи. У наведеному нижче резюме мало чого оригінального, окрім імен; інші (Адам Сервер, Енн Епплбом, Езра Кляйн, наприклад) запропонували творчі пропозиції і сказали багато з цих речей першими. Я маю підкреслити, що низка демократів, обраних посадовців, активістів та виборців також говорять про подібний спектр можливих напрямків дій.

Отже, ось моє коротке резюме чотирьох варіантів, в надії, що це допоможе нам побачити світло, цього тижня або в інший момент.

Операція "Послідовність". Продовжуйте, як і до дебатів. Плюси: це здаватиметься простим. Ефективна комунікаційна команда Байдена може продовжувати робити те, що вона робить. Операція "Послідовність" зберігає переваги перебування на посаді. Президент отримає кредит довіри за продовження успіхів у внутрішній і зовнішній політиці. Можна уявити, що стандартні чинники (хороша економіка) і незвичайні (ризик тиранії) будуть згадуватися виборцями з плином часу і наближенням виборів. Мінуси: бути хорошим президентом – це не те саме, що провести хорошу кампанію. Операція "Послідовність" не покладе край дискусії про те, чи може Джо Байден робити і те, і інше. Я вважаю (і можу помилятися), що саме цей варіант, найімовірніше, буде підданий критиці в найближчі місяці. Те, що здається безпечним у даний момент, може виявитися найменш безпечним з часом. Операція "Карнавал". У період до виборів чіткими орієнтирами є два з'їзди (республіканців 15-18 липня, демократів 19-22 серпня) та другі президентські дебати (10 вересня). Але це не обов'язково має бути так. Демократи можуть підкорити літній новинний цикл, додавши щось нове. У цьому сценарії відмова президента від участі у виборчій кампанії супроводжується оголошенням про швидкий процес вибору демократичного списку кандидатів у президенти до з'їзду демократів у серпні. Це може бути серія дебатів між провідними демократами, а також швидкі мініпраймеріз або щось подібне. Як і два наступні сценарії, описані нижче, це зробить Трампа старим, передбачуваним кандидатом. Мінуси: часу буде обмаль, і деякі демократи, зрозуміло, скаржитимуться, що це механізм, який допоможе перестрибнути через Камалу Гарріс. Це заперечення можна було б зняти, якби віцепрезидентка добровільно приєдналася до змагання, виходячи з логіки, що нам потрібен найкращий кандидат, який зможе перемогти Трампа. Плюси: це ускладнить життя Трампу, який не знатиме, хто стане номінантом, доки не закінчиться нудний, заздалегідь спланований з'їзд республіканців. Це привернуло б увагу ЗМІ, які раптом отримали б цікавіший набір подій, ніж два нудних, заздалегідь спланованих з'їзди. Як і у випадку з наведеними нижче варіантами, операція "Карнавал" значно ускладнила б для ЗМІ зацикленість лише на віці та здоров'ї Байдена. Незалежно від того, хто буде обраний, демократи також матимуть уявлення про те, хто може бути висхідною зіркою партії, що було б корисно для політичної сили, яка була занадто династичною протягом тривалого часу. Операція "З'їзд". Зазвичай з'їзди є ритуальними: делегатів призначають за результатами праймеріз, вони з'являються і роблять те, що від них очікують. Але президент Байден міг би дозволити своїм делегатам робити те, що їм заманеться, і організувати з'їзд у формі дебатів чи дискусій. Мінуси: демократи, які не є делегатами, можуть відчути, що цей процес не включає їх. Звичайно, самі делегати можуть проконсультуватися з іншими демократами або громадськістю (див. варіант 2). Рейтингове голосування на з'їзді, ймовірно, запобіжить хаосу, якого деякі люди очікують від нескінченних раундів голосування. Плюси: як і у варіанті 2, республіканці не знатимуть, проти кого виступати на липневому з'їзді, демократи побачать низку талановитих політиків у дії, і з'їзд буде цікавим, як в очікуванні, так і в дійсності. І, як і у випадку з 2, можна було б визначити непередбачуваний, але ефективний список кандидатів. Операція "Камала". Мінуси: віцепрезидентка Гарріс не має великого національного авторитету, принаймні поки що. Плюси: вони будуть різними у двох можливих варіантах операції "Камала". Слабкий варіант операції "Камала" виглядає так: президент відпускає своїх делегатів, але дає зрозуміти, що підтримує віцепрезидентку Гарріс. Отже, вона стає передбачуваним номінантом і веде шоу на з'їзді. Це може бути поєднано з варіантом 2 або 3, щоб отримати кандидата у віцепрезиденти, обраного ззовні. Тим часом Байден залишається президентом. Зараз ми просимо Байдена зробити дві речі: найважчу роботу в світі – бути президентом, плюс ще одну дуже важку роботу – балотуватися в президенти. Виконання однієї з них замість двох може бути розумним кроком вперед. Але можна було б також творчо підійти до того, яка з цих двох робіт буде найкращою для нього у другій половині 2024 року. І, таким чином, сильна версія операції "Камала": президент Байден йде у відставку, і президентську посаду обіймає Гарріс. Це був би найрішучіший з можливих кроків, який завершив би весь процес. Це зробило б Гарріс чинною президенткою США. Як кажуть прихильники Байдена, у нього чудова команда, а ми обираємо команду, а не просто людину. Гарріс збереже команду. У неї був би досвід роботи на посаді очільниці держави до виборів. Сильна версія операції "Камала" дозволила б Байдену виступити в ролі її сурогату в передвиборчій кампанії – ролі, в якій він був би надзвичайно ефективним, і в якій його вважали б щедрим і патріотичним. Це було б особливе коло перемоги: святкування його президентства і його кар'єри, а також робота на майбутнє. Я думаю, що він отримав би приголомшливі цифри і бурхливі овації, якби зробив це.

Люди нервують, і це зрозуміло. Часу обмаль. Жоден із цих варіантів не позбавлений ризику. Операція "Послідовність" також пов'язана з ризиком. Питання в тому, що тут найменш ризиковано? Який із цих підходів, найімовірніше, збереже американську республіку? І який із них згенерує почуття надії та позитивної енергії, що охопить американців в цілому? Я думаю, що президент Байден, який розглянув би ці варіанти (або чийсь кращий список) зі своєю командою, як частину процесу, зробив би правильний вибір.

Я не боюся цих виборів. Я думаю, що люди будуть наполегливо працювати, і правильна сторона переможе. Моє занепокоєння викликає те, що люди на правій стороні, мотивовані страхом, втратять свої шанси. Надання президенту вибору – це, зрештою, акт лояльності, а не нелояльності: до людини, до посади, до спадщини і до країни.

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