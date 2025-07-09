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ПОЛІТИКА

Архіпелаг ГУЛАГ Трампа. Трудова експлуатація у концтаборах не може стати нормою – Тімоті Снайдер

Переклад iPress
09 липня 2025, 11:27
Архіпелаг ГУЛАГ Трампа. Трудова експлуатація у концтаборах не може стати нормою – Тімоті Снайдер
Відомий історик Тімоті Снайдер пояснює американцям як протидіяти концтаборам, які хоче створити Трамп по всій Америці. Він порівнює таку політику з радянським ГУЛАГом та концтаборами нацистської Німеччини, чиї фірми користувалися рабською працею в’язнів.

З прийняттям законопроєкту Трампа про смертну кару ми стикаємося з перспективою багатьох великих збитків, включно з архіпелагом концтаборів по всій території США.

Концтабори є місцями, де використовується рабська праця. Серед багатьох інших цілей, радянська влада використовувала працю в'язнів концентраційних таборів для будівництва каналів і роботи в шахтах. Система концтаборів нацистської Німеччини мала капіталістичну версію тієї ж логіки: вона залучала підприємства перспективою дешевої робочої сили.

Ми знаємо це і не маємо виправдання, щоб не діяти.

Що буде далі в США? Працівників, яких вважають "нелегалами", відправлять до таборів. Можливо, вони працюватимуть у самих таборах, як раби на державних проєктах. Але, швидше за все, їх запропонують американським компаніям на спеціальних умовах: наприклад, за одноразовий платіж уряду, без необхідності виплачувати зарплату чи соціальні пільги. У найпростішому і, можливо, найімовірнішому варіанті, затриманих людей запропонують назад компаніям, для яких вони щойно працювали. Їхнє перебування в концтаборі буде представлено як чистка або легалізація, за яку компанії повинні бути вдячні. Трамп уже заявив, що це і є його ідея, назвавши її "відповідальністю власника".

Ми повинні пам'ятати, що привело I.G Farben в Аушвіц: прибуток. Але, звичайно, в американській історії є прецеденти крайньої експлуатації, включаючи, але не обмежуючись історією рабства. І рабство не є повністю незаконним в США. Тринадцята поправка дозволяє рабство, але лише як покарання за злочин. Люди, яких називають "нелегалами" або "денатуралізованими" (а також інші категорії, які, безсумнівно, будуть вигадані найближчим часом), зображуються як злочинці.

Якщо режим Трампа спробує поневолити таких людей у великому масштабі, буде судовий процес. Але чекати, поки Верховний суд зробить правильну річ, м'яко кажучи, не замінить дії. Було б добре, якби існувало чітке законодавство, яке забороняє рабську працю за будь-яких обставин. Але такий закон навряд чи буде прийнятий без руху, який його підтримує.

Уряд ставить перед нами спокусу співпрацювати у фашистській дегуманізації у великому масштабі. Але це не означає, що ми мусимо це робити. Це сфера, де дії окремих осіб, громадянського суспільства, професійних груп та компаній можуть бути вирішальними.

Перший крок є простим. Керівники компаній повинні вже цього літа, цього місяця, наступного тижня підписати зобов'язання не використовувати робочу силу з концтаборів. Це може бути так просто: "Від імені моєї компанії я обіцяю не використовувати робочу силу з концентраційних таборів і не співпрацювати з будь-якою компанією, яка це робить".

Я вже чую перше заперечення: "Занадто рано". Якщо цього не зробити зараз, деякі американські компанії почнуть використовувати рабську працю з концтаборів, а потім інші стверджуватимуть, що вони також повинні це робити, щоб не втратити конкурентоспроможність, акціонерну вартість чи щось інше. Будуть знайдені відповідні евфемізми, і незабаром все здаватиметься нормальним. Але все зміниться. Ми всі будемо причетні до цього. І ми всі станемо більш вразливими.

Друге заперечення: "Це політика". Так, це так. Створення мережі концтаборів – це дійсно політика. Це політика, серед іншого, спрямована на залучення бізнесу до фашистського ладу шляхом нормалізації дегуманізації. Це політика, яка створює стимули для виключення все ширших груп людей з-під правового захисту, виходячи з логіки, що це необхідно для економічного зростання. Якщо не винести уроків з минулого, якщо не буде принципової заяви, то дешева робоча сила корумпує компанії та їхніх акціонерів, а також їхніх споживачів.

Хоча генеральні директори повинні діяти першими і з явною чіткістю, ми всі причетні до цього. Американці, які роблять покупки. Це означає, що більшість з нас, повинні уникати компаній, які використовують робочу силу з таборів. Американці, які інвестують, не повинні інвестувати в компанії, які використовують робочу силу з концтаборів. І, як і генеральні директори, вони можуть вжити публічних заходів. Вони можуть підписати зобов'язання не інвестувати в компанії, які використовують робочу силу з концтаборів.

Як і будь-яка ініціатива, ця також може піти далі. Концентраційні табори є і в інших країнах, і ми також не повинні купувати товари компаній, які отримують від них прибуток. Зараз у існуючих американських в'язницях існує примусова праця, і це неправильно. Але зараз ми стикаємося з серйозними змінами в тому, як буде функціонувати наша країна. Якщо ми зможемо відреагувати, ми зможемо використати цю перемогу, щоб створити більше свободи для більшої кількості людей.

Ці політики повинні називатися так, як вони є. І проти них слід протестувати так само, якими вони є. Але крім назви та протестів, ми повинні усвідомлювати, як люди та компанії під впливом прибутку та мовчання сприяють нормалізації жахіття.

Просте підписання петиції може здатися непропорційно незначною реакцією на величезне фінансування американських концтаборів. Але саме невеликі рішення сьогодні відкривають широке, світле поле для дій у майбутньому. Якщо ми пропустимо ці можливості, воно закриється і потемніє.

Джерело

Тімоті Снайдер

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