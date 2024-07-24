Камала Гарріс – нова боксерська груша росії для биття. Втім, пропагандони у розпачі – Politico

Західні ЗМІ продовжують досліджувати та оцінювати реакцію Кремля на зміни у виборчих перегонах у Вашингтоні. Так, європейська редакція Politico проаналізувала заяви і посадовців, і пропагандонів Кремля. Якщо перші демонструють стриманість, то "піхотинці" Кремля не стримують себе в сексизмі та расизмі і називають Гарріс "бабою", яка "гірше мавпи з гранатою".

Поки Кремль вдає із себе спокійного, його армія пропагандистів розгортає весь свій расистський і сексистський арсенал, – пише європейська редакція Politico. З того моменту, як президент США Джо Байден вийшов з президентських перегонів і в неділю підтримав Камалу Гарріс як свою заміну, російські пропагандисти здійняли какофонію нестримного расизму, сексизму і змов.

Зіткнувшись з політичними потрясіннями у Вашингтоні, головному геополітичному ворогові росії за словами видання, Кремль сам демонструє стриманість. Але його піхотинці у сфері російськомовної дезінформації більш ніж компенсували це.

"Камала з ядерною кнопкою гірша за мавпу з гранатою", – заявив Андрій Сидоров, декан факультету світової політики Московського державного університету (колись дуже поважного навчального закладу), у неділю ввечері в ефірі головного щотижневого ток-шоу на державному телебаченні.

Володимир Соловйов дав зрозуміти свої почуття, показавши відеозапис, на якому кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп коментує сміх Гарріс як ознаку того, що вона "божевільна", а потім продемонстрував добірку відеозаписів, на яких Гарріс, ну, просто сміється.

Їдкий тон Сидорова і Соловйова різко контрастував з тоном речника Кремля Дмитра Пєскова того ж вечора, який уособлював холодну відстороненість, заявивши, що за чотири місяці до виборів "багато чого ще може змінитися". "Пріоритетом для нас є досягнення цілей спеціальної військової операції", – додав він, використовуючи кремлівський евфемізм для позначення війни, – пише Politico.

путін, за словами Пєскова, часто висловлював думку, що у нього на думці є важливіші речі, ніж сварки між його політичними ворогами за кордоном.

Але, незважаючи на нейтралітет і наполягання на тому, що Москва не втручається у внутрішні справи країн (що суперечить доказам російського втручання у вибори 2016 року), як зауважує Politico, російські пропагандисти розповідають зовсім іншу, дуже упереджену, історію.

Видання, зокрема, підкреслює, що оскільки Москва вже третій рік воює проти України, вона вчепилася за хаос у Сполучених Штатах як за можливість виставити росію вищою за Захід і відволіктися від внутрішніх проблем. Трансляції в державних ЗМІ та незліченні пости прокремлівських коментаторів у соціальних мережах пропонували повторення одного і того ж: Байден – невдаха; Гарріс – зло; а американська демократія в корені прогоріла (про що також стверджував Трамп).

Речниця Міністерства закордонних справ росії Марія Захарова в неділю закликала до розслідування "змови між американськими ЗМІ та певними політичними колами з метою приховати правду про психічний стан Байдена, маніпулюючи громадською думкою в інтересах однієї політичної партії".

З'явившись на шоу Соловйова пізніше того ж вечора, вона зробила ще один укол в бік американської демократії, заявивши, що "всі знають", що Байден не писав заяву про те, що він збирається вийти з кампанії. "Єдине, що досі залишається питанням здогадок, – це те, чи читав він її чи ні", – сказала вона.

Але найгостріша критика була адресована Гарріс.

Хоча Кремль заявив у понеділок, що Гарріс ніколи не мала прямих контактів з путіним, Politico нагадує, що вона назвала російську війну "варварською і нелюдською", а путіна – "авторитарним імперіалістом".

Не уточнюючи, які саме зауваження він мав на увазі, Пєсков у понеділок звинуватив Гарріс у "недружній риториці".

Як зауважує видання, попри те, що Гарріс не була офіційно номінована, схоже, вона вже стала головною мішенню для російських пропагандистів, які в переважній більшості є білими чоловіками.

"Вся глибинна держава буде підтримувати Гарріс, – написав у своєму Telegram-каналі Сергій Марков, аналітик, пов'язаний з Кремлем. – Всі союзники, перш за все Європа, будуть підтримувати Гарріс". "Це може стати важливим у випадку, якщо голосування буде сфальсифіковано, як це було в 2020 році, – продовжував він брехливо стверджувати, – коли європейські країни негайно визнали результат, тим самим допомагаючи відкинути заяви про фальсифікації".

російський пропагандист Сергій Мардан також долучився до цієї теми, написавши: "Глибинна держава дійсно планує обрати в президенти бабу", використовуючи зневажливий російський термін на позначення жінки похилого віку. "Я думаю, що Зеленський зараз дуже наляканий", – чомусь додав він.

Втім, жоден з цих коментарів не потрапив на першу шпальту ТАСС.

Натомість державне інформаційне агентство опублікувало коментар помічника Дмитра Медведєва, заступника голови Ради безпеки росії, який полюбляє погрожувати Заходу ядерним знищенням. У своєму повідомленні в Telegram пізно ввечері в неділю Медведєв написав: "Байден закінчив... Побажаємо йому міцного здоров'я. Цілі спеціальної військової операції будуть досягнуті".

Пояснюючи коментарі свого шефа, помічник Медведєва сказав ТАСС, що, хоча Медведєв не мав добрих стосунків з Байденом, він росіянин, "а росіяни ніколи не можуть бажати смерті літнім людям".

Здається, що літні українці є винятком з цього правила, – зауважує Politico.

Джерело: Politico