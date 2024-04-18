Microsoft заявила, що російські кібергрупи намагаються вплинути на президентські вибори в США

В компанії кажуть, що кібероперації рф можуть посилитися найближчими місяцями.

Компанія Microsoft заявила, що російські онлайн-кампанії для впливу на майбутні президентські вибори в США активізувалися за останні 45 днів, але повільнішими темпами, ніж на минулих виборах.

Про це повідомляє Reuters.

Пов'язані з росією акаунти поширюють контент, який "розколює" американську аудиторію, в тому числі з критикою американської підтримки для України.

Хоча російська активність, яку фіксує Microsoft, не така інтенсивна, як під час попередніх виборів, вона може посилитися в найближчі місяці, вважають дослідники компанії.

"Повідомлення щодо України - через традиційні ЗМІ та соціальні мережі, набрали обертів за останні два місяці завдяки поєднанню прихованих і відкритих кампаній від щонайменше 70 пов'язаних з росією груп, які ми відстежуємо", - зазначили в Microsoft.

Найпродуктивніша з таких російських кампаній пов'язана з адміністрацією президента рф. Інша кампанія спрямована на розміщення дезінформації в Інтернеті різними мовами, причому повідомлення зазвичай починаються з того, що нібито викривач або журналіст публікує контент на відеоканалі. Потім цей контент поширюється мережею веб-сайтів, серед яких DC Weekly, Miami Chronical і The Intel Drop.

"Зрештою, після того, як наратив циркулює в Інтернеті протягом декількох днів або тижнів, американська аудиторія повторює і репостить цю дезінформацію, ймовірно, не знаючи про її першоджерело", - зазначили в Microsoft.

Помітна активізація спостерігається в хакерських кампаніях російської групи Star Blizzard, або Cold River, зосередженої на атаках на західні аналітичні центри.

"Нинішня увага Star Blizzard до американських політичних діячів і політичних кіл може бути першою в серії хакерських кампаній, спрямованих на досягнення результатів Кремля в листопаді", - йдеться у повідомлені Microsoft.

Зловмисне використання штучного інтелекту, націлене на вибори в США, є основною проблемою, на яку вказують американські політичні оглядачі, але Microsoft виявила, що простіші цифрові фейки були поширеніші, ніж дипфейки. Також маніпуляції з аудіо мають більший вплив, ніж з відео, додали в компанії.

За словами Microsoft, рідко коли використання генеративного контенту ШІ досягало значного охоплення в соціальних мережах, і лише в кількох випадках такий контент справді вводив аудиторію в оману.

"Найпростіші маніпуляції, а не найскладніше застосування ШІ, швидше за все, стануть тими частинами контенту, які матимуть найбільший вплив", - зазначають дослідники.