Камала Гарріс офіційно заявила про участь у виборах президента США

Вона виклала передвиборче відео, яке зосереджене на заклику до "свободи".

Віцепрезидентка США Камала Гарріс офіційно заявила, що братиме участь у президентських виборах.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у соцмережі X (Twitter) і опублікувала перше передвиборче відео.

Воно розпочинається наступними словами: "Мене звати Камала Гарріс, я балотуюся на пост президента Сполучених Штатів".

Передвиборче відео віцепрезидентки США зосереджене на заклику до "свободи". Також у ньому чітко критикуються юридичні проблеми експрезидента країни Дональда Трампа. У відео вона використала його фото.

"На цих виборах перед кожним постає питання: у якій країні ми хочемо жити? Є деякі люди, які вважають, що ми повинні бути країною хаосу. Страху. Ненависті", – говориться у відео під час того, як зображується Трамп і його можливий віцепрезидент Джей Ді Венс.

"Але ми. Ми обираємо щось інше; ми обираємо свободу", – йдеться у відео.

Нагадаємо, що минулого тижня Байден оголосив про вихід із президентських перегонів.

Згодом президент США опублікував ще один допис у соцмережі, в якому запропонував демократам обрати своїм кандидатом чинну віцепрезидентку країни Камалу Гарріс.

"Моїм першим рішенням як кандидата від партії у 2020 році було обрати Камалу Гарріс своїм віцепрезидентом. І це було найкраще рішення, яке я приймав. Сьогодні я хочу запропонувати свою повну підтримку і схвалення того, щоб Камала стала кандидатом від нашої партії цьогоріч. Демократи - настав час об’єднатися і перемогти Трампа. Давайте зробимо це", – заявив Байден.