Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Обама планує підтримати Гарріс щодо її участі на виборах – ЗМІ

25 липня 2024, 19:13
Обама планує підтримати Гарріс щодо її участі на виборах – ЗМІ
Барак Обама. Фото: whitehouse.gov
Журналісти пишуть, що екс президент Барак Обама підтримує спілкування з Гарріс.

Колишній президент США Барак Обама планує підтримати віцепрезидента Камалу Гарріс як кандидата у президенти від Демократичної партії на виборах цього року, повідомляє телеканал NBC News.

Джерела знайомі з ходом перемовин, Обама приватно повністю підтримав кандидатуру Гарріс та регулярно спілкується з нею.

Також його помічники і Гарріс обговорювали можливість їх спільного виступу у передвиборчій кампанії, але дата невідома.

"Він регулярно контактує з нею і вважає, що вона взяла чудовий старт", - наголосив один з співрозмовників.

На телеканалі додали, що Обама є одним з небагатьох високопоставлених демократів в США, який досі не підтримав Гарріс. 

Люди, знайомі з дискусіями, повідомили, що Барак Обама не хотів, щоб це затьмарило момент президента Джо Байдена. 

Ще одне джерело зауважило, що Обама і Гарріс хотіли б, щоб його підтримка стала її власним моментом. 

"Президент Обама з нетерпінням чекає на допомогу демократам у виборчих перегонах цієї осені, щоб допомогти їм донести свою позицію до виборців. Наша стратегія базуватиметься на посиленні впливу, особливо там і тоді, де і коли його голос може вплинути на ситуацію", - сказав старший радник експрезидента Ерік Шульц.

Сьогодні, 25 липня, Камала Гарріс офіційно заявила про участь у виборах президента США.

 

Камала ГаррісВибори в СШАБарак Обама

Останні матеріали

Останній традиційний атлантист Джо Байден. Уроки президентства і зовнішньої політики у воєнний час – Сем Грін
Політика
Останній традиційний атлантист Джо Байден. Уроки президентства і зовнішньої політики у воєнний час – Сем Грін
Переклад iPress – 25 липня 2024, 20:56
росіяни видихаються, їм не вистачає бойової броньованої техніки. Але поки достатньо живої сили – Том Купер
Політика
росіяни видихаються, їм не вистачає бойової броньованої техніки. Але поки достатньо живої сили – Том Купер
Переклад iPress – 25 липня 2024, 19:52
Відступ з Кринок: український Дьєпп. Україна ще не сказала своє останнє слово стосовно плацдармів. Частина І – Ендрю Таннер
Політика
Відступ з Кринок: український Дьєпп. Україна ще не сказала своє останнє слово стосовно плацдармів. Частина І – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 25 липня 2024, 15:36
Кіберкампанія росії переноситься на фронт в Україні. Вона спрямована на військовослужбовців – Ден Блек
Технології
Кіберкампанія росії переноситься на фронт в Україні. Вона спрямована на військовослужбовців – Ден Блек
Переклад iPress – 25 липня 2024, 11:36
Добре, що План А спрацював. Чого очікувати від другого терміну Урсули фон дер Ляєн – Джеймс Батчік
Політика
Добре, що План А спрацював. Чого очікувати від другого терміну Урсули фон дер Ляєн – Джеймс Батчік
Переклад iPress – 25 липня 2024, 08:34
CrowdStrike: випадки та проєкти. Загроза кібератак значно перевищує ядерну ескалацію – Едвард Лукас
Технології
CrowdStrike: випадки та проєкти. Загроза кібератак значно перевищує ядерну ескалацію – Едвард Лукас
Переклад iPress – 24 липня 2024, 16:04
Раптом Трамп виглядає старішим і божевільнішим. Тепер республіканці мають кандидата, який не може навести чіткий аргумент або закінчити речення – Енн Епплбом
Політика
Раптом Трамп виглядає старішим і божевільнішим. Тепер республіканці мають кандидата, який не може навести чіткий аргумент або закінчити речення – Енн Епплбом
Переклад iPress – 24 липня 2024, 12:26
Камала Гарріс – нова боксерська груша росії для биття. Втім, пропагандони у розпачі – Politico
Політика
Камала Гарріс – нова боксерська груша росії для биття. Втім, пропагандони у розпачі – Politico
Переклад iPress – 24 липня 2024, 08:21
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється