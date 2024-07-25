Обама планує підтримати Гарріс щодо її участі на виборах – ЗМІ

Журналісти пишуть, що екс президент Барак Обама підтримує спілкування з Гарріс.

Колишній президент США Барак Обама планує підтримати віцепрезидента Камалу Гарріс як кандидата у президенти від Демократичної партії на виборах цього року, повідомляє телеканал NBC News.

Джерела знайомі з ходом перемовин, Обама приватно повністю підтримав кандидатуру Гарріс та регулярно спілкується з нею.

Також його помічники і Гарріс обговорювали можливість їх спільного виступу у передвиборчій кампанії, але дата невідома.

"Він регулярно контактує з нею і вважає, що вона взяла чудовий старт", - наголосив один з співрозмовників.

На телеканалі додали, що Обама є одним з небагатьох високопоставлених демократів в США, який досі не підтримав Гарріс.

Люди, знайомі з дискусіями, повідомили, що Барак Обама не хотів, щоб це затьмарило момент президента Джо Байдена.

Ще одне джерело зауважило, що Обама і Гарріс хотіли б, щоб його підтримка стала її власним моментом.

"Президент Обама з нетерпінням чекає на допомогу демократам у виборчих перегонах цієї осені, щоб допомогти їм донести свою позицію до виборців. Наша стратегія базуватиметься на посиленні впливу, особливо там і тоді, де і коли його голос може вплинути на ситуацію", - сказав старший радник експрезидента Ерік Шульц.

Сьогодні, 25 липня, Камала Гарріс офіційно заявила про участь у виборах президента США.