Мирний план Дональда Трампа передбачає зняття всіх обмежень на типи зброї, які Україна може отримати і використовувати.

Так вважає колишній державний секретар США Майк Помпео, якого цитує журнал The Wall Street Journal.

Своє бачення "мирного плану Трампа" озвучив Помпео в разі перемоги на виборах президента США Дональд Трамп.

За його словами, той не відмовиться від допомоги Україні, але може перевести її на умови лендлізу.

"Замість того, щоб обтяжувати платників податків США новими рахунками, хай Україна позичає стільки, скільки їй потрібно, щоб купити американську зброю для перемоги над росією", – написав Помпео у колонці журналу.

Він оцінює, що сума програми лендлізу для України може сягнути $500 млрд.

Крім того, на думку Помпео, при Трампі США можуть ввести "реальні санкції", адже поточні, на думку Помпео, гарно написані, але порожні по суті.

До прикладу, російські банки звільнені від обмежень, якщо вони пов'язана з продажем енергоресурсів.

План передбачає розкриття енергетичного потенціалу США і посилення американської оборонної промисловості.

Помпео нагадав, що "економіка кремля менша за економіку Техасу", тому москві треба продемонструвати, що вона не може конкурувати з оборонними можливостями США.

Він вважає, що в мирному план має бути зняття всіх обмежень на типи зброї, які Україна може отримати й використовувати.

На думку Помпео, наступни кроки дозволять Трампу диктувати умови мирної угоди:

війна припиняється негайно

Україна будує таку сильну армію, щоб Росія більше ніколи не нападала;

ніхто не визнає російську окупацію та анексію українських територій – так само як не визнавали радянську окупацію країн Балтії та не визнавали Східну Німеччину до 1974 року;

демілітаризація Криму;

відновлення Україна ведеться коштом репарацій із заморожених резервів центрального банку Росії;

Україна якнайшвидше вступає в НАТО;

НАТО створює фонд для озброєння України у розмірі $100 млрд, з часткою США на рівні 20%;

Євросоюз приймає Україну до свого складу і допомагає модернізувати і розвивати її економіку;

санкції проти Росії скасовують тільки тоді, коли Україна стане членом НАТО і ЄС.

"Ці кроки, а не напівзаходи адміністрації Байдена, покладуть край війні, встановлять тривалий мир, перекладуть на Європу тягар його підтримки й відновлять свободу і безпеку на континенті", – підсумував Помпео.