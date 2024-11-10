Трамп переміг в усіх "хитких" штатах та отримав 312 голосів – AP

Шість з цих штатів ще в 2020 році віддали більшість голосів демократу Джо Байдену.

Екс президент Дональд Трамп отримав більшість голосів в Аризоні: останньому з 7-ми так званих хитких штатів, які не мають сталих тенденцій до голосування за демократів чи республіканців – і закріплює перемогу на виборах президента США.

Про це пише новинна агенція AP.

В разі перемоги в Аризоні Трамп отримує ще 11 голосів у колегії виборників і загалом 312 голосів, тоді як його опонентка від Демократичної партії, віцепрезидентка США Камала Гарріс – 226.

Із перемогою в Аризоні Трамп здобуде виборників в усіх семи "хитких" штатах.

Шість із них, включно з Аризоною, ще в 2020 році віддали більшість голосів демократу Джо Байдену.

Аризона вважалась "червоним" штатом, але попередні президентські вибори, коли Байден уперше із 1996 року переміг там, перевела її до "хитких".

Про перемогу Дональда Трампа стало відомо ще в ніч після виборів 6 листопада, коли він отримував більше 270 голосів виборників. Трамп став 47 президентом США.

Вже наступного дня Камала Гарріс визнала поразку і привітала Трампа з перемогою.