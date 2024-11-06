Трамп стане 47 президентом США

Далі триватиме офіційний підрахунок голосів і очікування фінальних результатів.

Кандидат від республіканців Дональд Трамп лідирує в усіх ключових штатах на виборах президента США.

Про це повідомляє NBC News.

У штаті Невада Трамп отримує 51% голосів після обробки 70% голосів, у штаті Аризона - 50%, у Вісконсіні - 51,2%, у Мічігані - 52,1% , у Пенсильванії - 51,1%.

Раніше колишній президент здобув перемогу в інших ключових штатах Північна Кароліна та Джорджія.

Наразі Трамп вже має 247 виборщиків із 270 необхідних для того, щоб офіційно переобиратися на посаду глави Білого дому. У Гарріс їх - 214.

В разі перемоги у решті ключових штатів Трамп отримає більше 300 виборщиків.

Також вде стало відомо, що Республіканці отримали більшість в Сенаті.

Офіційна інавгурація президента США відбудеться 20 січня 2025. До цього моменту у Білому домі буде проходити передача влади.