Трамп стане 47 президентом США
Кандидат від республіканців Дональд Трамп лідирує в усіх ключових штатах на виборах президента США.
Про це повідомляє NBC News.
У штаті Невада Трамп отримує 51% голосів після обробки 70% голосів, у штаті Аризона - 50%, у Вісконсіні - 51,2%, у Мічігані - 52,1% , у Пенсильванії - 51,1%.
Раніше колишній президент здобув перемогу в інших ключових штатах Північна Кароліна та Джорджія.
Наразі Трамп вже має 247 виборщиків із 270 необхідних для того, щоб офіційно переобиратися на посаду глави Білого дому. У Гарріс їх - 214.
В разі перемоги у решті ключових штатів Трамп отримає більше 300 виборщиків.
Також вде стало відомо, що Республіканці отримали більшість в Сенаті.
Офіційна інавгурація президента США відбудеться 20 січня 2025. До цього моменту у Білому домі буде проходити передача влади.