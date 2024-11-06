Республіканці отримали більшість в Сенаті
Про це пише Deutsche Welle .
Станом на 8 ранку за Києвом маємо такі результати: 51 місце в республіканців і 42 в демократів.
Раніше там лідирувала Демократична партія: у неї був 51 представник, а в республіканців – 49.
Проте республіканці мали перевагу в нижній палаті – Палаті представників.
На виборах 5 листопада американці голосували за нового президента, за частину Сенату і повністю за Палату представників.
Крім того, в 11 штатах обирали губернаторів, мерів і місцевих законодавців.
Зранку також стало відомо, що Вікторія Спарц перемагає на виборах до Конгресу США.