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Республіканці отримали більшість в Сенаті

06 листопада 2024, 08:30
Республіканці отримали більшість в Сенаті
Фото: Укрінформ
На виборах 5 листопада американці голосували за нового президента, за частину Сенату і повністю за Палату представників.
Республіканська партія в США отримає контроль над верхньою палатою.

Про це пише Deutsche Welle

Станом на 8 ранку за Києвом маємо такі результати: 51 місце в республіканців і 42 в демократів. 

Раніше там лідирувала Демократична партія: у неї був 51 представник, а в республіканців – 49. 

Проте республіканці мали перевагу в нижній палаті – Палаті представників.

На виборах 5 листопада американці голосували за нового президента, за частину Сенату і повністю за Палату представників. 

Крім того, в 11 штатах обирали губернаторів, мерів і місцевих законодавців. 

Зранку також стало відомо, що Вікторія Спарц перемагає на виборах до Конгресу США.

 

Вибори в СШАсенат

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