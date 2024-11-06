Республіканці отримали більшість в Сенаті

На виборах 5 листопада американці голосували за нового президента, за частину Сенату і повністю за Палату представників.

Республіканська партія в США отримає контроль над верхньою палатою.

Про це пише Deutsche Welle .

Станом на 8 ранку за Києвом маємо такі результати: 51 місце в республіканців і 42 в демократів.

Раніше там лідирувала Демократична партія: у неї був 51 представник, а в республіканців – 49.

Проте республіканці мали перевагу в нижній палаті – Палаті представників.

На виборах 5 листопада американці голосували за нового президента, за частину Сенату і повністю за Палату представників.

Крім того, в 11 штатах обирали губернаторів, мерів і місцевих законодавців.

Зранку також стало відомо, що Вікторія Спарц перемагає на виборах до Конгресу США.