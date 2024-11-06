Вікторія Спарц перемагає на виборах до Конгресу США

Спартц змагалася проти демократки Дебори Пікетт, яка в минулому служила в армії США.

Американка українського походження Вікторія Спарц повертається до Конгресу США.

Про це повідомляє Голос Америки.

Рік тому Спарц заявляла, що не планує балотуватись знову, проте передумала за кілька днів до кінцевого терміну подання документів.

На сторінці кампанії Спарц написано, що вона отримала підтримку від американських асоціацій власників зброї, противників абортів і малого бізнесу.

Головні пріоритети програми Спарц: захист прав власників зброї, скорочення державних витрат, посилення міграційної політики і безпеки на південному кордоні США, збереження сильної армії, реформи в освіті, прозорість уряду та зменшення регуляції для бізнесу.

Вчора в Америці окрім виборів президента американці також обирали конгресменів.

Загалом переобираються 34 зі 100 сенаторів та всі 435 законодавці у Палаті представників.

Наразі демократи контролюють більшість в Сенаті, республіканці - у Палаті представників.

Щодо виборів глави держави, то The New York Times оцінює ймовірність перемоги Трампа на виборах у 88%.

Ми також писали, що Комісія з етики перевіряє конгресвумен з України Спартц за звинуваченнями у жорстокому поводженні з підлеглими.