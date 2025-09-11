Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
США виділяють $400 млн Україні у новому оборонному бюджеті

11 вересня 2025, 09:34
Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa
Закон покликаний посилити обороноздатність США та відновити контроль Конгресу над військовими витратами.

Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про оборонну політику на 2026 рік загальним обсягом 892,6 мільярда доларів. Документ передбачає посилення військової готовності, підвищення зарплат військовим, але водночас вводить низку консервативних обмежень, зокрема заборону гендерно-підтверджуючого лікування для військовослужбовців.

Про це інформує The New York Times.

Виданн пише, що законопроєкт підтримали 231 голосом. Республіканці перетворили цей традиційний політичний процес на майданчик для впровадження соціальних обмежень, блокуючи ініціативи щодо різноманітності, рівності та інклюзивності. Крім того, до документа увійшли кліматичні обмеження та заходи, що посилюють передачу списаної військової зброї до цивільного обороту, що викликало критику навіть з боку демократів.

Мета законопроєкту - модернізувати процес визначення і задоволення військових потреб Пентагону, включно з дослідженнями, бюджетуванням, контрактами та виробництвом. Незважаючи на критику обох партій і роздратування оборонної промисловості, документ містить положення, які повертають Конгресу важливі військові повноваження, обмежуючи виконавчу владу.

Також документ передбачає виділення 400 млн доларів на військову допомогу Україні, незважаючи на опозицію частини республіканців. Пропозицію скоротити це фінансування відхилили як демократи, так і більшість республіканців. Також введено вимогу до Пентагону інформувати Конгрес про будь-яке призупинення чи скасування військової допомоги Україні у відповідь на нещодавнє рішення Міністерства оборони припинити поставки без повідомлення законодавців.

Для порівняння, раніше у липні Комітет із питань збройних сил Сенату схвалив проєкт із виділенням Україні $500 млн.

 
Конгреспідтримка України

