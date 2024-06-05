Комісія з етики перевіряє конгресвумен з України Спартц за звинуваченнями у жорстокому поводженні з підлеглими – Politico

Розслідування провели у зв’язку з численними скаргами на те, що республіканка нібито "зловживає", "токсична" і "люта".

Комітет з етики Палати представників провів попереднє розслідування поводження конгресвумен родом з України Вікторії Спартц із персоналом.

Про це повідомляє Politico.

Розслідування провели у зв’язку з численними скаргами на те, що республіканка нібито "зловживає", "токсична" і "люта", заявили нинішній і колишній помічники, які подали скарги та з якими слідчі зв’язалися останніми тижнями.

Помічники, яким було надано анонімність через страх помсти з боку Спартц, сказали, що їхні скарги було подано слідчим комісії до того, як вона виграла свою первинну гонку минулого місяця.

За словами помічників, слідчі сказали їм, що Комітет з етики не буде розпочинати офіційне розслідування до цього моменту, враховуючи потенційну можливість втручання у вибори.

Співрозмовники заявили, що "бурхлива поведінка" Спартц триває і донині. За останні кілька тижнів вона урізала зарплату деяким співробітникам на десятки тисяч доларів, це сталося на тлі її постійних скарг на роботу. У квітні Спартц розіслала співробітникам записку, в якій заборонила їм розмовляти з репортерами Politico, які намагалися отримати інформацію про її офіс.

"Якщо ви відчуваєте, що хочете мене очорнити, я не проти… але, будь ласка, не використовуйте вигадані домисли, які можуть наразити чиєсь життя на небезпеку… це неетично і не буде вам гарною службою в майбутньому", — написала вона.

У вівторок, 4 червня, глава її штабу Патрік Словінські подав у відставку, пропрацювавши на цій посаді менше ніж місяць, за словами людини, знайомої з цим питанням. Він відмовився від коментарів. Її директор із комунікацій Майкл Стівенс також подав у відставку.

На запитання про етичне розслідування Спартц відповіла: "Невпевнена, про що ви говорите".

Радник кампанії Ден Гейзелвуд згодом відповів, що співробітники Комітету з етики не зв’язувалися зі Спартц.

"Конгресвумен уже давно критикує те, що надто багато хто у Вашингтоні прагне влади, зарплати і привілеїв, а потім розвертається і нічого не робить. Коли систему притягують до відповідальності, ми отримуємо анонімні чутки і перебільшені історії", — сказав він.

За його словами, Спартц "наполягає на тому, щоб люди несли відповідальність за досягнення результатів політики перед американським народом".

Відповідаючи на запитання про відставку Словінські, Гейзелвуд сказав, що вони шкодують про звільнення.

"Конгресвумен оголосила, що знову балотуватиметься, і щойно пройшла через складні первинні вибори, тож офіс реорганізується, і кілька посад буде змінено", — сказав він.

За словами колишнього співробітника Спартц, наприкінці минулого місяця один зі слідчих повідомив, що помічники комісії все ще збирають матеріали, чекаючи дозволу від керівництва комітету почати офіційне розслідування.

На праймеріз минулого місяця Спартц перемогла вісім конкурентів, включно з представником штату Чаком Гудрічем.

Гудріч розкритикував ставлення Спартц до її співробітників під час праймеріз, назвавши її «найгіршим начальником номер один у всьому Конгресі».

"Маніакальна поведінка", — стверджувала реклама Гудріча.

Також ішлося про те, що «вона кричить і лається, називаючи їх дебілами та ідіотами».

У статті йдеться, що, судячи з інтерв'ю зі співробітниками, Спартц уникала їхнього звільнення і натомість "знущалася з них, поки вони не йшли".

За словами двох людей, розслідування з питань етики також стосується використання ресурсів Палати представників.

"Зазвичай вона дзвонить комусь, лає їх, вимовляє слово на букву „F“ мільйон разів, називає їх дебілами, дітьми, будь-що", — каже нинішній співробітник.

За його словами, "це відбувається щотижня".

"Це не рідкість. Усі мої розмови з нею були наповнені повною і абсолютною люттю", — додав він.

Перший і єдиний член Палати представників українського походження, Спартц раніше підтримувала Україну. Але перед праймеріз вона змінила свою позицію і проголосувала проти відправки 61 мільярда доларів допомоги. Вона захищала свою позицію, стверджуючи, що для неї на першому місці стоїть Америка.

Вибори в північному передмісті Індіанаполіса частково стали перевіркою того, чи мали сенс маневри Спартц. Її позицію раніше критикували конкуренти, включно з основним суперником Чаком Гудрічем, який заявляв, що Спартц ставить "Україну на перше місце".