Австралійський генерал-майор у відставці Мік Раян, який є активним дослідником війни та науковцем, опублікував важливу статтю про лідерство під час війни, зокрема про уроки з війни в Україні. У першій частині статті він розглядає уроки політичного лідерства на цій війні. І робить невтішний висновок: політичні лідери на Заході повільні у прийнятті рішень і не факт, що вони засвоїли ті уроки нинішньої війни, які стосуються політичного лідерства.

Ми повинні підготуватися до інших майбутніх конфліктів, вивчаючи багато уроків про лідерство, які дає нам війна, що триває в Україні.

Обличчя сучасного бойового лідерства. Джерело: 42-га мехбригада ЗСУ

Лідерство – це тема, яку я вивчаю протягом багатьох років, і я багато писав на цю тему. Вона варта вивчення як у військових установах, так і поза ними, враховуючи значну різницю в ефективності між добре керованими організаціями та тими, що страждають від поганого керівництва.

Війна в Україні та багато стратегічних дій, пов'язаних з війною, надали спостереження та уроки, з яких західні країни і їхні військові та національні установи безпеки можуть навчитися. Хоча я раніше писав про деякі уроки лідерства з України, а також висвітлюю це у своїй майбутній книзі про війну в Україні, я вирішив повернутися до цієї теми, оскільки чим довше триває ця війна, тим більш широкими та глибокими стають уроки лідерства.

Коли я почав писати, швидко стало очевидним, що це має бути стаття з двох частин. Тому в цій першій частині я досліджую обґрунтування вивчення лідерства під час війни в Україні, а також уроки для політичних лідерів. У другій частині я розглядаю уроки лідерства з війни на стратегічному рівні та уроки, які можна використати для розвитку майбутніх бойових лідерів.

Зображення на початку цієї статті – лише один приклад сучасного лідерства. Це фотографія подружньої пари, обоє з яких командують бойовими підрозділами у 42-й механізованій бригаді України. Війна надала багато прикладів лідерства від бойових командирів, таких як ця пара, а також від стратегічних та політичних лідерів. Нам потрібно засвоїти уроки їхнього досвіду.

Жодна людська діяльність, яка включає більше однієї особи, навряд чи досягне успіху без певного лідерства. Іноді це лідерство виявляється недостатнім, а часом воно відверто жалюгідне. Але хороше лідерство не лише допомагає командам, установам та націям досягати успіху в їхній колективній діяльності, але й надихає окремих людей досягати речей, які значно перевершують те, на що вони вважали себе здатними.

Лідерство – це важлива людська навичка з багатьма визначеннями. У новій доктрині лідерства Сил оборони Австралії (у розробці якої я допомагав) лідерство описується таким чином:

Лідерство – це справа серця. І розуму. Керована характером. Це дух, який розвиває людей, будує команди та досягає результатів. Це взаємодія емоцій, почуттів, ставлень та цінностей. Воно включає здатність розуміти, що потрібно послідовникам, здатність передбачати, як вони реагуватимуть, та надихати їх на досягнення спільної мети. Ми визначаємо це як мистецтво позитивного впливу на інших для виконання роботи.

Фельдмаршал Монтгомері у своїй книзі 1961 року "Шлях до лідерства" назвав це "битвою за серця та розум людей". Було запропоновано багато інших визначень особами з уряду, комерції, мистецтва та військових. Ті, хто прагне постійно вдосконалювати свої лідерські здібності та здібності своїх підлеглих, повинні звертатися до всіх аспектів людської діяльності для прикладів хорошого лідерства. Відомий стратег та експерт з організаційних змін Пітер Друкер одного разу описав лідерство так:

Лідерство – це не магнітна особистість, яка може бути просто красномовним язиком. Це не "заводити друзів і впливати на людей", адже це просто лестощі. Лідерство – це підняття бачення людини високих цілей, підвищення продуктивності людини до вищого стандарту, розвиток особистості за межі її нормальних обмежень.

Жодна людська діяльність не має таких високих ставок, як лідерство нації під час війни. Люди, яких обирають або призначають для керівництва та командування, повинні мати вплив, щоб надихати або переконувати інших робити найскладніші та найважчі речі в жахливих і вимогливих обставинах.

Хороше лідерство розвивається через досвід, навчання, роздуми, наставництво та розумову здатність охопити різноманітність ідей. Надання "чому", або мети, також є центральною відповідальністю лідерів. Мета важливіша за завдання, які потрібно виконати. Лідери надихають, надаючи своїм людям сенс.

Але повноваження, надані лідерам, мають багато обмежень. Ці обмеження можуть включати організаційні межі або навіть національні застереження. Отже, ведення через вплив є критично важливою навичкою. Чітка мета допомагає, але лідери повинні інвестувати в розвиток логічної та емоційної привабливості завдань і місій, співпрацювати з іншими, а потім спілкуватися, використовуючи різні засоби. Незалежно від того, чи це поле бою, чи національна столиця. Це урок, який знову і знову доводився під час війни в Україні.

Уроки з війни в Україні. Три основні категорії

З початку війни в Україні було багато публікацій, які досліджували уроки війни з лютого 2022 року. Більшість спостережень, зроблених академічними, урядовими та медіаустановами за останні 26 місяців, можна класифікувати в одну з трьох основних категорій.

По-перше, є багато спостережень щодо обладнання. Це включає безліч різного бойового та допоміжного обладнання, а також боєприпаси та інші матеріали, які використовуються для підтримки бойових операцій та захисту військових сил та цивільної інфраструктури. Останнім часом це включало адвокацію за ракети ATACMS для України, очікуване розгортання винищувачів F-16, застосування дронів у сухопутній, повітряній та морській сферах, а також розробку росією танків-черепах у першій половині 2024 року. За останній рік або близько того це також включало дебати щодо промислової потужності та джерел боєприпасів та обладнання для України та росії.

Друга основна категорія спостережень стосується ідей. Це включає військову тактику та стратегії, які використовуються обома сторонами, а також національну політику, яку впроваджують Україна, росія, Сполучені Штати та інші країни. Це включало спостереження щодо поганої інтеграції бойових підрозділів, особливо росіянами, а також української тактики для перемоги над росіянами на північ від Києва. Нещодавно були зроблені спостереження щодо російських штурмових підрозділів Z та еволюціонуючої тактики використання дронів, російської тактики людських хвиль, використання артилерії та дронів для скорочення часу між виявленням і знищенням цілі, та еволюціонуючої інтеграції української мережі протиповітряної оборони.

Але ця категорія навчання з війни в Україні також поширилася на розгляд темпів і терпимості до ризику в стратегічному та політичному прийнятті рішень на Заході. Нещодавно це також включало розробку двосторонніх угод про безпеку між Україною та багатьма іншими західними країнами.

По-третє, є спостереження та уроки з України щодо організацій та формувань, задіяних під час війни. На початку війни було зроблено багато спостережень щодо корисності російських батальйонних тактичних груп. З того часу були зроблені інші спостереження щодо українських штурмових бригад, нової української служби дронів та російських приватних військових компаній. Майкл Кофман і Роб Лі також писали про сильні та слабкі сторони проєктування сил вищого рівня російських військових, а Дара Массікот була чудовим джерелом інформації про російські стратегічні військові реорганізації, оголошені міністром оборони Шойгу з початку війни.

Всі три ці предметні області, пов'язані з навчанням з війни в Україні, надають корисні уявлення для інформування адаптації в Україні та її прихильників на Заході. На жаль, такі країни, як Китай, також засвоюють багато з цих уроків і застосовують їх у власних зусиллях з розвитку сил.

Основною відповідальністю професійних військових і національних безпекових установ є збір та аналіз багатьох спостережень, зроблених щодо війни, та аналіз того, які з них можна швидко впровадити, а які вимагають більше доказів або більше часу для впровадження. І хоча є безліч спостережень щодо обладнання, ідей та організацій, які можна використати в короткостроковій перспективі, є ще одна область, яка заслуговує на пильне вивчення та аналіз: лідерство.

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас – приклад ефективного сучасного лідерства. Джерело: @KajaKallas у Twitter / X

Лідерство: постійні та еволюціонуючі особливості

Оскільки різні установи оцінюють свої спостереження з України та як вони можуть впливати на розвиток лідерів на різних рівнях, важливо, щоб ми також розуміли, як змінюється сама війна. Вчені та військові інтелектуали, які вивчають війну та військову професію, розрізняють змінний характер війни та її постійну природу. Ця інтелектуальна конструкція про деякі елементи війни, які постійно змінюються або залишаються незмінними, походить, принаймні у письмовій формі, з шедевру Карла фон Клаузевіца, написаного у ХІХ столітті "Про війну". Його робота залишається основоположною у сучасному вивченні війни.

Постійна природа війни. Постійна природа війни відноситься до тих аспектів людського конфлікту, які є постійними темами протягом віків. Ця природа війни визначається взаємодією між протилежними волями, насильством і тим, що вона керується політикою. Описуючи цю теорію природи війни, Клаузевіц прагнув зобразити те, що він вважав універсальними або постійними елементами, якими кожен теоретик повинен насамперед займатися. Важливо розуміти це при вивченні лідерства, оскільки концепції невизначеності, страху, тертя та несподіванки повинні бути центральними під час підготовки лідерів до їхніх ролей у війні.

Змінний характер війни. При дослідженні змінного характеру війни ми приймаємо, що політичні, технологічні, суспільні розробки керують еволюцією в тому, як ведеться війна. Люди перейшли від мечів і щитів до танків і літаків, і тепер в еру автономних машин і алгоритмів, які використовуються у всіх сферах людського суперництва та конфлікту. Ідеї, застосовані до війни, що поєднують нові технології та нові організації, також продовжували розвиватися протягом віків. Цей процес тривав і під час війни в Україні. Ця концепція змінного характеру війни є важливим аспектом програм розвитку лідерства, оскільки у будь-якому конфлікті обидві сторони вчаться, адаптуються та змінюються. Ці зміни повинні бути зрозумілими, плеканими й іноді примусово проведеними лідерами на багатьох рівнях. Програми розвитку лідерства повинні навчати лідерів про їхню роль у засвоєнні нових ідей і технологій у їхніх установах, щоб вони мали найкращі можливі шанси на успіх.

Нарешті, лідерство відбувається на різних рівнях у кожній країні та установі, вимагаючи різних навичок на цих рівнях. У моїй книзі "Війна трансформована" я запропонував п'ять різних етапів лідерства, через які проходять військові лідери протягом своєї кар'єри. Для цілей цього дослідження уроків лідерства з України я пропоную розділити огляд на три різні форми лідерства: політичне, стратегічне та бойове. Звичайно, існує багато інших способів проведення такого дослідження, але ця схема, мабуть, є найпростішою.

Хоча питання, які розглядаються в цій статті, можуть стосуватися конкретних рівнів командування, існують також питання, які можна описати як "питання інтерфейсу". Це ті аспекти теорії і практики лідерства, які стосуються взаємодії різних рівнів лідерства. Наприклад, цивільно-військові відносини є питанням взаємодії для політичного і стратегічного рівнів командування. Оперативне мистецтво, логістика і підготовка – це питання взаємодії між стратегічними і бойовими лідерами.

Варто зазначити, що існує багато інших досліджень командування і лідерства у воєнний час, які можна прочитати на додаток до цієї статті. Однією з останніх книг на цю тему, яка досліджує численні війни, зокрема й українську, є блискуча книга Лоуренса Фрідмана "Командування: Політика військових операцій від Кореї до України". Невелика добірка інших корисних книг на цю тему включає "Стратегія і командування" Девіда Хорнера, "Невдачі командування на війні" Пуаса і Лангера, "Командування на війні" Ван Кревальда і "Командні рішення" Робертса.

Повернемося до Карла фон Клаузевіца, який у першій книзі "Про війну" говорить нам, що "політичний об'єкт, як початковий мотив війни, буде стандартом для визначення як мети військової сили, так і кількості зусиль, які необхідно докласти". Тому доречно, що наше дослідження уроків лідерства в Україні розпочнеться з політичного рівня.

Політичне лідерство. Про важливість альянсів, швидкість прийняття рішень та своєчасність допомоги

У своєму розділі нещодавно виданої книги "Війна в Україні" Томас Манкен і Джошуа Бейкер пишуть, що "за кілька місяців до російського вторгнення в Україну багато хто видавав бажане за дійсне, вважаючи, що така війна буде ірраціональною". Схоже, що така думка була дуже поширена серед багатьох політиків на Заході до початку війни. Політики в Україні, на Заході, а також у росії та Китаї, ймовірно, багато чому навчилися з того часу. Звичайно, той факт, що це навчання відбулося серед політичної еліти, є гіпотезою!

Ми також повинні припустити, що росія, Китай та їхні авторитарні (і претендуючі на авторитарність) партнери в усьому світі спостерігали за діями політиків під час цієї війни і вчилися на їхньому досвіді. Ще у вересні минулого року я досліджував, чого Китай може навчитися з цієї війни в цьому відношенні.

Перший урок – про важливість альянсів. Важко уявити, де б зараз була війна, якби не альянс НАТО і його військова, розвідувальна, інформаційна та дипломатична підтримка України. За останні 26 місяців Північноатлантичний альянс активізувався і навіть розширився у спосіб, який був непередбачуваним ще кілька років тому. НАТО відіграє фундаментальну роль у стримуванні росії від будь-якого розширення війни, а також у підготовці та оснащенні українських збройних сил. Сучасні політичні лідери повинні не лише розуміти важливість альянсів для безпеки своїх країн, але й те, як ці альянси сприяють більш надійній і процвітаючій глобальній безпеці. Політичні лідери повинні розуміти необхідність інвестування в такі альянси і виступати на їх підтримку як перед внутрішньою, так і перед міжнародною аудиторією.

Другий урок політичного лідерства, який можна винести з війни, може стосуватися швидкості прийняття рішень. Швидкість планування, прийняття рішень і дій зростає завдяки гіперзвуковій зброї, прискоренню медіациклів і підтримці штучного інтелекту на багатьох рівнях. Військові організації повинні гарантувати, що їхні люди й установи на кожному рівні здатні інтелектуально і фізично справлятися з навколишнім середовищем завдяки кращому використанню часу для поліпшення процесу прийняття рішень.

Крім того, військовослужбовці повинні мати можливість використовувати цей час для покращення своєї здатності до адаптації шляхом реорганізації, переоснащення, переосмислення та перекваліфікації. Таке використання часу стосується і політиків. І можна помітити, що політики не дуже добре адаптувалися до темпів сучасної війни. Прийняття рішень про надання військової допомоги протягом всієї війни відбувається повільніше, ніж того вимагають бойові та стратегічні реалії. Це пов'язано з третім спостереженням щодо політичного лідерства: ескалація і червоні лінії.

Цей третій урок про управління ескалацією і "червоні лінії" є дуже важливим, оскільки, якщо віддати належне політичним лідерам, це дуже делікатний акт балансування. Держава має бути достатньо непрозорою у прийнятті рішень, аби не попередити ворога про майбутні наміри, але достатньо прозорою, щоб запобігти прийняттю ворогом рішень, які виведуть війну з-під контролю всіх учасників. В рамках цього складного політичного балансування країни і альянси повинні дбати про те, щоб не розкривати всі свої "червоні лінії" і не демонструвати надмірного страху перед тим, що їхні власні рішення можуть призвести до вертикальної або горизонтальної ескалації у війні.

Політики, які пережили період Холодної війни, ймовірно, набагато краще розуміли це питання і пов'язану з ним тему стримування. Однак нинішньому поколінню західних політиків потрібно покращити свою роботу. Дебати про те, чи не загострить ситуацію надання Україні кількох десятків танків або артилерійських систем, не лише продемонстрували стратегічну незрілість і нехіть політиків до ризику, але й призвели до того, що Україна не змогла використати можливості на полі бою і, ймовірно, до загибелі більшої кількості українців. Розуміння і практика внутрішніх дебатів щодо управління ескалацією є імперативом для сучасних політиків-лідерів.

Четвертий урок для політичних лідерів – це інвестиції у стримування. Стримування було характерною рисою відносин між племенами і націями відтоді, як такі організації і відносини виникли тисячі років тому. Стримування – це національне зобов'язання відлякувати або стримувати іншу національну державу чи недержавну структуру від небажаних дій. Воно має декілька важливих компонентів. Стримування має психологічний вимір і має на меті вплинути на процес прийняття рішень потенційним агресором. Цей ефект досягається шляхом "застосування" сили у формі погрози. Третім психологічним елементом є страх перед можливими небажаними наслідками. Останній компонент – небажані наслідки для потенційного агресора – це поразка або те, що витрати перевищать можливі вигоди.

Одним із найважливіших обов'язків національного політичного керівництва є стримування агресії проти країни, яку воно очолює, і забезпечення участі у багатонаціональних зусиллях зі стримування примусу, агресії та конфліктів. Можливо, росію не стримала б більш рішуча позиція України і НАТО у 2022 році. Це цікавий контрфакт для роздумів. Але очевидно, що ми живемо в епоху, коли хижі авторитарні режими сприймають політичну слабкість Заходу як провокацію. Демократичні країни потребують більш потужних режимів звичайного і ядерного стримування, і це має відбуватися на найвищому рівні.

П'ятий урок для політичних лідерів стосується стратегічної комунікації зі своїми громадянами і ворожим населенням. Нові революційні технології не лише підвищили летальність військових сил на більших відстанях, але й надають технологічні засоби для цілеспрямованого впливу на різні групи населення у спосіб, який раніше був неможливий. Політичні лідери повинні вміти пояснювати своїм громадянам суть конфлікту, а також стратегії і ресурси, необхідні для захисту національного суверенітету. Цю роль протягом усієї війни виконував президент Зеленський, а також інші лідери, такі як Кая Калас і Єнс Столтенберг. Водночас політичні лідери демократичних країн повинні бути здатними приймати складні рішення щодо операцій стратегічного впливу, спрямованих на населення ворожих держав, а також щодо захисту від ворожих дезінформаційних операцій.

Шостий урок – про можливість війни. Сучасні політичні культури західних країн недостатньо поінформовані про війну та її наслідки. За останні тридцять років, які дехто називає довгим миром, покоління політичних лідерів і службовців часів Холодної війни відійшло в минуле, і їм на зміну прийшло нове покоління. Це нове покоління, спокушене економічним зростанням і посиленням глобалізації за останні три десятиліття, значною мірою дійшло переконання, що широкомасштабна війна неможлива у ХХІ столітті. Водночас спостерігається занепад воєнних студій у західних університетах.

Досвід війни в Україні мав би навчити це покоління, що широкомасштабна війна завжди можлива, коли існують авторитарні лідери, які мало обмежені у своїй внутрішній владі і хочуть або розширити свій вплив, або усунути приклади інших політичних систем з поля зору своїх репресованих громадян. Війна, на жаль, постійно нависає над людством, і її ймовірність зростає через тих, хто уникає розуміння війни та її причин. Нинішнє покоління політичних лідерів на Заході має переосмислити і перевиховати себе в цьому жахливому лихолітті.

З цим пов'язане сьоме спостереження щодо лідерства: необхідність смирення. Війна в Україні і всі війни в історії показали, що національні лідери, які не розуміють свого супротивника або недостатньо інвестують в розвідку та інтелектуальні зусилля, щоб зрозуміти свого супротивника, часто приводять свою націю до стратегічної поразки. Це явище я досліджував і писав про нього нещодавно. За останні 26 місяців ми бачили кілька прикладів відсутності смирення, які призвели до трагічних наслідків для відповідних військових сил, зокрема, для росіян у 2022 році; і для українців (та їхніх західних прихильників) у 2023 році.

Останній урок для політичних лідерів з війни в Україні стосується волі. Ключовий урок полягає в тому, що ніхто не буде допомагати нації, яка не демонструє волю до самозахисту. Це урок про волю, і цей урок повинні засвоїти політики в усьому світі. Ця демонстрація волі має багато вимірів. Зрештою, йдеться про розбудову національної стійкості у всіх її формах.

Суверенна стійкість, яка також включає в себе вимогу мобілізувати людей і промисловців для вирішення великих військових і національних завдань, має очолюватися із самого верху політичного керівництва країни. Це вимагає, щоб вони були здатні пояснити обґрунтування необхідності захисту нації і необхідних жертв. Це те, що робить український президент від початку широкомасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року. По суті, ключове спостереження з України полягає в тому, що політичні лідери повинні мати можливість запитати себе, чи пройшли б вони "тест Зеленського", і, сподіваємось, відповідь буде "так".

На цьому завершую першу з двох частин статті, що дають змогу глибше розглянути уроки лідерства, які можна винести з війни в Україні. Перш ніж перейти до наступної частини цього дослідження, слід зазначити кілька моментів. По-перше, жоден із цих уроків не є новим. Вони були засвоєні неодноразово протягом всієї історії людства. По-друге, кожна з розглянутих вище тем політичного лідерства заслуговує на значно більший аналіз, ніж я представив тут. Вони, безсумнівно, отримають таку увагу в найближчі роки і десятиліття. Нарешті, далеко не факт, що все нинішнє покоління політичних лідерів прислухається до всіх цих уроків. Виборці в демократичних країнах повинні обирати тих політичних кандидатів на посади, які, найімовірніше, засвоїли ці уроки. У наступній частині я перейду до розгляду лідерства на стратегічному рівні та бойового лідерства. Хоча правильне політичне лідерство є важливим, а визначення національного шляху має вирішальне значення, так само важливим є лідерство на інших рівнях цієї найскладнішої з людських справ – війни.

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