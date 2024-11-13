Мирний план для України? Стратегія Заходу щодо України більше не є провальною – Мік Раян

Австралійський генерал-майор у відставці, активний дослідник війни Мік Раян проаналізував елементи мирних пропозицій, якими зараз активно спекулюють у західних ЗМІ. Він оцінив окремі озвучені пропозиції цих "мирних угод" і виокремив проблеми, які виникають від кожного з цих елементів. Назагал експерт переконаний, що Захід дозволяє росії "задушити курку, щоб налякати мавпу".

За останні кілька днів посилилися спекуляції щодо потенційного "українського рішення" від нової адміністрації Трампа. Існували й інші плани, які нібито розроблялися в минулому, зокрема пропозиція від травня 2024 року, написана генерал-лейтенантом армії США у відставці Кітом Келлоггом. Згідно з цим планом, США продовжать озброювати Україну, щоб стримувати росію від нападу під час або після досягнення угоди, але за умови, що Київ погодиться вступити в мирні переговори з росією.

Тепер у статті в The Telegraph описано новий план, який передбачає створення буферної зони, заморожування конфлікту, збереження росією нинішніх територій, "накачування України американською зброєю" для стримування росії та відтермінування членства України в НАТО на кілька років.

На часі розглянути деякі з компонентів цих планів, а також питання, які вони можуть містити. Ми можемо розглядати лише потенційні компоненти, оскільки реальність така, що поки що не існує затвердженого плану Трампа щодо України. І, на жаль, не існує стратегії США щодо України, яка була розроблена адміністрацією Байдена за останні три роки.

Можливі компоненти плану щодо України. Недоліки та проблеми, що вони спричиняють

Потенційні компоненти будь-якого майбутнього плану адміністрації Трампа можуть включати деякі або всі з тих, що розглядаються в наступних параграфах.

Замороження конфлікту. Якщо конфлікт буде заморожений у нинішньому вигляді, росія залишиться на майже 20% суверенної території України. Головною метою України у цій війні є повернення всієї території, окупованої росією, і повернення до кордонів 1991 року. Хоча це не є неможливим, наразі це виглядає дуже складно, враховуючи перевагу росії в живій силі та її дуже масштабні оборонні роботи, які вона розгортає з кінця 2022 року.

росія прискорює територіальні здобутки у 2024 році.

Крім того, росіяни наразі мають стратегічну та оперативну перевагу в Україні. Як видно з наведеної вище діаграми, росіяни прискорили захоплення української території протягом свого майже річного наступу на сході. І це незважаючи на величезні втрати, кількість яких постійно зростає. росіяни відчуватимуть, що вони будуть вести переговори з позиції сили, якщо відбудуться мирні переговори, і не йтимуть на жодні поступки.

Україна може сподіватися, що утримання частини Курської області, що дасть їй певну переговорну силу. Однак українська Курська наступальна операція, покликана змінити траєкторію війни, утримати російську територію під загрозою і змусити путіна до військової та політичної відповіді, не досягла цих цілей. І, зважаючи на чутки про 50-тисячне російсько-північнокорейське угруповання, яке готується до великого наступу, Україна може не втримати значну частину Курської області на момент початку переговорів.

Нарешті, заморожування конфлікту означає, що багато українців залишаться в окупованій росії. Існує більш ніж достатньо доказів системного мародерства, зґвалтувань, вбивств, тортур, свавільних розстрілів військовополонених та викрадення дітей в окупованій росією Україні. Це було задокументовано українськими державними установами, науковцями та західними дослідниками, такими як Джейд МакГлинн. Це зробить будь-яке заморожування конфлікту на нині утримуваних територіях стратегічним провалом і моральною поразкою західних політичних лідерів.

Буферна зона. Останній витік інформації включає створення 1200-кілометрової буферної зони. По суті, це буде схоже на демілітаризовану зону (ДМЗ), яка розділяє Північну і Південну Корею. Різниця полягає в тому, що корейська демілітаризована зона має довжину 250 кілометрів; українська буде майже в п'ять разів довшою. Це надзвичайно довга ділянка місцевості для забезпечення розмежування двох сторін, і якщо її засіяти мінами та іншими пристроями, що перешкоджають перетину, на це можуть піти роки. І, як і корейська демілітаризована зона, українська демілітаризована зона може знадобитися через багато десятиліть у майбутньому.

І наскільки широкою може бути буферна зона? Це майже напевно буде спірним питанням між Україною і росією. Обидві сторони захочуть, щоб вона була на території, яка належить іншій стороні. Швидше за все, вона простягатиметься на однакову відстань до будь-якої лінії фронту на узгоджену дату. Але як далеко в кожному напрямку? Всеосяжна військова угода 2018 року, підписана Північною і Південною Кореями, є прикладом того, як може бути створена буферна зона, але також і того, як вона може зазнати невдачі. Північна Корея розірвала цю угоду в 2023 році.

Інша особливість корейської демілітаризованої зони полягає в тому, що американські війська зберігають присутність на Корейському півострові в рамках загальної стратегії підтримки перемир'я між двома Кореями. Наразі такої пропозиції для України не існує. Насправді, будь-яка присутність американських військ була відкинута представниками табору Трампа (як це було зроблено Байденом майже три роки тому). Тому знадобиться присутність інших збройних сил, щоб гарантувати мир і забезпечити виконання умов будь-якої домовленості, пов'язаної з буферною зоною. І ось тут стане по-справжньому цікаво.

Миротворчі сили. У статті The Telegraph інсайдери Трампа заявили, що війська для забезпечення буферної зони повинні прибути з Великої Британії та Європи. Як зазначає одне з джерел:

"Ми не відправляємо американських чоловіків і жінок підтримувати мир в Україні. І ми не будемо за це платити. Нехай це зроблять поляки, німці, британці та французи", – заявив член команди Трампа.

З цим є кілька проблем. По-перше, і Україна, і росія повинні будуть домовитися про те, які країни нададуть війська для миротворчого контингенту. Зрештою, Велика Британія і Європа протягом останніх кількох років надавали Україні зброю, яка використовувалася проти росіян. Малоймовірно, що росія погодиться на євроцентричні сили. Замість цього вона, ймовірно, наполягатиме на змішаному складі європейських, центральноазіатських і африканських країн і на тому, щоб він перебував під керівництвом ООН. Це будуть складні переговори.

Ще однією проблемою, пов'язаною з миротворчими силами, буде готовність країн надати війська. Країни по всьому світу спостерігали за цією війною і дізналися про надзвичайну смертність на сучасному полі бою. Якщо більшість країн не бажали відправляти свої війська у відносно менш небезпечний південний Афганістан у 2010-х роках, чому ми думаємо, що вони захочуть відправляти війська на, ймовірно, найнебезпечнішу 1200-кілометрову ділянку землі на планеті?

Заходи верифікації. У разі припинення вогню або перемир'я будуть потрібні заходи з верифікації. Хоча це здебільшого роль миротворчих сил, інші аспекти будь-якої угоди, що потребують перевірки, можуть включати наступне:

Концентрація сил певного розміру в межах визначеної відстані від буферної зони.

Переміщення літальних апаратів на певній відстані від буферної зони.

Будь-яке порушення погоджених умов припинення вогню або перемир'я.

На цьому етапі варто визначити деякі результати будь-яких переговорів між Україною, росією та будь-якими третіми сторонами. Перший можливий результат – це перемир'я, яке є неформальним припиненням бойових дій, зазвичай локальним і короткостроковим. Це, ймовірно, найменш бажаний результат, але він може бути корисним, поки тривають переговори. Другий результат – це припинення вогню, тобто досягнута в результаті переговорів домовленість про припинення бойових дій. Зазвичай це лише призупиняє війну, а не припиняє її. Нарешті, ми можемо бачити перемир'я, яке є формальною угодою про припинення військових операцій у війні. Воно припиняє війну, але все одно вимагає проведення переговорів і узгодження мирного договору.

Все це потребує певного рівня верифікації.

Надання більшої кількості зброї Україні. Це один з найцікавіших елементів, які з'явилися в результаті витоку інформації про мирну угоду адміністрації Трампа для України. Ключове питання полягає в наступному: чи дійсно США і Європа здатні збільшити поставки зброї в Україну в короткостроковій і середньостроковій перспективі. Досі вони надавали значні обсяги наявних у них запасів, але недостатніми темпами для того, щоб Україна могла виграти війну. За останні три роки відбулося певне розширення оборонних промислових потужностей, але цього навряд чи буде достатньо, щоб забезпечити збільшення і прискорення поставок західних озброєнь в Україну.

Це ускладнюватиметься двома іншими проблемами. По-перше, США мають низку планів ведення бойових дій, які передбачають наявність різноманітного обладнання та боєприпасів. Американські військові, прагнучи відновити свої запаси і створити більші бойові запаси для стримування майбутньої російської і китайської військової агресії, матимуть право голосу щодо типу, кількості і темпів поставок зброї.

Оборонні витрати країн-членів НАТО. Джерело: НАТО.

Другим ускладнюючим фактором буде те, що попит на американську зброю з боку інших країн може різко зрости за адміністрації Трампа. Навіть побіжний огляд власних даних НАТО показує, що багато країн або ледь-ледь, або взагалі не дотягують до встановленого НАТО базового рівня витрат на оборону в 2% від ВВП. Якщо адміністрація Трампа вирішить, що для співпраці зі збройними силами США потрібен вищий рівень, це може призвести до великих замовлень на європейську та західну зброю. Яке місце займе Україна в списку пріоритетів за такого сценарію, поки що невідомо.

Жодного НАТО або відкладений вступ до НАТО для України. Це буде значним ударом для України, оскільки членство в НАТО, а також інші гарантії безпеки були центральним елементом мирних пропозицій Зеленського. Про це йдеться в комюніке Вільнюського саміту 2023 року:

Ми повністю підтримуємо право України обирати власні механізми безпеки. Майбутнє України – в НАТО. Ми підтверджуємо зобов'язання, яке ми взяли на саміті 2008 року в Бухаресті, що Україна стане членом НАТО.

Відкладання членства на десятиліття буде розглядатися як відступ Альянсу від зобов'язань, які він взяв перед Україною щодо того, що вона матиме шлях до НАТО. Вони все ще можуть стверджувати, що цей шлях довший, ніж передбачалося, але це буде сприйнято так, як воно є насправді. Альянс НАТО відмовився від своїх обіцянок, і це викличе недовіру як всередині, так і поза межами альянсу.

Це буде капітуляція перед російськими вимогами, і це буде величезна перемога путіна. Це виправдає у свідомості путіна і таких авторитарних режимів, як він, те, що російська агресія проти України спрацювала, тому що утримання України поза НАТО було основною вимогою путіна перед війною. І якщо інші авторитарні режими, подібні до путіна, вважають, що військова агресія проти їхніх сусідів може принести плоди, то чому б їм не дотримуватися подібних підходів?

Ця відстрочка НАТО також надасть путіну час для відновлення і, можливо, проведення майбутніх операцій проти України, щоб убезпечити ще більшу частину її території або скинути її демократично обраний уряд. росія продемонструвала здатність відновлювати свої війська набагато швидше, ніж вважалося можливим після поразки в битві за Київ. Цілком можливо, що протягом п'яти років після будь-якого результату переговорів у цій війні росія може знову вторгнутися в Україну. Це те, що вона зробила з Чечнею.

Інші елементи угоди. Будуть й інші аспекти мирних переговорів, які я не розглядав тут. Деякі з них будуть взяті з поточної української мирної пропозиції та десяти елементів мирної формули, описаних на зустрічі G20 у 2022 році. Такі елементи, як фінансова допомога Україні, поводження з воєнними злочинцями, санкції проти росії (і тих, хто підтримує росію), є одними з найбільш ймовірних, але, ймовірно, будуть й інші.

Висновок. Стратегія Заходу провалилася через недбале стратегічне мислення

Як виглядатиме мирний план адміністрації Трампа, ще належить з'ясувати. Але він з'являється в той час, коли Україна перебуває під зростаючим тиском, а західні країни не змогли виробити і реалізувати стратегію, яка б допомогла Україні перемогти російське вторгнення.

Стратегія Заходу щодо України вже давно зазнає невдачі. Низка рішень адміністрації Байдена, включаючи повільне постачання зброї, уникнення "ескалації", відмову від використання ударної зброї великої дальності та відмову від розміщення натовських військ на початку війни, призвела до того, що росія вважає, що Заходу бракує волі для повної підтримки перемоги України, і що президент США більше боїться поразки росії, ніж поразки України.

російський президент путін, спостерігаючи за процесом прийняття рішень у США і НАТО протягом останніх трьох років, очевидно, вважає, що тепер він має міру своїх західних колег. Він буде впевнено підходити до будь-яких переговорів і зможе представити досягнення росії в цій війні, незважаючи на їхню велику ціну, як російську перемогу.

Те, що ми опинилися на цьому етапі, коли сукупний капітал п'яти найбільших членів НАТО (США, Німеччини, Великої Британії, Франції та Канади) у двадцять разів перевищує російський, а їхні збройні сили випереджають російські в технологіях, розмірах і можливостях, є пекучим звинуваченням стратегічного мислення, виконання і волі в тому, що зараз називають "Заходом".

Стратегія Заходу щодо України більше не є провальною. Вона явно провалилася.

Так не повинно було бути. Але покоління західних політичних лідерів, які звикли до недбалого стратегічного мислення під впливом тривалого миру після холодної війни і дискреційних, повільних війн останніх двох десятиліть, не змогли достатньою мірою скоригувати своє мислення, щоб впоратися з безжальністю путіна і його прихильників.

Є стара китайська приказка: задуши курку і налякай мавпу. Цю приказку генерал НВАК якось використав у розмові з моїм другом. По-суті, якщо ви хочете сформувати поведінку великого конкурента, атакуйте і знищіть маленького союзника конкурента.

На жаль, "стратегія" США і НАТО щодо України протягом останніх трьох років, а також їхня стратегічна нетерплячість і схильність до переговорів з росією, яка володіє стратегічною ініціативою, означає, що Захід "нагодував курку і підбадьорив мавпу".

Ми будемо шкодувати про це. Як, зрештою, і наші громадяни.

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