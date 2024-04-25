росія чинить культурний геноцид в Україні. Які справжні цілі Кремля – Джейд МакГлинн

Авторка книги "Війна росії", історикиня та наукова співробітниця Королівського коледжу Лондона Джейд МакГлинн опублікувала у виданні Foreign Policy ґрунтовний аналіз російського системного геноциду на окупованих територіях України: привласнення культури та історичної спадщини України, знищення української ідентичності та її носіїв і захисників та "промивання" мізків жителям окупованих територій.

На думку Джейд МакГлинн, той, хто хоче зрозуміти російську історію, повинен ігнорувати путіна. Натоміть, вважає вона, той, хто хоче зрозуміти стратегічні цілі путіна, повинен звернути особливу увагу на те, як він інтерпретує історію. Довгі лекції та есе російського президента про Київську Русь і Другу світову війну – це не випадкові дотичні рухи, а скоріше центри, які рухають агресію його режиму проти України. Намагання Кремля нав'язати українцям, які живуть в умовах окупації, своє бачення історії розкриває рушійні мотиви цієї війни, а також її подальші цілі, пише Джейд МакГлинн у виданні Foreign Policy.

На тлі незліченних смертей цивільного населення, масових депортацій та вбивств на окупованих територіях України може здатися тривіальним зосереджуватися на історичній пам'яті. Проте, переконана дослідниця російської пропаганди та політики пам’яті, хоча важко відірвати погляд від супутникових знімків масових поховань у Маріуполі, якщо ми не зрозуміємо ширшої граматики війни росії проти України, ми також не зможемо розпізнати ширшу мету російських воєнних зусиль: навмисне знищення української ідентичності.

Історична пропаганда та русифікація. Основні цілі російських інформаційних кампаній залишаються незмінними

Стратегічне розгортання росією історичної пропаганди в окупованій Україні, на думку авторки, передбачає комплексні зусилля з "русифікації" місцевого населення, використовуючи освітні, культурні та військові інструменти для стирання наративів про українську історію та культуру. Ті, хто чинить опір цьому стиранню, наголошує вона, самі знищуються, часто фізично.

Джейд МакГлинн підкреслює, що на всі окуповані території російські війська прибули зі списком патріотично налаштованих осіб, яких потрібно було захопити, піддати тортурам і, якщо вони не зламаються, стратити. Від самого початку, як чітко дав зрозуміти путін у червні 2021 року в есе під назвою "Про історичну єдність росіян і українців", повномасштабне вторгнення росії було задумане як війна-геноцид.

Авторка нагадує, що геноцид спрямований на знищення ідентичності та існування певної групи – у цьому випадку українців. Вирішальним аспектом ідентифікації геноциду є намір, який стоїть за цими діями, що відрізняє його від інших форм насильства. Свідчень про руйнівні наміри Кремля – безліч. І в переважній більшості, наголошує дослідниця, вони викладені мовою історії.

Після встановлення контролю над Херсонською та Запорізькою областями у 2022 році, росія розпочала агресивну культурно-пропагандистську кампанію, що характеризується проголошенням річниць анексії національними святами, стандартизацією культурних практик відповідно до російських норм, створенням історичних пропагандистських музеїв та ресоветизацією назв вулиць і пам'ятників. Ці зусилля були спрямовані на швидке вбудовування окупованих територій у ширшу російську культурну та правову тканину – стратегія, що нагадує анексію Криму росією і відрізняється від більш фрагментарних методів, що застосовувалися у так званих Донецькій і Луганській республіках на сході України після 2014 року.

У регіонах, де місцевий опір є більш потужним, зауважує Джейд МакГлинн, таких як Мелітополь і Бердянськ, спостерігається активізація зусиль щодо культурної та освітньої русифікації. Формування мілітаризованих молодіжних груп, зокрема "Юнармії", військово-патріотичного руху для дітей та молоді, ініційованого міністром оборони росії Сергієм Шойгу у 2016 році, та "Орлят росії", є широко розповсюдженим явищем, але масштаби та видимість таких програм варіюються відповідно до військово-стратегічної цінності кожного регіону для росії. Характер та інтенсивність пропаганди також різняться, з яскраво вираженим акцентом на наративах радянських часів у Донецьку та Луганську, які, ймовірно, були навмисно створені для того, щоб відповідати недавнім історичним наративам та мультикультурній ідентичності регіону.

Хоча методи придушення української ідентичності можуть адаптуватися, зауважує авторка, основні цілі російських інформаційних кампаній залишаються незмінними. Ці зусилля невпинно підкреслюють спільне історичне та культурне коріння регіонів з росією, вихваляючи радянські досягнення та східнослов'янську спадщину.

Кремль прагне замінити українську ідентичність чимось іншим – чимось локальним, що потім може бути вписане в ширший загальноросійський наратив. Для цього він використовує культуру та освіту як зброю війни. Ця стратегія включає пересувні бібліотеки під охороною озброєних ополченців, які поширюють російські книги та освітні ресурси, знищуючи при цьому українські книги.

"Відновлення історичної справедливості" по-російськи. Тривала модель геноциду

На тлі цієї очевидної історичної маніпуляції та культурної руйнації російська пропаганда, поширювана на окупованих територіях, як зауважує авторка, позиціонує Кремль як захисника історичної правди, використовуючи цю позицію для просування наративів, що сприяють його політичним та ідеологічним цілям. Вона зображує західну та українську історії як викривлення, навмисно спрямовані на знищення російської ідентичності, яка, за твердженням Кремля, є справжньою ідентичністю українців.

Наприклад, культурний проєкт "Херсонщина" в окупованій Херсонській області стверджує, що викриває українську історію як низку брехні і просуває мілітаристські російські міфи з метою "відновлення історичної справедливості" і "припинення поширення брехні".

Використовуючи російські навчальні матеріали, викладачів та програми, які надають перевагу російській спадщині над українською, окупаційна влада намагається трансформувати ідентичність мешканців, применшуючи українську спадщину на користь російського світогляду. Як зазначає Джейд МакГлинн, російські науковці створили орвеллівський 98-сторінковий глосарій нової коректної культурної, історичної та соціальної термінології, який буде запроваджено в українських школах на окупованих територіях. На Донбасі такі організації, як "Русский центр", створюють псевдоісторичні доктрини для виправдання російської окупації. Центр, який фінансується фондом "Русский мир", провів низку фестивалів, в основі яких лежить ідея про те, що Донбас – це росія і що російська культура є невід'ємною частиною Донбасу.

Червоною ниткою в історичній пропаганді проходить ідея про те, що несправедливість (відділення від росії земель, які вона називає Донбасом і Новоросією) була вирішена шляхом вторгнення. У вересні 2023 року, в річницю псевдореферендумів, проведених на чотирьох нещодавно окупованих територіях на сході України, в школах Запорізької області відбулися заходи з відзначення "возз'єднання з російською федерацією", що було названо "відновленням історичної справедливості". У своїй промові у лютому 2023 року путін оголосив "відродження" культурної сфери на окупованих територіях пріоритетом для відновлення миру. Він підкреслив важливість відновлення культурних об'єктів для встановлення зв'язку через час, стверджуючи, що ці зусилля дозволять інтегрувати місцеве населення в "багатовікову і велику росію".

Окрім просування претензій на історичну реставрацію та російську велич, окупаційні сили систематично підривають історичну спадщину України. Їхні стратегії не обмежуються придушенням, а передбачають відверте знищення та привласнення української спадщини. У 2022 році російський уряд ухвалив закон, який узаконив вилучення предметів, пов'язаних з українською культурною спадщиною. Цей закон дозволяє включати історичні артефакти з окупованих регіонів до реєстру російської федерації, фактично стираючи їхнє українське походження.

Як зауважує Джейд МакГлинн, масштаби цього культурного грабунку величезні: український уряд повідомляє, що лише з Херсона було вивезено понад 15 тисяч артефактів. Інше значне пограбування стосується скіфського золота, датованого IV століттям до нашої ери, яке було викрадено з Мелітопольського краєзнавчого музею. Цей музей та Художній музей ім. А. І. Куїнджі також були позбавлені своїх цінних колекцій. Так зване Міністерство культури Херсонської області сприяло тому, що російські окупанти називають "евакуацією" цих предметів до кримського міста Севастополь, маскуючи акти мародерства під збереження. Їхні дії та виправдання проводять очевидні паралелі з попередніми прикладами імперського мародерства, такими як британське пограбування африканських артефактів, що також здійснювалося під виглядом "евакуації". Українські архіви також стали мішенню, коли значна частина фондів Херсонського обласного державного архіву була конфіскована.

Джейд МакГлинн стверджує, що щонайменше 14 пам'ятників жертвам Голодомору були демонтовані у громадах Олешки та Іванівка Херсонської області. Знищення цих пам'ятників є ще однією ілюстрацією стирання української історії, особливо з огляду на те, що цей конкретний історичний епізод розкриває тривалу модель геноциду.

Заміна української історичної пам’яті. Реставрація радянщини

Знищуючи українську історичну пам'ять, російські сили активно відновлюють пам'ятники радянської епохи, які раніше були демонтовані в рамках декомунізації в Україні, особливо пам'ятники Леніну. У такий спосіб Кремль намагається відновити (хибно) уявне минуле радянсько-російської величі та володіння Україною. Це минуле, яке ніхто не просив повертати, але яке матиме серйозні наслідки для майбутнього росії та України, враховуючи, що зусилля з індоктринації найбільше спрямовані на дітей.

Коли Ізюм потрапив під окупацію у 2022 році,стверджує авторка, пріоритетом для росіян стало створення дитячих освітніх та культурних центрів, і такі заклади запрацювали за лічені тижні. Використовуючи освітні реформи, патріотичне виховання та молодіжні організації, окупаційна влада швидко та ефективно працювала над прищепленням молодим українцям почуття російської ідентичності.

Ці дії спрямовані не лише на зміну культурного ландшафту, але й на забезпечення лояльності майбутніх поколінь до росії, часто з чітко мілітаризованим порядком денним, як це видно з освітніх ініціатив, таких як "Уроки мужності" – спеціальні заняття, що проводяться в рамках шкільної програми і прославляють військові досягнення Радянського Союзу та росії. Ці програми включають взаємодію з російськими ветеранами і заохочують висловлення підтримки нинішнім солдатам, ще більше інтегруючи військові цінності в освітній процес.

Як зауважує Джейд МакГлинн, створення кадетських корпусів на окупованих територіях, якому сприяли домовленості російського освітнього і військового відомств, формалізувало мілітаризацію молоді, готуючи її до можливої участі в майбутніх конфліктах.

Патріотичне виховання виходить за рамки шкільної програми і поширюється на позашкільні молодіжні рухи та тематичні заходи. З 2022 року на окупованих територіях півдня України поряд з регіональними військово-патріотичними рухами, такими як "Юнармія", створюються осередки загальноросійських молодіжних організацій на кшталт "Молодь Півдня".

Учасники проходять професійну військову підготовку за підтримки ветеранів Збройних сил росії та членів ветеранської організації "Бойове братство". Підготовка включає навчання поводженню зі зброєю та військовій тактиці. Після завершення навчання членів "Юнармії" часто беруть на службу в російську армію. Вступ до цієї організації є обов'язковим на тимчасово окупованих територіях, а співробітники спецслужб часто відвідують навчальні заклади, щоб залучити дітей до ігор на військову тематику. Так званий "Клуб воїнів" на окупованих територіях Запоріжжя, який займається військовою індоктринацією та підготовкою юнаків призовного віку, підкреслює ступінь відданості росії цій справі.

Джейд МакГлинн наголошує, що за мілітаристською взаємодією росії з дітьми на окупованих територіях стоїть жахлива стратегія: переконати їх відмовитися від своєї національної ідентичності та підготувати їх до смерті за свою нову нібито батьківщину.

Спротив українців. Історія повторюється

Незважаючи на активні зусилля Москви з індоктринації, зазначає авторка, існує опір. Чиновники з тимчасово окупованої Луганської області повідомляють Кремлю про труднощі з набором кадрів, відзначаючи значну нестачу вчителів російської мови, літератури та історії.

Оскільки українські вчителі відмовляються викладати ці предмети, викладачів привозять з росії, часто розміщуючи їх у квартирах, конфіскованих у місцевих жителів. Цей значний приплив російських освітян, яким доручено впроваджувати російськоцентричну навчальну програму, як зауважує Джейд МакГлинн, також слід розглядати як частину російської демографічної інженерії, що полягає у депортації українців до Сибіру і далі, а на їхнє місце заселяють російських громадян.

Проте, підкреслює британська історикиня, незважаючи на штрафи та обшуки, значна частина населення вперто відмовляється віддавати своїх дітей до російських шкіл, віддаючи перевагу домашньому навчанню. Ця відмова підкреслює стійкий дух української ідентичності та поширене колективне бажання зберегти національну свідомість. Цю стійкість також демонструють сотні студентів, які, незважаючи на ризики відплати, використовують VPN для продовження навчання в українських університетах і школах онлайн, підтримуючи життєво важливі зв'язки з громадою.

Крім того, зауважує Джейд МакГлинн, українці протистоять спробам знищити їхню культурну пам'ять. У листопаді минулого року мешканці окупованих територій дотримувалися української традиції запалювати свічки у вікнах на знак вшанування пам'яті жертв Голодомору. Незважаючи на небезпеку, коли російські війська активно демонтували пам'ятники Голодомору, багато хто сміливо ділився зображеннями цих актів пам'яті через Telegram, демонструючи відданість своїй історії та ідентичності.

Джейд МакГлинн наголошує, що русифікація, історична фальсифікація, індоктринація молоді, мілітаризація та культурні маніпуляції Кремля розкривають справжній порядок денний росії. Відповідно до риторики путіна з 2022 року, очевидно, що війна росії проти України, яка триває, спрямована не лише на територіальний контроль, але й на викорінення української національної ідентичності.

Перед обличчям завойовників, які розглядають українське національне існування як загрозу, підкреслює Джейд МакГлинн, культурний опір українців на окупованих територіях є не лише відмовою підкорятися кремлівській пропаганді – це невід'ємна частина виживання України.

Джерело: Foreign Policy