Макрон засудив масований обстріл України та пообіцяв продовжити підтримку Києву

Президент Франції Емманюель Макрон у суботу відреагував на масований російський обстріл України напередодні та пообіцяв, що продовжить підтримку Києву для досягнення миру.

Про це він написав на X.

Макрон у дописі "рішуче засудив масові удари, які були завдані Україні минулої ночі, зокрема по її енергетичній та залізничній інфраструктурі". На його думку, росія "замикається на шляху ескалації конфлікту і не прагне миру".

"Ми повинні продовжувати тиснути на росію, щоб змусити її обрати мир. У понеділок я поїду до Лондона, щоб зустрітися з президентом України, прем'єр-міністром Великої Британії та канцлером Німеччини, щоб оцінити ситуацію та перебіг переговорів у межах посередництва США", – додав він.

Французький президент також написав, що Україна може розраховувати на "незмінну підтримку" Франції, для чого і працює "коаліція охочих".

"Ми продовжимо ці зусилля разом з американцями, щоб надати Україні гарантії безпеки, без яких неможливий міцний і тривалий мир. Адже на кону в Україні стоїть також безпека Європи в цілому", – сказав Макрон.

У ніч проти суботи російські війська завдали масштабного ракетного та дронового удару по декількох українських містах. Вибухли лунали зокрема в Полтаві, Луцьку, Одесі, Запоріжжі та Білій Церкві.