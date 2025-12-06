Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Президент Словаччини виступив проти використання коштів ЄС для військової допомоги Україні

06 грудня 2025, 17:16
Президент Словаччини виступив проти використання коштів ЄС для військової допомоги Україні
Фото: twitter.com/MFA_Ukraine
Президент Словаччини сказав, що такі великі кошти мають витрачатись хіба на післявоєнну відбудову України.

Словацький президент Петр Пеллегріні виступив проти використання коштів Європейського Союзу для військової допомоги Україні, стверджуючи, що це просто продовжує війну росії.

Про це він сказав в інтервʼю STVR.

Коментуючи позицію Словаччини щодо використання заморожених російських активів, Пеллегріні закликав "прискорити та підтримати дії Сполучених Штатів, щоб вони якомога швидше сіли за стіл переговорів з владіміром путіним і поклали край цій війні".

"Бо я вважаю, що якщо ми будемо надсилати в Україну ще десятки чи сотні мільярдів тільки для того, щоб купити їм зброю та військове спорядження, ми лише продовжуємо конфлікт, який має руйнівні наслідки для України", – додав він.

Президент Словаччини сказав, що такі великі кошти мають витрачатись хіба на післявоєнну відбудову України, "щоб допомогти цій країні відновитися, щоб знову забезпечити її електроенергією, щоб знову відбудувати всі зруйновані будівлі, зруйновані міста".

"Я вважаю, що це буде кращим і ефективнішим використанням грошей для жителів України, ніж продовжувати військові дії за допомогою таких величезних вливань, адже сьогодні всім очевидно, що Україна, з огляду на величезну армію і завзятість російської армії, просто не здатна виграти цю війну і витіснити її зі своєї території", – додав Пеллегріні.

