Чи хоче Захід перемоги України? Кому насправді вигідна "патова ситуація" – Джейд МакГлинн

Історикиня з Королівського коледжу Лондона Джейд МакГлинн опублікувала проникливу колонку в CNN щодо основної проблеми Заходу у війні росії проти України. Це – нерішучість та відсутність стратегії, а відтак – нерозуміння, в яку прірву можуть потрапити наші союзники, якщо Україна програє війну.

Реакція на нещодавні заяви Головнокомандувача української армії Валерія Залужного, який попередив про патову ситуацію на війні між Україною та росією, була різноманітною та показовою, пише для CNN Джейд МакГлинн.

Вона зазначає, що в The Economist Залужний виклав і запропонував рішення проблем, про які знав кожен, хто побував на фронті або спілкувався зі солдатами та інструкторами, які нещодавно повернулися з передової. Його інтерв'ю не є одкровенням чи зізнанням. Це радше інтервенція від імені України, заклик до чесності.

Джейд МакГлинн зауважує, що заклик Залужного не всі сприйняли, а прислухалися до нього і того менше. Так, вона нагадала, як президент України Володимир Зеленський заперечив, що війна зайшла в глухий кут, а його головний дипломатичний радник Ігор Жовква навіть поставив під сумнів доцільність інтерв'ю Головнокомандувача.

Деякі західні військові аналітики, плутаючи проукраїнську позицію з бажаним, спростували висновки генерала. З іншого боку, скептики західної підтримки Києва зловтішно цитували інтерв'ю як доказ того, що Україна повинна була капітулювати за якоїсь уявної можливості раніше.

За словами Джейд МакГлинн, поширюються чутки про те, що деякі західні партнери України намагаються змусити Київ до припинення вогню. Якщо це так, вважає експертка, то вони не змогли зрозуміти аргументацію Залужного – не через брак розуму, а через неготовність прийняти контекст і мотивацію, що супроводжують цю публікацію.

російське та українське бачення "патової ситуації". Конотації сліпоти та дурості

Прессекретар президента росії Дмітрій Пєсков каже, що готовий допомогти ознайомити західних лідерів з реальністю, нагадує авторка. У відповідь на есе Залужного Пєсков заявив, що "неправильно говорити, що війна рухається в напрямку патової ситуації", і наполягав на тому, що росія досягне всіх заявлених військових цілей. Зауваження Пєскова, на її думку, слугують своєчасним нагадуванням про те, що Україна не є непоступливою стороною у цій війні. Це не Україна відчайдушно продовжує війну, незважаючи на численні можливості зупинити кровопролиття,а росія.

"В російській мові та деколи українською слово, що позначає "патову ситуацію", передається як "тупик". Це слово несе в собі конотації сліпоти і дурості. У всіх сенсах росія, безумовно, не в тупику. кремль бачить чіткий шлях уперед, розшматовуючи Україну, та чекає, коли вичерпається стійкість Заходу і запаси", – наголошує Джейд МакГлинн.

З іншого боку, зазначає аналітикиня, Захід, безумовно, в тупику. "Мало користі від того, що ми тикатимемо пальцями на затримку поставок і на те, що вони могли б змінити восени 2022 року чи навіть ранньою весною 2023 року, навіть якщо тисячі українців, які загинули внаслідок цієї затримки, заслуговують бодай на це", – пише вона.

Однак, на думку авторки, є багато корисного у вивченні підходів, які лежать в основі цього небажання і які продовжуватимуть перешкоджати самообороні України, якщо їх докорінно не переглянути.

Як виглядає "перемога" для Заходу. США, схоже, не хочуть, щоб Україна перемогла, а Європа вичікує на Штати

Мабуть, найбільш кричущим недоліком, на думку Джейд МакГлинн, є застаріле західне мислення. Захід ніби відмовляється мати стратегію для цієї війни. США, схоже, не хочуть, щоб Україна перемогла, якщо ми розуміємо під перемогою повернення всіх відібраних у неї земель. Західноєвропейські лідери, навіть британці, які раніше лобіювали надання Сполученими Штатами більшої кількості зброї, тепер чекають, що скаже Вашингтон, замість того, щоб діяти за власною ініціативою для перемоги у війні, яка впливає на їхній континент набагато більше, ніж на Північну Америку.

НАТО не готове запропонувати надійне стримування через членство, навіть попри те, що інші країни, які були або частково окуповані, або перебували у стані війни, приєдналися до Альянсу, зокрема, Західна Німеччина.

Загальне враження – нерішучість Заходу, першопричини якої можна шукати у підступній фразі –"втома від України". Можна вважати, що "втома від України" змушує лідерів шукати нові "шляхи виходу" з конфлікту, ймовірно, через територіальні поступки України росії.

"Але чому Захід так втомився від цієї війни, коли переважна більшість українців стверджує, що потрібно боротися далі? І чи була б ця "втома" в західних столицях, якби Україна відвоювала більше територій під час літнього контрнаступу?" – запитує аналітикиня.

І відрубає: "Чесні відповіді на обидва питання пояснюють, що "втома від України" – це неправильний термін: йдеться не про втому, а про брак стійкості Заходу, що є неминучим наслідком відмови Заходу визнати обмеженість власного світогляду".

Для путіна війна – це стабільність, мир – навряд чи. Адже демократичного тиску Заходу не існує

Спочатку, наголошує Джейд МакГлинн, багато хто сміявся з російського керівництва за його нездатність зрозуміти своїх українських опонентів, за його нездатність побачити українців такими, якими вони є насправді, а не такими, якими їх малюють російські історичні нав'язливі ідеї, пропаганда та імперіалістичний світогляд.

Проте, вважає вона, багато хто на Заході дивиться на росію через ту ж саму лінзу самозакоханості. Вони продовжують вважати, що президент путін діє згідно з тим же раціональним розрахунком, що і вони; що російське суспільство так само обурене війною або, принаймні, санкціями і високим рівнем смертності, як і їхні суспільства; що кремлівські еліти відвернуться від президента, коли його війна загрожуватиме таким типам активів та інтересів, якими дорожать західні еліти.

Але путіна нічого з цього не турбує, переконує Джейд МакГлинн. Він надійно влаштувався на вершині своєї владної вертикалі і готується до чергового шестирічного терміну.

Наразі статична війна влаштовує росію: вона є соціально-політично стійкою (наразі немає потреби в мобілізації, а суспільство здебільшого з радістю сприймає війну). Вона є економічно стійкою, і вона є військово стійкою завдяки запасам, збільшенню виробничих потужностей і поставкам від таких партнерів, як Іран і Північна Корея.

Не існує демократичного тиску на путіна, пояснює Джейд МакГлинн своїм західним читачам, який би змусив його припинити війну, і навіть не існує структур, через які такий тиск міг би виникнути.

За її словами, для путіна війна є стійкою, але мир, ймовірно, ні. Війна забезпечує прикриття і виправдання для дедалі більш репресивної держави, ослабленої системи соціального забезпечення та централізованого управління. Вона консолідує населення проти зовнішнього ворога. Навпаки, мир призвів би до незручних запитань: за що загинуло стільки людей? Де їхні тіла? І чому армія не змогла досягти заявлених цілей "спеціальної військової операції"? У цьому світлі зрозуміло, що росія не виявила серйозної зацікавленості у припиненні війни.

путін знову і знову повторює, наголошує аналітикиня, що України не існує. Вона нагадує, що російські чиновники майже щотижня вихваляються викраденням українських дітей та індоктринацією їхньої ненависті до власної країни. Багато текстів геноцидних намірів виходить від державних журналістів.

Джейд МакГлинн наголошує для нерішучих західних посадовців, що росія написала цілу стратегію національної безпеки, в якій виклала свою позицію, що Захід перебуває у вільному падінні і настав час повернути собі законне вирішальне місце в новому багатополярному порядку. Вона реорганізувала свою освітню, культурну та зовнішньополітичну доктрину, щоб поставити поступово суспільство на позиції війни.

Коли росія заявляє, що переслідуватиме свої військові цілі стільки, скільки буде потрібно, пише аналітикиня, вона має ідеологічну і буквальну інфраструктуру, щоб підкріпити це. У Заходу її немає.

Джейд МакГлинн вважає, що наразі війна не є екзистенційною загрозою для євроатлантичного порядку безпеки: йому не потрібно втручатися безпосередньо або посилати війська. Але це, здається, затуляє від декого той факт, що, хоча війна не є наразі такою загрозою, поразка України може стати такою.

Водночас експертка ставить низку "вкрай важливих запитань". У разі поразки України, що станеться з величезною кількістю зброї і біженців? Як Європа впорається з подальшим народним повстанням? Що означає перемога росії для глобального розповсюдження ядерної зброї? Чи залишиться НАТО життєздатним?

Відповіді на незручні запитання. Які спочатку Захід має собі поставити

В ультиматумі, висунутому путіним у грудні 2021 року, нагадує Джейд МакГлинн, він вимагав повернення НАТО до кордонів 1997 року. Іншими словами, відновлення сфери впливу росії у Східній Європі. Вона зазначає, що коли розмовляла з кремлівськими радниками влітку і восени торік, всі вони були ошелешені інтерпретацією Заходу цієї позиції як гамбіту чи жарту: вони запевняли, що це була серйозна переговорна позиція, якої росія прагнула досягти або принаймні наблизитися до неї.

Якби вони мали справу з росією і путіним такими, якими вони є, як вони постійно показували себе, будь-які західні лідери, що вагаються, незабаром визнали б необхідність розробити стратегію, гідну цієї загрози. Можливо, припускає аналітикиня, саме тому вони не ставлять цих питань, а натомість чіпляються за бачення світу, якого не існує, а можливо, й ніколи не існувало.

Отже, вони налаштовують Україну на те, що вона програє. Як пояснив генерал Залужний, Україна не має ні зброї, ні припасів, ні людей, щоб виграти війну в тому вигляді, в якому вона зараз ведеться. Він виклав лаконічну військову стратегію для повернення маневреності у війну, яка перетворилася на позиційну.

Джейд МакГлинн наголошує, що від союзників України потрібна така ж адаптивна і смілива політична стратегія, яка виходить за рамки просто грошей і поставок зброї та передбачає значні зміни в європейських економічних і соціальних моделях. Північна Корея поставила до росії понад 1 мільйон снарядів. ЄС пообіцяв Україні те ж саме, але не може виконати обіцянки. Чи так проблематичного для всього Євросоюзу перевершити Північну Корею? Схоже, що так.

"Будь-яка життєздатна стратегія більш повноцінної підтримки також вимагатиме чесної розмови з електоратом про те, чому підтримка України відповідає прямим національним інтересам цих країн. Такий діалог давно назрів у багатьох країнах, де люди втомилися від моралізаторської риторики про свободу проти тиранії", – нагадує авторка.

Ці фрази стосуються України, але, на жаль, вважає аналітикиня, втратили жодний сенс після "глобальної війни з тероризмом". Будь-який залишковий сенс фрази ще більше підривається використанням моралізаторської мови як засобу, щоб уникнути визнання того, що Захід не має стратегії для перемоги України і що така його позиція залишить Україну без засобів для самозахисту, що загрожує життю тисяч людей і наражає на небезпеку її власне населення.

"Це жорсткі і неприємні висновки, але що насправді означає сила ліберально-демократичних цінностей та економічного впливу, коли союзник росії, Північна Корея, може виконати обіцянки своїм партнерам, а ЄС – ні? Що таке сила без готовності її використовувати? Неминучий занепад. Якщо євроатлантична спільнота хоче уникнути більш стрімкого падіння, настав час подивитися вниз, побачити, куди вона рухається, і змінити курс – починаючи з України", – завершує колонку Джейд МакГлинн.

Про авторку: Джейд МакГлинн – наукова співробітниця кафедри воєнних досліджень Королівського коледжу Лондона. Вона є авторкою книг "Війна росії" (Polity, 2023), в якій досліджується схвалення російським населенням триваючої агресії проти України, та "Творці пам'яті" (Memory Makers): Політика минулого у путінській росії (Bloomsbury, 2023), в якій детально описується, як російська держава і суспільство використовують історію для створення об'єднуючої національної ідентичності. Її дослідження зосереджені на війні росії проти України з 2014 року, російських національних ЗМІ, відносинах між державою та суспільством, російській та українській політиці пам'яті та м'якій силі у світі. Вона отримала ступінь доктора філософії в Оксфордському університеті і два з половиною роки працювала викладачкою російської інтелектуальної історії та літератури. Окрім академічної діяльності, МакГлинн часто консультує політиків у Великій Британії та в європейських урядах.

Джерело: CNN