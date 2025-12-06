Шведський флот фіксує щотижневі появи російських підводних човнів у Балтійському морі

Марко Петкович заявив, що через низку складнощів, підводна інфраструктура країн Балтії є особливо вразливою.

Начальник оперативного управління шведського флоту Марко Петковичповідомив, що його підрозділи "майже щотижня" стикаються з російськими підводними човнами в Балтійському морі. Він також зазначив, що флот готується до можливого збільшення їхньої кількості у разі припинення вогню або встановлення перемир’я в Україні.

Про це пише The Guardian.

"Це дуже поширене явище, і за останні роки ми фіксуємо більше таких спостережень", — наголосив Петкович.

Капітан наголосив, що росія нарощує свій потенціал і щороку випускає один підводний човен класу "Кіло" в Санкт-Петербурзі та Калінінградському анклаві між Польщею і Литвою. Він підкреслив, що держава веде "послідовну та безперервну програму оновлення" свого флоту.

Також Петкович заявив, що так званий тіньовий флот росії викликає серйозне занепокоєння. Він не виключив, що такі судна можуть використовувати для запуску безпілотників.

"Сам тіньовий флот не становить військової загрози, але цілком може створити військові ризики для наших країн", — сказав Петкович.

Він пояснив, що робота під водою має багато складнощів: видимість гірша, ніж на поверхні, а солоність і температура створюють додаткові труднощі. Через це підводна інфраструктура в країнах Балтії є особливо вразливою. За словами капітана, найбільше це стосується Швеції, Норвегії, Фінляндії, Естонії та Литви, адже ці держави "повністю покладаються на морські лінії зв’язку, які забезпечують роботу їхніх суспільств".

Водночас Петкович упевнений, що підвищений контроль з боку НАТО працює. За його словами, після старту операції "Балтійський вартовий" у січні в регіоні не зафіксували жодних проблем із кабелями.

"Насамперед це показує, що Альянс працює і тримається разом. Ми діємо єдиним фронтом проти конкретної загрози, і операція “Балтійський вартовий” це підтвердила. Незалежно від того, чи спричинила інциденти держава, чи це була помилка екіпажів, чи інша причина, торговий флот зрозумів: у наших водах треба діяти значно обережніше", — додав капітан.