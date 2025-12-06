Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Шведський флот фіксує щотижневі появи російських підводних човнів у Балтійському морі

06 грудня 2025, 16:15
Шведський флот фіксує щотижневі появи російських підводних човнів у Балтійському морі
Фото: Getty Images
Марко Петкович заявив, що через низку складнощів, підводна інфраструктура країн Балтії є особливо вразливою.

Начальник оперативного управління шведського флоту Марко Петковичповідомив, що його підрозділи "майже щотижня" стикаються з російськими підводними човнами в Балтійському морі. Він також зазначив, що флот готується до можливого збільшення їхньої кількості у разі припинення вогню або встановлення перемир’я в Україні.

Про це пише The Guardian. 

"Це дуже поширене явище, і за останні роки ми фіксуємо більше таких спостережень", — наголосив Петкович. 

Капітан наголосив, що росія нарощує свій потенціал і щороку випускає один підводний човен класу "Кіло" в Санкт-Петербурзі та Калінінградському анклаві між Польщею і Литвою. Він підкреслив, що держава веде "послідовну та безперервну програму оновлення" свого флоту.

Також Петкович заявив, що так званий тіньовий флот росії викликає серйозне занепокоєння. Він не виключив, що такі судна можуть використовувати для запуску безпілотників.

"Сам тіньовий флот не становить військової загрози, але цілком може створити військові ризики для наших країн", — сказав Петкович. 

Він пояснив, що робота під водою має багато складнощів: видимість гірша, ніж на поверхні, а солоність і температура створюють додаткові труднощі. Через це підводна інфраструктура в країнах Балтії є особливо вразливою. За словами капітана, найбільше це стосується Швеції, Норвегії, Фінляндії, Естонії та Литви, адже ці держави "повністю покладаються на морські лінії зв’язку, які забезпечують роботу їхніх суспільств".

Водночас Петкович упевнений, що підвищений контроль з боку НАТО працює. За його словами, після старту операції "Балтійський вартовий" у січні в регіоні не зафіксували жодних проблем із кабелями.

"Насамперед це показує, що Альянс працює і тримається разом. Ми діємо єдиним фронтом проти конкретної загрози, і операція “Балтійський вартовий” це підтвердила. Незалежно від того, чи спричинила інциденти держава, чи це була помилка екіпажів, чи інша причина, торговий флот зрозумів: у наших водах треба діяти значно обережніше", — додав капітан. 

Швеціяпідводні дрониросія загроза

Останні матеріали

Мільярди чи маргіналізація. Чому Європа має показати Трампу гроші, щоб впливати на майбутнє України – Грегуар Рус
Бізнес & Фінанси
Мільярди чи маргіналізація. Чому Європа має показати Трампу гроші, щоб впливати на майбутнє України – Грегуар Рус
Переклад iPress – 05 грудня 2025, 15:46
Останній шанс Заходу. Ялта чи Гельсінкі для нового світового порядку – Александер Стубб
Політика
Останній шанс Заходу. Ялта чи Гельсінкі для нового світового порядку – Александер Стубб
Переклад iPress – 05 грудня 2025, 12:58
Епштейн, Айова і Махаріші. Мережа з метою повалення Америки. Частина 5 – Дейв Трой
Політика
Епштейн, Айова і Махаріші. Мережа з метою повалення Америки. Частина 5 – Дейв Трой
Переклад iPress – 05 грудня 2025, 08:49
Мирні ініціативи Трампа тонуть у хаосі. Без формального політичного процесу Трамп не може закінчити війну в Україні – Іво Даалдер
Політика
Мирні ініціативи Трампа тонуть у хаосі. Без формального політичного процесу Трамп не може закінчити війну в Україні – Іво Даалдер
Переклад iPress – 04 грудня 2025, 16:44
Репараційна позика без лідерства. Фінансування України як чергове європейське лайношоу – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Репараційна позика без лідерства. Фінансування України як чергове європейське лайношоу – Тімоті Еш
Переклад iPress – 04 грудня 2025, 12:45
Важкі, середні та легкі. Комплексний огляд українських ракет і БпЛА великої дальності – Фабіян Гоффманн
Технології
Важкі, середні та легкі. Комплексний огляд українських ракет і БпЛА великої дальності – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 04 грудня 2025, 10:24
Посібник із захисту демократії від популізму. Поки не стало запізно – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Посібник із захисту демократії від популізму. Поки не стало запізно – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 03 грудня 2025, 15:41
путін не змінив своїх планів. Мирні переговори демонструють, чому девелоперам не слід наближатися до міжнародної дипломатії – Мік Раян
Політика
путін не змінив своїх планів. Мирні переговори демонструють, чому девелоперам не слід наближатися до міжнародної дипломатії – Мік Раян
Переклад iPress – 03 грудня 2025, 12:44
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється