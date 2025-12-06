Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Україна використовує дрони-камікадзе з системами автоматичного розпізнавання цілей

06 грудня 2025, 20:32
Україна використовує дрони-камікадзе з системами автоматичного розпізнавання цілей
Фото: www.ekathimerini.com
У нарізці ударів, що були зняті в районі Добропілля під Покровськом.

Застосування дронів-камікадзе, оснащених системами "штучного інтелекту" для виявлення цілей, стає дедалі більшою буденністю в Силах оборони України.

Про це пише BILD, аналізуючи відео, опубліковане 1-м корпусом Національної гвардії України "Азов".

У нарізці ударів, що були зняті в районі Добропілля під Покровськом, видно інтерфейс дронів із системою автоматичного виявлення і виділення цілей. Так, потенційні цілі обводяться зеленою рамкою, попередні цілі - фіолетовою. На відео також видно, як оператор курсором схвалює цілі для атаки, після чого вони беруться в червону рамку.

BILD звертає увагу на те, що система здатна ідентифікувати і відстежувати одразу кілька цілей. При цьому оператор може вказувати пріоритетні цілі, що знижує навантаження на нього, але не позбавляє контролю над ситуацією.

За словами директора аналітичного центру European Resilience Initiative Center у Берліні Сергія Сумленого, на цьому етапі повністю автоматичні ударні місії не виконуються, "тому що фронт занадто хаотичний" і є великий ризик випадкового удару по техніці українських же підрозділів.

У BILD запевняють, що отримали підтвердження автентичності кадрів від українського інсайдера зі сфери застосування дронів. Він запевнив, що на відео "справжній ШІ, якщо взагалі можна так його назвати". Однак уточнив, що для такої інтелектуальної візуалізації цілей професіонали воліють використовувати термін "advanced computer vision" - "просунутий комп'ютерний зір".

війнадрониЗСУштучний інтелектпокровськ

Останні матеріали

Мільярди чи маргіналізація. Чому Європа має показати Трампу гроші, щоб впливати на майбутнє України – Грегуар Рус
Бізнес & Фінанси
Мільярди чи маргіналізація. Чому Європа має показати Трампу гроші, щоб впливати на майбутнє України – Грегуар Рус
Переклад iPress – 05 грудня 2025, 15:46
Останній шанс Заходу. Ялта чи Гельсінкі для нового світового порядку – Александер Стубб
Політика
Останній шанс Заходу. Ялта чи Гельсінкі для нового світового порядку – Александер Стубб
Переклад iPress – 05 грудня 2025, 12:58
Епштейн, Айова і Махаріші. Мережа з метою повалення Америки. Частина 5 – Дейв Трой
Політика
Епштейн, Айова і Махаріші. Мережа з метою повалення Америки. Частина 5 – Дейв Трой
Переклад iPress – 05 грудня 2025, 08:49
Мирні ініціативи Трампа тонуть у хаосі. Без формального політичного процесу Трамп не може закінчити війну в Україні – Іво Даалдер
Політика
Мирні ініціативи Трампа тонуть у хаосі. Без формального політичного процесу Трамп не може закінчити війну в Україні – Іво Даалдер
Переклад iPress – 04 грудня 2025, 16:44
Репараційна позика без лідерства. Фінансування України як чергове європейське лайношоу – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Репараційна позика без лідерства. Фінансування України як чергове європейське лайношоу – Тімоті Еш
Переклад iPress – 04 грудня 2025, 12:45
Важкі, середні та легкі. Комплексний огляд українських ракет і БпЛА великої дальності – Фабіян Гоффманн
Технології
Важкі, середні та легкі. Комплексний огляд українських ракет і БпЛА великої дальності – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 04 грудня 2025, 10:24
Посібник із захисту демократії від популізму. Поки не стало запізно – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Посібник із захисту демократії від популізму. Поки не стало запізно – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 03 грудня 2025, 15:41
путін не змінив своїх планів. Мирні переговори демонструють, чому девелоперам не слід наближатися до міжнародної дипломатії – Мік Раян
Політика
путін не змінив своїх планів. Мирні переговори демонструють, чому девелоперам не слід наближатися до міжнародної дипломатії – Мік Раян
Переклад iPress – 03 грудня 2025, 12:44
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється