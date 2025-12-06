Україна використовує дрони-камікадзе з системами автоматичного розпізнавання цілей

У нарізці ударів, що були зняті в районі Добропілля під Покровськом.

Застосування дронів-камікадзе, оснащених системами "штучного інтелекту" для виявлення цілей, стає дедалі більшою буденністю в Силах оборони України.

Про це пише BILD, аналізуючи відео, опубліковане 1-м корпусом Національної гвардії України "Азов".

У нарізці ударів, що були зняті в районі Добропілля під Покровськом, видно інтерфейс дронів із системою автоматичного виявлення і виділення цілей. Так, потенційні цілі обводяться зеленою рамкою, попередні цілі - фіолетовою. На відео також видно, як оператор курсором схвалює цілі для атаки, після чого вони беруться в червону рамку.

BILD звертає увагу на те, що система здатна ідентифікувати і відстежувати одразу кілька цілей. При цьому оператор може вказувати пріоритетні цілі, що знижує навантаження на нього, але не позбавляє контролю над ситуацією.

За словами директора аналітичного центру European Resilience Initiative Center у Берліні Сергія Сумленого, на цьому етапі повністю автоматичні ударні місії не виконуються, "тому що фронт занадто хаотичний" і є великий ризик випадкового удару по техніці українських же підрозділів.

У BILD запевняють, що отримали підтвердження автентичності кадрів від українського інсайдера зі сфери застосування дронів. Він запевнив, що на відео "справжній ШІ, якщо взагалі можна так його назвати". Однак уточнив, що для такої інтелектуальної візуалізації цілей професіонали воліють використовувати термін "advanced computer vision" - "просунутий комп'ютерний зір".