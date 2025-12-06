Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

У Лондоні Зеленський проведе зустріч з лідерами Європи

06 грудня 2025, 18:19
У Лондоні Зеленський проведе зустріч з лідерами Європи
Фото: Зеленський / Telegram
Зеленський зустрінеться з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером, президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем.

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 8 грудня, вирушить до Лондона, де зустрінеться з лідерами трьох держав Європи.

Про це повідомляє The Independent.

Як пише видання, Зеленський зустрінеться з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером, президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем.

Сторони обговорять поточні переговори між офіційними особами США та України щодо мирного плану, "спрямовані на пошук угоди про гарантії післявоєнної безпеки України".

Також The Independent зазначає, що Стармер скористається цією зустріччю, щоб продемонструвати підтримку України з боку Британії.

Нагадаємо, у листопаді США представили Україні новий план із завершення війни, який налічував 28 пунктів. Оскільки його зміст вочевидь був вигідний росії, американська та українська делегації вже два тижні ведуть консультації, щоб доопрацювати документ і зробити більш вигідним для Києва.

Крім того, США працюють і з росією. Так, 2 грудня спецпредставник Трампа Стів Віткофф і зять президента США Джаред Кушнер відвідали москву, де зустрілися з главою кремля владіміром путіним і обговорили доопрацьований документ.

ЛондонЕмануель МакронВолодимир ЗеленськийКір СтармерФрідріх Мерц

Останні матеріали

Мільярди чи маргіналізація. Чому Європа має показати Трампу гроші, щоб впливати на майбутнє України – Грегуар Рус
Бізнес & Фінанси
Мільярди чи маргіналізація. Чому Європа має показати Трампу гроші, щоб впливати на майбутнє України – Грегуар Рус
Переклад iPress – 05 грудня 2025, 15:46
Останній шанс Заходу. Ялта чи Гельсінкі для нового світового порядку – Александер Стубб
Політика
Останній шанс Заходу. Ялта чи Гельсінкі для нового світового порядку – Александер Стубб
Переклад iPress – 05 грудня 2025, 12:58
Епштейн, Айова і Махаріші. Мережа з метою повалення Америки. Частина 5 – Дейв Трой
Політика
Епштейн, Айова і Махаріші. Мережа з метою повалення Америки. Частина 5 – Дейв Трой
Переклад iPress – 05 грудня 2025, 08:49
Мирні ініціативи Трампа тонуть у хаосі. Без формального політичного процесу Трамп не може закінчити війну в Україні – Іво Даалдер
Політика
Мирні ініціативи Трампа тонуть у хаосі. Без формального політичного процесу Трамп не може закінчити війну в Україні – Іво Даалдер
Переклад iPress – 04 грудня 2025, 16:44
Репараційна позика без лідерства. Фінансування України як чергове європейське лайношоу – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Репараційна позика без лідерства. Фінансування України як чергове європейське лайношоу – Тімоті Еш
Переклад iPress – 04 грудня 2025, 12:45
Важкі, середні та легкі. Комплексний огляд українських ракет і БпЛА великої дальності – Фабіян Гоффманн
Технології
Важкі, середні та легкі. Комплексний огляд українських ракет і БпЛА великої дальності – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 04 грудня 2025, 10:24
Посібник із захисту демократії від популізму. Поки не стало запізно – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Посібник із захисту демократії від популізму. Поки не стало запізно – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 03 грудня 2025, 15:41
путін не змінив своїх планів. Мирні переговори демонструють, чому девелоперам не слід наближатися до міжнародної дипломатії – Мік Раян
Політика
путін не змінив своїх планів. Мирні переговори демонструють, чому девелоперам не слід наближатися до міжнародної дипломатії – Мік Раян
Переклад iPress – 03 грудня 2025, 12:44
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється