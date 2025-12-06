У Лондоні Зеленський проведе зустріч з лідерами Європи

Зеленський зустрінеться з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером, президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем.

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 8 грудня, вирушить до Лондона, де зустрінеться з лідерами трьох держав Європи.

Про це повідомляє The Independent.

Як пише видання, Зеленський зустрінеться з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером, президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем.

Сторони обговорять поточні переговори між офіційними особами США та України щодо мирного плану, "спрямовані на пошук угоди про гарантії післявоєнної безпеки України".

Також The Independent зазначає, що Стармер скористається цією зустріччю, щоб продемонструвати підтримку України з боку Британії.

Нагадаємо, у листопаді США представили Україні новий план із завершення війни, який налічував 28 пунктів. Оскільки його зміст вочевидь був вигідний росії, американська та українська делегації вже два тижні ведуть консультації, щоб доопрацювати документ і зробити більш вигідним для Києва.

Крім того, США працюють і з росією. Так, 2 грудня спецпредставник Трампа Стів Віткофф і зять президента США Джаред Кушнер відвідали москву, де зустрілися з главою кремля владіміром путіним і обговорили доопрацьований документ.