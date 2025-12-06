Пентагон вимагає прискорення оборонної готовності Європи до 2027 року

Reuters уточнює, що американські посадовці не пояснили, як саме США оцінюватимуть прогрес Європи щодо того, щоб перебрати на себе більшу частину зобов’язань.

США хочуть, щоб Європа до 2027 року перебрала на себе основну частину оборонних спроможностей НАТО, зокрема від розвідки до ракетних систем.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на представників Пентагону.

Як пише Reuters, такий короткий дедлайн здався для деяких європейських посадовців нереалістичним. Під час зустрічі цього тижня представники Пентагону дали зрозуміти європейським делегаціям, що Вашингтон поки що незадоволений прогресом, якого Європа досягла у зміцненні своїх оборонних спроможностей після російського вторгнення в Україну у 2022 році.

За даними співрозмовників Reuters, американські посадовці попередили своїх європейських колег, що у випадку, якщо Європа не виконає план до 2027 року, США можуть припинити участь у деяких механізмах оборонної координації НАТО.

Деякі європейські чиновники заявили, що кінцевий термін 2027 року не є реалістичним, незалежно від того, як Вашингтон оцінює прогрес, оскільки Європі потрібно більше часу. Окрім цього, як пише агентство, союзники США по НАТО стикаються з виробничими затримками військової техніки, яку вони намагаються придбати.

За словами Вітакера, довгостроковою «амбітною метою» Вашингтона є призначення Берліном верховного головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі.

Представник Німеччини у військовому комітеті НАТО Вольфганг Вієн, сказав, що він «трохи здивований» цією пропозицією.

"Верховний головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі як чотиризірковий генерал США обіймає дуже, дуже важливу посаду, і не тільки в політичному плані…Ми готові робити більше. Ми займемо різні нові посади… у керівних [ролях], але щодо його посади слід добре подумати", — вважає Вієн.