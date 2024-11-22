Полювання на "Червоний Жовтень". Вплив військової фантастики на майбутні війни – Мік Раян

Відставний генерал-майор австралійської армії, дослідник війни та старший науковий співробітник з військових досліджень Програми міжнародної безпеки Lowi Institute у колонці для Engelsberg Ideas цікаво розповідає про те, як військові фантастичні романи змінювали уявлення про майбутню війну і формували відповідні очікування серед військових та в суспільстві. Наприклад, Герберт Веллс у своєму фантастичному романі "Війна світів" фактично передбачав тотальну війну зі знищення критичної інфраструктури і масової загибелі людей. А роман "Полювання на Червоний Жовтень" Тома Кленсі започаткував новий тренд високої технічної точності та реалістичності.

Через сорок років після того, як "Полювання на Червоний Жовтень" переосмислило військову фантастику, цей жанр продовжує досліджувати вплив технологічних інновацій на війну, спираючись на давню традицію спекулятивних романів, які провіщали руйнівний розвиток людських конфліктів.

Роман "Полювання на Червоний Жовтень" дебютував у США 1 жовтня 1984 року. Опублікована невеликим видавництвом Військово-морського інституту США, книга стала надзвичайно успішною в Сполучених Штатах і за їх межами. Рональд Рейган публічно похвалив книгу і навіть запросив її автора, колишнього страхового агента Тома Кленсі, відвідати Білий дім. "Це не просто романи, –пояснював віце-президент Джорджа Буша Ден Куейл. – Їх читають як реальні події".

Романи Кленсі зробили його найуспішнішим письменником-фантастом 1980-х років, а перші три з них – "Полювання на Червоний Жовтень", "Червоний шторм, що піднімається" та "Кардинал Кремля" – стали надзвичайно популярними зображеннями драматизму Холодної війни в епоху Рейгана. У "Полюванні на Червоний Жовтень" йдеться про радянського капітана, який намагається втекти до США на надсучасному атомному підводному човні, розпалюючи напружене протистояння між американськими та радянськими військами, а також про аналітика ЦРУ, якому доручено посприяти його втечі.

Роман підняв планку військових трилерів у десятиліття новітніх військових технологій, таких як футуристична система протиракетної оборони "Зоряних війн", яка, як здавалося Радянському Союзу, могла порушити крихкий стратегічний баланс Холодної війни. Як зазначалося в тогочасній рецензії на книгу в "Нью-Йорк Таймс": "Не герої і лиходії тримають сюжет на плаву, або, в даному випадку, під водою. Скоріше, це складна технологія, доступна сучасному флоту, і пан Кленсі описує її використання з ретельністю, що межує з безглуздістю".

Завдяки ретельному використанню новітніх військових технологій, "Полювання на Червоний Жовтень" вважається першопрохідцем у новому поколінні військових трилерів, які вирізняються вищим рівнем технічної точності. Широке дослідження Кленсі забезпечило йому високу реалістичність у зображенні військових технологій, таких як підводні човни, морська війна та радіолокаційні системи. Після публікації дебютного роману Кленсі, військові трилери почали приділяти більше уваги технічній і тактичній точності. Такі автори, як Гарольд Койл, Ларрі Бонд, Дейл Браун і Стівен Кунтс пішли слідами Кленсі, кожен з яких включив складні військові системи і тактику в свої художні твори. Кленсі і наступне покоління авторів військової фантастики популяризували "технотрилер" – піджанр, який і сьогодні залишається дуже популярним у військовій літературі і серед широкої аудиторії.

Однак "Полювання на Червоний Жовтень" було лише наступним кроком у розвитку жанру, який зародився ще у ХІХ столітті. Військова фантастика з'явилася тоді, коли суспільства та їхні військові інституції намагалися зрозуміти та адаптуватися до масштабних і швидких технологічних змін, що відбулися під час Другої промислової революції у другій половині того ж століття. З цими великими змінами прийшли нові можливості і страхи.

Наприкінці 1860-х років офіцер Королівських інженерних військ на ім'я Джордж Чесні занепокоївся поганим станом британської армії. Після того, як йому не вдалося домогтися жодних дій шляхом написання листів із занепокоєнням, він вирішив написати вигадану історію, що висвітлювала недоліки в обороні Британії. Його оповідання під назвою "Битва під Доркінгом" описувало вторгнення до Британії "німецькомовної" нації, яку він назвав "Ворогом".

Оповідання, опубліковане в 1871 році після перемоги Пруссії у франко-прусській війні, стало сенсацією. Як зазначає Лоуренс Фрідман у своїй книзі "Майбутнє війни: історія", твір Чесні швидко розійшовся накладом понад 80 000 примірників і викликав національні дебати про обороноздатність Британії. "Битва під Доркінгом" поклала початок жанру художньої літератури про потенціал і природу майбутніх конфліктів.

"Битва під Доркінгом" стала книгою, яка започаткувала категорію літератури про потенційне вторгнення в Британію на рубежі ХХ століття. Напередодні Першої світової війни до цього жанру приєдналося ще кілька книг. Однією з найвідоміших є "Вторгнення 1910 року" Вільяма Ле Кьо, опублікована у 1906 році. Ключовою темою книги Ле Кьо була неготовність британської армії до європейської війни. У книзі описано висадку німецького десанту на східному узбережжі Англії, який з боями пробивається до Лондона. Врешті-решт, британці переломили хід війни проти загарбника завдяки народному повстанню, звільнивши свою країну. Було продано понад мільйон примірників цього видання, яке було перекладено 27 мовами світу.

По інший бік Ла-Маншу антагоніст багатьох британських воєнно-фантастичних романів також створював літературу для майбутньої війни, в якій розмірковував про те, як виглядатиме конфлікт проти британців. Мабуть, найвідомішим письменником був пруський генерал і військовий історик Фрідріх Адам Юліус фон Бернгарді. Після франко-пруської війни та завершення кар'єри командира армійського корпусу у Вестфалії, з 1909 року Бернгарді присвятив себе написанню творів на військову тематику. На відміну від багатьох довоєнних авторів, він зрештою зміг втілити в життя багато своїх ідей, з відзнакою служачи в німецькій армії на Східному та Західному фронтах протягом усієї Першої світової війни.

У 1911 році Бернгарді опублікував свою найвідомішу працю "Німеччина і наступна війна". Набувши популярності серед німецьких націоналістів, вона стала ще більш популярною у Великій Британії, коли у 1912 році вийшло її перекладне видання. Багато британців вважали, що вона є доказом злих намірів, які Німеччина виношувала щодо них. Книга має войовничий характер, і в одному місці Бернгарді описує війну як "біологічну необхідність першорядної важливості". Але "Німеччина у наступній війні" також була детальним дослідженням місця Німеччини у світі та її прагнень (або принаймні прагнень автора) стати світовою державою.

У книзі було запропоновано характер наступної війни, а також проведено глибокий аналіз німецької сухопутної та військово-морської могутності. Бернгарді також рекомендував розвивати те, що він називав "повітряним флотом".

По той бік Атлантики американський письменник Френк Стоктон описав інше бачення майбутньої війни. Опублікований у 1889 році, "Великий військовий синдикат" Стоктона описує війну між США та Англією. Суть цієї історії полягає в тому, що 23 "великі капіталісти" утворюють в Америці синдикат і пропонують Конгресу США взяти на себе відповідальність за війну. Синдикат "візьме на себе весь контроль над війною і всі витрати на неї, а також досягне задовільного миру протягом одного року". Книга Стоктона була пророчою, і вона залишилася актуальною для поколінь читачів, знайомих з могутністю військово-промислового комплексу.

Ще одним раннім твором спекулятивної військової фантастики, який справив тривалий вплив, є роман Герберта Веллса "Війна світів" 1898 року. На відміну від інших історій, зосереджених на загрозі вторгнення з-за Ла-Маншу або Атлантики, в цій казці фігурує загарбник, який навіть не походить з Землі. Веллс досліджував тему майбутньої війни через призму наукової фантастики –вторгнення з Марса. Спочатку оповідання було опубліковане в 1897 році журналом "Пірсон" в Англії та журналом "Космополітен" у США, а в 1898 році вийшло друком як роман.

Історія Веллса важлива з кількох причин. По-перше, це один з перших романів, який досліджує конфлікт між людьми та прибульцями, і його теми пронизують наукову фантастику вже понад 120 років. Він також слугує дослідженням конфлікту з "іншим". Більшість європейської та американської літератури про війну майбутнього того часу мала справу зі знайомими супротивниками, а також схожими методами ведення війни, зброєю та способами мислення. "Війна світів" відрізняється від цього підходу тим, що її герої стикаються з абсолютно новим ворогом, чия зброя, тактика, сильні та слабкі сторони були невідомі захисникам Землі.

Роман містив важливі теми, які проявляться у війнах першої половини ХХ століття. Веллс описав бачення тотальної війни – руйнування без моральних обмежень, яке з'явилося під час Першої світової війни. Широкомасштабна смерть і спустошення, зображені в романі Веллса, стали реальністю для таких міст, як Лондон, Гамбург, Берлін, Токіо та багатьох інших під час Другої світової війни з 1939 по 1945 рік. Веллс також зосередився на руйнуванні марсіанами ключових об'єктів інфраструктури, життєзабезпечення Другої промислової революції. Акцент на руйнуванні британських залізниць, складів зброї та телеграфних ліній під час інопланетного вторгнення провістив зосередженість союзників на знищенні німецької інфраструктури під час Другої світової війни.

Між битвою при Доркінгу та початком Великої війни у 1914 році було опубліковано понад 400 воєнно-фантастичних романів. Ці довоєнні романи заклали основу для того, що стане потоком військової фантастики після Другої світової війни. Воєнна фантастика по-справжньому подорослішала під час Холодної війни, в тіні ядерної напруженості, конфліктів великих держав і загрози тотального знищення, коли такі технології, як атомна зброя, радар і комп'ютеризація, збільшили можливості і небезпеки сучасної війни.

Проте художня література також була цінним засобом для дослідження постійного напруження, хаосу та невизначеності, притаманних війні впродовж століть. Поняття "напруження" на війні – незліченна кількість чинників, що ускладнюють військові операції – вперше було сформульовано Карлом фон Клаузевіцем у його праці "Про війну", написаній у ХІХ столітті. Ця невизначеність у військовій справі, чи то через непередбачувані дії дружніх і ворожих сил під час конфлікту, чи то через невизначеність щодо готовності потенційного супротивника в мирний час, була постійною темою військової фантастики в усі епохи.

У науково-фантастичному романі Джо Холдемана "Вічна війна" 1974 року – алегорії війни у В'єтнамі – концепція напруження досліджується через тривалий і загадковий конфлікт між людьми та інопланетними тауранцями. Оповідь заглиблюється в те, як непорозуміння, культурні непорозуміння та величезні відстані, пов'язані з міжзоряною війною, посилюють невизначеність, притаманну військовим операціям. Коли обидві сторони врешті-решт знаходять спосіб порозумітися, першим питанням, яким вони обмінюються, є питання: "Чому ви розпочали цю війну?". Цей гострий момент ілюструє тривалі, трагічні прорахунки і непорозуміння, які Клаузевіц визначив як центральну причину конфлікту.

Військово-фантастичні романи, такі як "Полювання на Червоний Жовтень", висвітлюють вплив нових технологій на давній феномен війни. Від стратегічних наслідків розвитку залізниці та телеграфу в оповіданнях про Громадянську війну в США, до спекуляцій авторів початку 20-го століття, таких як Ле Ке та Бернарді, та зображень кулеметів, літаків і танків у літературі про Першу світову війну, автори послідовно досліджують, як технологічний прогрес змінює військові стратегії та результати війни. У центрі роману Кленсі "Полювання на Червоний Жовтень" – сучасний атомний підводний човен, оснащений революційною малопомітною силовою установкою, яка робить його практично непомітним. Ця технологія може змінити баланс сил у холодній війні, уможлививши раптові атаки без попередження. Як і у випадку з уявною загрозою системи супутників Рональда Рейгана з "Зоряних війн" для знищення ракет, що наближалися, реальна небезпека підводного човна Кленсі полягала в тому, що він зводив нанівець десятиліття стратегічних роздумів про ядерну зброю і взаємне гарантоване знищення, надаючи тій стороні, яка володіла цією технологією, величезну перевагу. Своїми розповідями Кленсі показав, як технологічні інновації 1980-х років змінили військову тактику, міжнародні відносини і рішення тих, хто брав участь в іграх з високими ставками Холодної війни.

За 40 років, що минули з часу публікації "Полювання на Червоний Жовтень", військова фантастика не втратила своєї популярності, провіщаючи технологічні інновації конфліктів після Холодної війни. Дейл Браун, наприклад, був плідним автором у цій галузі, зосереджуючись на історіях про технологічні інновації у військово-повітряних силах і про те, як може змінитися характер повітряної війни завдяки цим проривним технологіям. Протягом десятиліття після публікації "Полювання на Червоний Жовтень" такі романи Брауна, як "День гепарда" (1989) і "Ніч яструба" (1992), встановили нові стандарти передових повітряних технологій і ведення війни.

Художня література про майбутнє війни також відстежувала еволюцію геополітики, оскільки міжнародні відносини повернулися до технологічної конкуренції між великими державами. Джон О'Брайен є автором романів, присвячених війні в західній частині Тихого океану, таких як серія "Переломний момент", а такі письменники, як Томас Вінг (автор "Проти всіх ворогів"), Рік Кемпбелл (серія "Обман Тризуба"), Джеймс Росон і Міранда Вотсон (серія "Червоний шторм") і Р.Г. Робертс (серія "Основні чесноти") створили високотехнологічні трилери, сфокусовані на майбутньому, у відповідь на мінливе стратегічне середовище безпеки, а також на відродження росії та Китаю в якості великих сил.

Військові також визнають цінність художньої літератури як спекулятивного інструменту для роздумів про майбутнє конфлікту. Старші офіцери у відставці намагаються використати свій багаторічний військовий досвід для дослідження сучасних загроз безпеці через призму високотехнологічного військового конфлікту. Вперше цей стандарт був встановлений сером Джоном Гакеттом у його романі 1980 року "Третя світова війна: серпень 1985 року" про можливе зіткнення між НАТО і Варшавським договором. У відповідь на нещодавні події колишні військові написали такі твори, як "2034: роман про наступну світову війну", співавтором якого є адмірал ВМС США у відставці Джеймс Ставрідіс, а також пророчий роман генерала сера Річарда Ширреффа "Війна з росією", опублікований у 2016 році.

Нещодавно був розроблений новий термін для опису цих вигаданих історій про військові дії. Цей термін, FICINT, є абревіатурою від вигаданої розвідки (fictional intelligence – вигадана розвідка). Найчастіше його застосовують до історій про майбутні війни, щоб дати уявлення тим, хто бере участь у розробці збройних сил для майбутнього конфлікту. Як пояснюють Пітер Сінгер і Август Коул, автори впливового роману про війну майбутнього "Примарний флот", у книзі "Мислити немислиме за допомогою корисної фантастики":

FICINT залишається ідеально пристосованим до світу не лише технологій, що розвиваються зі швидкістю машини, і геополітики, що зазнає системних змін, але й до історичної кризи, яка випробовує межі нашого розуміння. Вона може поширювати результати досліджень у зрозумілій формі, а також сприяти встановленню емоційних зв'язків, які, в свою чергу, підвищують ймовірність того, що читачі стануть рушіями змін. FICINT може допомогти відповісти на питання "що робити далі?", оскільки часові рамки рухаються вперед з непередбачуваною швидкістю, з якою кожна організація повинна боротися, чи то планування війни, чи то обґрунтування наступного бюджету.

Минулого року я опублікував власну спробу дослідити майбутні контури війни у своєму романі "Війна під білим сонцем: Кампанія за Тайвань". У романі я використав мою попередню книгу "Війна, що трансформується" як інтелектуальну основу розвитку конфлікту і застосував її для дослідження того, як може розгортатися майбутнє вторгнення Китаю на Тайвань. Я використав уроки, які я виніс зі спостереження за війною в Україні, але я також намагався наслідувати і віддати належне багатьом авторам, від Чесні до Гакета і Кленсі, які зробили свій внесок у жанр військової фантастики в попередні десятиліття. Як і вони, я сподівався використати художню літературу для того, щоб спонукати до нового, іншого мислення про війну, військову теорію і необхідні інновації західних збройних сил перед обличчям нових загроз і технологій.

"Полювання на Червоний Жовтень" і наступні романи Кленсі відіграли ключову роль у формуванні громадської свідомості і розуміння сучасних військових операцій, починаючи з 1980-х років. У той час як попередні автори військової фантастики включали елементи військової техніки і стратегії, Кленсі завдяки ретельному дослідженню і увазі до деталей створив безпрецедентний, обґрунтований погляд на військовий потенціал, який підкреслив здатність технологій перевернути світову політику. Успіх його дебютного роману вивів військову фантастику за межі нішевої аудиторії ентузіастів, представивши складні військові теми широкому загалу читачів і зміцнивши зв'язок між глобальною політикою і технологіями від часів холодної війни до цифрових революцій інформаційної епохи. Прорив Кленсі надихнув хвилю наступних творів, які поєднували гостросюжетний екшн з точним зображенням військових технологій, особового складу, операцій та обґрунтованими припущеннями про наступну межу конфлікту. Змінивши жанр, "Полювання на Червоний Жовтень" встановило новий стандарт захопливих військових історій, який продовжує впливати на сучасних авторів, що прагнуть досягти рівня достовірності та наративної майстерності Кленсі, а також сподіваються використовувати художню літературу для планування майбутнього війни.

Джерело: Engelsberg Ideas