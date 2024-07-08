путін направить загороджувальні повітряні кулі на захист від БПЛА – The Telegraph

Повітряні кулі вже пройшли випробування.

росія планує побудувати мережу загороджувальних повітряних куль, натхненна Першою та Другою світовими війнами, щоб перешкодити сміливим атакам безпілотників України.

Про це пише The Telegraph.

Зазначається, що російська аерокосмічна фірма каже, що вже почала тестувати повітряні кулі, здатні утримувати сітку, яка, як сподіваються, забезпечить захист від ударів дальньої дії, які сильно пошкодили енергетичну інфраструктуру та інші ключові цілі всередині росії. Повітряні кулі призначені для запуску з ангарів, швидкого підйому в ряд, а потім скидання сітки заввишки 250 метрів, щоб утворити захисний кордон.

"Наша основна діяльність — це будівництво вантажних дирижаблів, але сьогодні, спираючись на досвід наших предків, ми створили систему захисту "Бар’єр", - розповіла Поліна Альбек, генеральний директор First Airship.